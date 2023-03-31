Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Победа австрийцев при Кустоцце: Йозеф Радецкий перечеркнул планы Карло Альберто

Наследие » Мир

"Марш Радецкого", сочинённый Иоганном Штраусом Старшим, знаменует собой угасание памяти о человеке, которого когда-то называли австрийским национальным героем.

Победа австрийцев при Кустоцце: Йозеф Радецкий перечеркнул планы Карло Альберто

Мелодия была написана в честь его победы при Кустоцце и последующих итальянских кампаний, которые, как считается, подавили всплеск национализма и революции, укрепив власть Австрийской империи над королевством Ломбардия-Венеция, охватывающим Северную Италию от Милана до Венеции.

1848 год характеризовался восстаниями против устоявшихся режимов по всей Европе, и в марте в городах произошли восстания против австрийского правления. Миланские патриоты перестали курить в январе в знак протеста против табачной монополии режима Габсбургов, что привело к столкновениям с австрийскими оккупационными войсками, которые продолжали курить сигары, как обычно. В конечном итоге, это вылилось в полномасштабное восстание.

В то время австрийским главнокомандующим в Италии был фельдмаршал Йозеф Радецкий, опытный ветеран в возрасте восьмидесяти двух лет, мастер тактики, отточивший свои навыки во время кампаний против самого Наполеона Бонапарта. Он пользовался уважением и восхищением своей разношерстной армии, состоящей из австрийцев, венгров, чехов, славян и итальянцев, и был полон решимости сохранить Италию в составе империи. После пяти дней напряжённых уличных боёв в Милане, 22 марта, он отвёл свои войска для перегруппировки в Четырёхугольник, район, охватывающий Мантую, Верону, Пескьеру и Леньяно.

Карло Альберто, король Сардинии, Савойи и Пьемонта, воспользовался этой возможностью и объявил войну Австрии. Однако, его мотивом не была помощь демократическим или республиканским силам. Вместо этого он стремился помешать им контролировать националистическое движение, которое стремилось к объединению Италии. Находясь в Лондоне, лорд Пальмерстон призывал Вену отказаться от своих итальянских провинций, а австрийский поэт Франц Грильпарцер написал оду Радецкому, заявив:

"В вашем лагере стоит Австрия".

Карло Альберто успешно захватил Парму и Модену и продвинулся к Мантуе. Радецкий оказался слишком грозным для сардинского короля и его генералов. В июле Радецкий сосредоточил половину своих войск против четверти армии Карло Альберто у Кустоццы, к юго-западу от Вероны, и одержал победу. По информации издания "History today", после этого фельдмаршал написал графу де Латуру, военному министру в Вене, письмо, в котором говорилось:

"Решающая победа стала результатом этого жаркого дня".

Через два дня войска Радецкого одержали ещё один триумф при Вольте, отбросив пьемонтцев назад. Затем Радецкий, не встретив сопротивления, захватил Милан и осадил Венецию, которая провозгласила себя республикой. В марте 1849 года Радецкий вновь одержал верх над Карло Альберто в битве при Новаре. Униженный король отрёкся от престола в пользу своего сына, Витторио Эммануэле II, который в итоге заключил мир в августе и выплатил значительную репарацию.

Хотя Венеция капитулировала, Радецкий оставался правителем Ломбардии-Венеции в качестве губернатора до 1857 года. Он скончался в Милане в следующем году в возрасте девяноста одного года. Он не знал, что движение за объединённую Италию окажется слишком сильным, и Витторио Эммануэле станет первым королём в 1861 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Radetzky Marsch [Austrian march]
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы милан война италия австрия история
Новости
El Confidencial: Испания импортирует из России рекордные объёмы СПГ
Дерматолог Махнева: сифилисом можно заразиться при поцелуе, через ложки и полотенца
Режиссёр Александр Молочников спросил у украинцев про "хороших русских": "Хочется Вас услышать"
Лукашенко: при угрозе распада России её власти используют ядерное оружие
The American Thinker: Байден готовит американцев к проигрышу во Второй холодной войне?
Лукашенко: Россия не просит боеприпасы ни у кого, ее ВПК разворачивается на полную мощь
Президент Белоруссии Лукашенко: ВСУ сдают россиянам планы своего командования
В Амстердаме прошёл митинг секс-работниц против закрытия "квартала красных фонарей"
Басурин: Киев и Пентагон тщательно скрывают данные о гибели офицеров США на Украине
Arab news: американские дальние ракеты могут дать Украине мощное преимущество
Популярное
Состоялся "Судный день" для украинских боевиков

Бойцы ВС РФ нанесли урон группировке ВСУ.

РВ: бойцы новосибирского спецназа ВС РФ устроили "Судный день" для военных ВСУ
РИА Новости: гибель участника СВО Алексея Лымаря взбудоражила жителей Ленинградской области
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Басурин призвал взять генерала ВСУ Сырского в плен
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Сбежавший "азовец"* притворялся мирным строителем, помогая бойцам ВС РФ
Над Белгородом раздались девять мощных взрывов
Ультиматум по задачам СВО на Украине: Москва планомерно додавит Запад
Ультиматум по задачам СВО на Украине: Москва планомерно додавит Запад
Последние материалы
Победа австрийцев при Кустоцце: Йозеф Радецкий перечеркнул планы Карло Альберто
Лукашенко: Россия не просит боеприпасы ни у кого, ее ВПК разворачивается на полную мощь
Президент Белоруссии Лукашенко: ВСУ сдают россиянам планы своего командования
В Амстердаме прошёл митинг секс-работниц против закрытия "квартала красных фонарей"
НОАК ждёт приказа Си атаковать Тайвань или США
Басурин: Киев и Пентагон тщательно скрывают данные о гибели офицеров США на Украине
Arab news: американские дальние ракеты могут дать Украине мощное преимущество
Власти ДНР: боевики ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку
Казаки на первой тренировке в Алабино: "За дедов и отцов, за героев Донбасса – мы пройдем!"
Украинская певица Вера Брежнева прилетела в США к старшей дочери Соне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников