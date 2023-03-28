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Сергей Лебедев

Отношения России и Средней Азии знали лучшие времена

5:47
Наследие » Россия

Историю отношений России и стран Средней и Центральной Азии можно назвать примером для мирного сосуществования. Как старшего и младшего брата. Или сегодня наоборот?

Отношения России и Средней Азии знали лучшие времена

Это не английская колонизация, когда миллионы жителей той же Индии умирали или были убиты белыми "цивилизаторами". При этом, из страны выкачивали всё по максимуму. Судя по влиянию англичан на свои бывшие колонии и сегодня, может быть, они были правы.

Российское правительство, наоборот, всегда подавляло непокорных из местного населения, обеспечивая власть местным баям и эмирам. Как тогда, так и теперь. Вспомним Казахстан. Может быть, поэтому сегодня российские дезертиры, не имеющие больших денег, предпочитают скрываться в Астане.

Японцы учились на примере сейсмоустойчивых домов в Ашхабаде

Лучшие годы своего развития Средняя Азия переживала в Советское время. Тогда в Узбекистане строятся авиационные заводы, сооружаются высокогорные ГЭС в Таджикистане. А ирригации того региона позавидовали бы даже туареги Сахары. Что уж говорить о катастрофическом землетрясении 1966 года в Ташкенте. Если бы не безвозмездная помощь всей страны, многие бы местные так и продолжали бы жить в палатках или глинобитках. Понятно, люди ко всему привыкают.

Не менее катастрофическое землетрясение было в 1940-х годах в столице Туркмении — Ашхабаде. Только здесь советские инженеры и архитекторы начали возводить впервые в мире специальные "противоударные" дома, опыт которых позже у себя применили японцы. Впрочем, даже местные циники скажут, что с рождаемостью у нас неплохо, а пара сотен тысяч туда-сюда — не страшно. Но именно эти циники предпочитают жить в сейсмоустойчивых домах, ездить на авто, а не на ишаке, и никак не причисляют себя к расходному материалу.

И всё же лучшие годы наших взаимоотношений со Средней Азии позади. В первую очередь, речь идёт о так называемом товарообороте, которым у нас любят козырять наверху на официальном уровне. Какой товарооборот, об этом как-то умалчивают. Не мигрантов же взвешивают на нефтегазовых весах. А ведь Средняя Азия всегда была богата овощами и фруктами, которых нам очень не хватает в России. О нахимиченной продукции, идущей сегодня чаще с Югов, но не из Азии, даже не стоит и говорить. Этим должна заниматься прокуратура.

Публицист Николай Носилов побывал на туркменском базаре Мерва в начале позапрошлого века. Это недалеко от Байрам-Али, который был знаменит уже в советское время ракетными частями ПВО и местами, где снимался фильм "Белое солнце пустыни".

Для нас лучше тонна чарджойских дынь вместо мигранта

Носилов писал:

"Первое, что меня поразило среди зимы — это ряды торговцев с дынями. Я даже не верил глазам, видя сочные, жёлтые, громадные дыни в конце февраля. Туркмены, усаживаясь на корточки, лакомятся ими здесь же. Разрезая ножом, запихивают потом большие ломти в рот и чавкают".

Здесь же были красные яблоки, большие груши. Красоты и размеры которых никогда нельзя было увидеть даже в лучших магазинах Петербурга и Москвы. И ведь это чудо фруктовой природы произрастает только здесь. Здесь же были исполинские персики, гранаты, помидоры, и всё в огромном количестве. И всё это тогда стоило копейки.

Так же восторженно автор отзывается о местной халве, дорогущих туркменских коврах, которые, как и сегодня, ещё надо уметь выбрать. Ведь могут подсунуть и ковёр с анилиновыми красками, которые после первой уборки слезут.

Особый разговор — о туркменских лошадях. Стройных, изящных, быстрых и мускулистых. Автор сетовал: вот где надо было покупать русским лошадей, а не везти втридорога из Лондона. Видно, уже накануне Первой мировой войны многие русские весьма скептически смотрели на союз с англичанами, который, как показала история, для нас был ядом. Иначе бы Носов не пошутил, глядя на осликов, которых, как и верблюдов, здесь было немало:

"Ослы кричали таким раздирающим душу криком, как будто их гнали англичане на войну с бурами".

Тем не менее, и до, и после наши власти предпочитали завозить овощи и фрукты за более высокие цены из стран "иноагентов", в то время, как более дешёвые продукты были рядом. Пусть и в Средней Азии. Но это было своё, хотя и далёкое, со слабой на то время железнодорожной сетью.

И так же руководство России в течение последних столетий постоянно почему-то говорило о "нашем тяжёлом экономическом положении", оправдывая своё бездействие. Что не мешало им давать разорительные балы, покупать позже дорогие иномарки и спроваживать своих отпрысков на Запад, не веря в будущее страны, за которую они несут ответственность. При этом, жизнь населения почему-то неуклонно падала вниз. А потом бунты, мятежи и революции. Вот и подумаем, права ли русская пословица "один в поле не воин", когда у нас один человек нередко приводит Россию к большим потрясениям.

А дыням из Средней Азии всё-таки надо дать зелёный свет. Как и возродить выращивание астраханских арбузов.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы деньги россия бизнес ташкент ашхабад история туркмения узбекистан землетрясение
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