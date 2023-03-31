Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Трудная жизнь великого поэта: с чем пришлось столкнуться Александру Пушкину на своём творческом пути

5:07
Наследие » Россия

Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года и был известным русским поэтом, романистом и драматургом, которого многие считают самым выдающимся поэтом России и основателем современной русской литературы.

Трудная жизнь великого поэта: с чем пришлось столкнуться Александру Пушкину на своём творческом пути

Пушкин родился в Москве вторым из пяти детей Сергея Львовича Пушкина, бывшего гвардейского офицера, и Надежды Осиповны. Со стороны матери его прадед — Авраам Петрович Ганнибал — крестник царя Петра Великого, впоследствии возведённый в ранг генерал-майора и губернатора Ревеля.

Ранние произведения Пушкина были опубликованы, когда поэту было пятнадцать лет, в том числе его знаменитая поэма "Руслан и Людмила". Во время учёбы Пушкин был принят в петербургское литературное общество "Арзамас" В.А. Жуковского, которое выступало против общепринятых концепций языка сложившейся литературы и ратовало за развитие русского языка.

По мере развития своей карьеры Пушкин стал активным сторонником социальных реформ и столкнулся с противодействием правительства, выступая от имени литературных радикалов. Весной 1820 года Пушкин был вынужден ответить за некоторые сатирические стихи, в которых он высмеивал таких государственных деятелей, как военный министр и министр просвещения. Ему удалось избежать ссылки в Сибирь благодаря своим влиятельным друзьям.

В начале лета Александру пришлось покинуть Петербург для перевода к генералу Инсову в Екатеринослав. Пушкин отправился на Кавказ и в Крым, а затем в Каменку и Кишинёв, где вступил в ряды масонов. Он также стал членом тайной организации "Филики Этерия", целью которой было свержение османского владычества в Греции и создание независимого греческого государства.

Пушкин, знаменитый русский поэт, продолжал писать стихи на протяжении всей своей жизни. Он создал такие замечательные произведения, как "Кавказский пленник" и "Бахчисарайский фонтан".

В 1824 году Пушкина уволили с государственной службы из-за того, что в одном из писем он выразил симпатии к атеизму. Впоследствии он провёл несколько лет в Михайловском, недалеко от Пскова. После аудиенции у царя Николая I ему было разрешено жить в Москве и Петербурге с 1826 по 1831 год, но его произведения подвергались цензуре лично царём. Кроме того, в это время его образ жизни подвергался жёсткому контролю. Несмотря на это, он продолжал писать любовные стихи и работал над романом в стихах "Евгений Онегин".

В 1825 году Пушкин написал одну из своих самых известных пьес "Борис Годунов". Оригинальная версия драмы без цензуры была поставлена только в 2007 году.

Брак Пушкина с Натальей Гончаровой в 1831 году привёл к изменению обстоятельств жизни Александра. Они познакомились в 1830 году и получили в качестве свадебного подарка от его отца деревню Болдино в 250 км от Нижнего Новгорода. Эпидемия холеры не позволила Пушкину вернуться в Москву, и он был вынужден остаться в провинции. Этот период стал его величайшим творческим периодом.

В 1831 году супруги переехали в Санкт-Петербург, где с помощью богатых родственников Гончаровой они смогли участвовать в гламурной жизни царского двора. Как пишет издание "SciHi Blog", это разочаровало Пушкина, который жаждал независимости. В начале 1830-х годов Пушкин приобрёл значительную репутацию и познакомился с Николаем Гоголем. Он поддержал Гоголя, прочитав в 1831/1832 году его сборник рассказов "Вечера на хуторе близ Диканьки". Пушкин опубликовал некоторые из самых известных рассказов Гоголя в журнале "Современник", который сам основал в 1836 году.

По трагической случайности в 1837 году Александр Пушкин был смертельно ранен на дуэли со своим шурином, Жоржем-Шарлем де Геккереном д'Антесом, французским офицером, служившим в полку шевалье-гвардии, который пытался соблазнить жену поэта, Наталью Пушкину.

Большинство соотечественников считают Пушкина русским национальным поэтом. Он проложил путь к использованию разговорного языка в своих стихах, драмах и рассказах, создал стиль повествования, в котором смешались драма, романтика и сатира. С тех пор этот стиль неотделим от русской литературы и оказал влияние на многих русских поэтов.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Румяный критик мой..." — 180 лет со дня смерти Александра Пушкина
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы россия москва культура санкт-петербург александр пушкин наталья гончарова
Новости
Байден попросил Россию отпустить журналиста WSJ Гершковича
Экс-глава МИД Австрии рассказала о неожиданном эффекте "адских" антироссийских санкций
Wargonzo: ВСУ завезли под Угледар десять танков "Леопард"
Член СПЧ Брод: ООН лишь констатируют факты преступлений Киева
SHOT: полиция начала проверку в отношении критикующего СВО юмориста Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ
Бывший муж Полины Гагариной признался в тайной любви к актрисе Юлии Пересильд
Обезумевшие от голода амурские тигры атакуют людей, собак и коров в Хабаровском крае
Политолог: РФ согласится с белорусским форматом перемирия на Украине, если откажется от объявленных Путиным целей СВО
После объявления о раздаче повесток через "Госуслуги" оттуда исчезла возможность удаления аккаунта
Гастроэнтеролог: употребление кофе снижает риск развития рака печени
Популярное
Состоялся "Судный день" для украинских боевиков

Бойцы ВС РФ нанесли урон группировке ВСУ.

РВ: бойцы новосибирского спецназа ВС РФ устроили "Судный день" для военных ВСУ
РИА Новости: гибель участника СВО Алексея Лымаря взбудоражила жителей Ленинградской области
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Басурин призвал взять генерала ВСУ Сырского в плен
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Сбежавший "азовец"* притворялся мирным строителем, помогая бойцам ВС РФ
"Это голос разума" — американцев восхитил глава МИД РФ Лавров
Над Белгородом раздались девять мощных взрывов
Над Белгородом раздались девять мощных взрывов
Последние материалы
Советы для стройности: питание и тренировки
Бывший муж Полины Гагариной признался в тайной любви к актрисе Юлии Пересильд
Обезумевшие от голода амурские тигры атакуют людей, собак и коров в Хабаровском крае
Политолог: РФ согласится с белорусским форматом перемирия на Украине, если откажется от объявленных Путиным целей СВО
После объявления о раздаче повесток через "Госуслуги" оттуда исчезла возможность удаления аккаунта
Гастроэнтеролог: употребление кофе снижает риск развития рака печени
НГ: Россия готовится прорывать западное ПРО в Европе
Зоозащитники борются с «концлагерем для собак» в Абакане: в приюте жестоко обращаются с животными
Файтинг Project L во вселенной League of Legends возможно выйдет на PlayStation
Лучшие районы Москвы для покупки новой квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников