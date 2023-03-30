Побег Ленина: советский политический деятель управлял революцией из другой страны

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12 декабря 1907 года Ленин во второй раз бежал из России.

Владимир Ильич Ульянов, родившийся в 1870 году, был революционным лидером, который оказал значительное влияние на свою родную страну, Россию, и провёл более пятнадцати лет за границей. Он сформулировал свои идеи и стратегии по установлению контроля над Россией, живя за границей, вдали от царских властей.

Ульянов был родом из семьи смешанного еврейско-русского происхождения, члены которой были христианами Русской православной церкви. Его отец был государственным чиновником в сфере образования, но он умер, когда Ленин был ещё подростком. В 1887 году старший брат Ленина, Александр, был повешен за участие в заговоре с целью убийства царя Александра III. Это событие, похоже, положило начало революционному пути Ленина, и впоследствии оно станет важной точкой отсчёта в советских школьных учебниках.

Ленин учился в Казанском университете, где заинтересовался марксизмом. Он участвовал в студенческих протестах и был исключён из учебного заведения. Позже он поступил в Санкт-Петербургский университет, где окончил юридический факультет и начал практиковать в бедном районе. Большую часть своего времени он посвящал революционной деятельности против царского режима. В 1895 году он был арестован, провёл более года в тюрьме, а затем был сослан в Шушенское, село в Сибири, на три года. Там он общался с другими революционерами, проводил время на охоте, плавал и гулял в сельской местности. В 1898 году он женился на Надежде Крупской, а в 1900 году был освобождён из ссылки и начал путешествовать по России и Европе, живя на деньги семейного имения и пожертвования единомышленников.

Ленин возглавил фракцию большевиков против меньшевиков в 1903 году в Лондоне, что привело к расколу, который разрушил Российскую социал-демократическую рабочую партию. Он не сыграл значительной роли в неудачной революции 1905 года в Санкт-Петербурге, и вместо этого остался за границей. Ленин и Крупская провели большую часть 1906 и 1907 годов, путешествуя между Россией и Финляндией, а в конце 1907 года он во второй раз бежал из России, живя в Стокгольме, Берлине и Женеве.

Когда в 1917 году в России произошла революция, и царь Николай II был свергнут, Ленин и Крупская жили в Швейцарии. Владимир понял, что ему необходимо вернуться в Россию, иначе он рисковал остаться в стороне от развития страны. Германия, находившаяся в состоянии войны с Россией, решила отправить Ленина на родину поездом за свой счёт. Этот шаг был призван вызвать политические волнения в России, уподобив Ленина микробу чумы в герметичном контейнере.

Ленин отправился в Швецию на пароме и был удостоен чести быть принятым шведскими социал-демократами на ужине в отеле "Регина" в Стокгольме. Он дал интервью прессе, прежде чем прибыть поездом на Финляндский вокзал в Петрограде в апреле. Как пишет издание "History today", После триумфа большевиков были предприняты попытки переписать историю и стереть доказательства немецких выплат.

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Ленин и «гениальный» замысел немецкой разведки