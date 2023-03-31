Трудная жизнь великого поэта: с чем пришлось столкнуться Александру Пушкину на своём творческом пути

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Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года и был известным русским поэтом, романистом и драматургом, которого многие считают самым выдающимся поэтом России и основателем современной русской литературы.

Пушкин родился в Москве вторым из пяти детей Сергея Львовича Пушкина, бывшего гвардейского офицера, и Надежды Осиповны. Со стороны матери его прадед — Авраам Петрович Ганнибал — крестник царя Петра Великого, впоследствии возведённый в ранг генерал-майора и губернатора Ревеля.

Ранние произведения Пушкина были опубликованы, когда поэту было пятнадцать лет, в том числе его знаменитая поэма "Руслан и Людмила". Во время учёбы Пушкин был принят в петербургское литературное общество "Арзамас" В.А. Жуковского, которое выступало против общепринятых концепций языка сложившейся литературы и ратовало за развитие русского языка.

По мере развития своей карьеры Пушкин стал активным сторонником социальных реформ и столкнулся с противодействием правительства, выступая от имени литературных радикалов. Весной 1820 года Пушкин был вынужден ответить за некоторые сатирические стихи, в которых он высмеивал таких государственных деятелей, как военный министр и министр просвещения. Ему удалось избежать ссылки в Сибирь благодаря своим влиятельным друзьям.

В начале лета Александру пришлось покинуть Петербург для перевода к генералу Инсову в Екатеринослав. Пушкин отправился на Кавказ и в Крым, а затем в Каменку и Кишинёв, где вступил в ряды масонов. Он также стал членом тайной организации "Филики Этерия", целью которой было свержение османского владычества в Греции и создание независимого греческого государства.

Пушкин, знаменитый русский поэт, продолжал писать стихи на протяжении всей своей жизни. Он создал такие замечательные произведения, как "Кавказский пленник" и "Бахчисарайский фонтан".

В 1824 году Пушкина уволили с государственной службы из-за того, что в одном из писем он выразил симпатии к атеизму. Впоследствии он провёл несколько лет в Михайловском, недалеко от Пскова. После аудиенции у царя Николая I ему было разрешено жить в Москве и Петербурге с 1826 по 1831 год, но его произведения подвергались цензуре лично царём. Кроме того, в это время его образ жизни подвергался жёсткому контролю. Несмотря на это, он продолжал писать любовные стихи и работал над романом в стихах "Евгений Онегин".

В 1825 году Пушкин написал одну из своих самых известных пьес "Борис Годунов". Оригинальная версия драмы без цензуры была поставлена только в 2007 году.

Брак Пушкина с Натальей Гончаровой в 1831 году привёл к изменению обстоятельств жизни Александра. Они познакомились в 1830 году и получили в качестве свадебного подарка от его отца деревню Болдино в 250 км от Нижнего Новгорода. Эпидемия холеры не позволила Пушкину вернуться в Москву, и он был вынужден остаться в провинции. Этот период стал его величайшим творческим периодом.

В 1831 году супруги переехали в Санкт-Петербург, где с помощью богатых родственников Гончаровой они смогли участвовать в гламурной жизни царского двора. Как пишет издание "SciHi Blog", это разочаровало Пушкина, который жаждал независимости. В начале 1830-х годов Пушкин приобрёл значительную репутацию и познакомился с Николаем Гоголем. Он поддержал Гоголя, прочитав в 1831/1832 году его сборник рассказов "Вечера на хуторе близ Диканьки". Пушкин опубликовал некоторые из самых известных рассказов Гоголя в журнале "Современник", который сам основал в 1836 году.

По трагической случайности в 1837 году Александр Пушкин был смертельно ранен на дуэли со своим шурином, Жоржем-Шарлем де Геккереном д'Антесом, французским офицером, служившим в полку шевалье-гвардии, который пытался соблазнить жену поэта, Наталью Пушкину.

Большинство соотечественников считают Пушкина русским национальным поэтом. Он проложил путь к использованию разговорного языка в своих стихах, драмах и рассказах, создал стиль повествования, в котором смешались драма, романтика и сатира. С тех пор этот стиль неотделим от русской литературы и оказал влияние на многих русских поэтов.

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