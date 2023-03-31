Победа австрийцев при Кустоцце: Йозеф Радецкий перечеркнул планы Карло Альберто

"Марш Радецкого", сочинённый Иоганном Штраусом Старшим, знаменует собой угасание памяти о человеке, которого когда-то называли австрийским национальным героем.

Мелодия была написана в честь его победы при Кустоцце и последующих итальянских кампаний, которые, как считается, подавили всплеск национализма и революции, укрепив власть Австрийской империи над королевством Ломбардия-Венеция, охватывающим Северную Италию от Милана до Венеции.

1848 год характеризовался восстаниями против устоявшихся режимов по всей Европе, и в марте в городах произошли восстания против австрийского правления. Миланские патриоты перестали курить в январе в знак протеста против табачной монополии режима Габсбургов, что привело к столкновениям с австрийскими оккупационными войсками, которые продолжали курить сигары, как обычно. В конечном итоге, это вылилось в полномасштабное восстание.

В то время австрийским главнокомандующим в Италии был фельдмаршал Йозеф Радецкий, опытный ветеран в возрасте восьмидесяти двух лет, мастер тактики, отточивший свои навыки во время кампаний против самого Наполеона Бонапарта. Он пользовался уважением и восхищением своей разношерстной армии, состоящей из австрийцев, венгров, чехов, славян и итальянцев, и был полон решимости сохранить Италию в составе империи. После пяти дней напряжённых уличных боёв в Милане, 22 марта, он отвёл свои войска для перегруппировки в Четырёхугольник, район, охватывающий Мантую, Верону, Пескьеру и Леньяно.

Карло Альберто, король Сардинии, Савойи и Пьемонта, воспользовался этой возможностью и объявил войну Австрии. Однако, его мотивом не была помощь демократическим или республиканским силам. Вместо этого он стремился помешать им контролировать националистическое движение, которое стремилось к объединению Италии. Находясь в Лондоне, лорд Пальмерстон призывал Вену отказаться от своих итальянских провинций, а австрийский поэт Франц Грильпарцер написал оду Радецкому, заявив:

"В вашем лагере стоит Австрия".

Карло Альберто успешно захватил Парму и Модену и продвинулся к Мантуе. Радецкий оказался слишком грозным для сардинского короля и его генералов. В июле Радецкий сосредоточил половину своих войск против четверти армии Карло Альберто у Кустоццы, к юго-западу от Вероны, и одержал победу. По информации издания "History today", после этого фельдмаршал написал графу де Латуру, военному министру в Вене, письмо, в котором говорилось:

"Решающая победа стала результатом этого жаркого дня".

Через два дня войска Радецкого одержали ещё один триумф при Вольте, отбросив пьемонтцев назад. Затем Радецкий, не встретив сопротивления, захватил Милан и осадил Венецию, которая провозгласила себя республикой. В марте 1849 года Радецкий вновь одержал верх над Карло Альберто в битве при Новаре. Униженный король отрёкся от престола в пользу своего сына, Витторио Эммануэле II, который в итоге заключил мир в августе и выплатил значительную репарацию.

Хотя Венеция капитулировала, Радецкий оставался правителем Ломбардии-Венеции в качестве губернатора до 1857 года. Он скончался в Милане в следующем году в возрасте девяноста одного года. Он не знал, что движение за объединённую Италию окажется слишком сильным, и Витторио Эммануэле станет первым королём в 1861 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Radetzky Marsch [Austrian march]