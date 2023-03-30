Митинг в Великобритании: как полиция подавила демонстрацию чартистов

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Чартистское движение рабочего класса Великобритании организовало массовое собрание в Kennington Common 10 апреля 1848 года.

10 апреля 1848 года чартистское движение в Великобритании потерпело сокрушительное поражение в день, который должен был стать его самым значительным днём. Несмотря на широкую поддержку их кампании, требовавшей демократических реформ, таких как всеобщее избирательное право для мужчин и тайное голосование на выборах, демонстрация на Kennington Common в Южном Лондоне не принесла желаемых результатов.

Это событие произошло в то время, когда по всей Европе вспыхивали революции, и лидеры чартистов увидели в этом возможность потребовать реформы парламентской системы. С помощью недавно построенной железнодорожной системы рабочие люди со всей страны должны были собраться в одном месте и пройти маршем к парламенту, чтобы передать массовую петицию.

Однако, власти в Лондоне были хорошо подготовлены к демонстрации и приняли жёсткие меры, чтобы предотвратить любые беспорядки. Герцог Веллингтон, несмотря на свой почти восьмидесятилетний возраст, был назначен командующим и разместил кавалерию и пехоту на южной стороне мостов Темзы. Дополнительные войска также находились в резерве на северной стороне, но их держали вне поля зрения, чтобы избежать провокаций.

Кроме того, на реке ждали пароходы, чтобы перебросить войска в особо опасные места, а рядом с Букингемским дворцом были приготовлены пушки. Входы в правительственные здания были завалены книгами и папками с бумагами, а дома министров находились под особой охраной. Банк Англии охранялся, а клеркам Главного почтамта были выданы винтовки.

Власти также зачислили более 170 000 граждан в специальные констебли для помощи полиции. Им выдали дубинки и белые нарукавные повязки, а в их ряды вошли такие известные личности, как мистер Гладстон, сэр Роберт Пиль и принц Луи Наполеон Бонапарт, будущий император Франции Наполеон III. Все лондонские угольщики, которые отвечали за разгрузку угля с судов в доках, также пришли на помощь властям.

Долгожданная демонстрация обернулась большим разочарованием, так как она была встречена проливным дождём, что привело к её срыву. В начале дня различные группы чартистов собрались на Рассел-сквер, Финсбери-сквер, Клеркенвелл-Грин и Уайтчепел и мирно проследовали через мосты на южный берег. Хотя ожидалось, что соберётся до 200 000 чартистов, только от 20 000 до 25 000 явились на Кеннингтон Коммон, где они оказались в ловушке.

Полиция отказалась позволить им переправиться на северный берег Темзы через Вестминстерский мост и другие мосты, оставив их в затруднительном положении. Однако, инспектор полиции, отличавшийся выдающимся ростом и дружелюбным поведением, сопровождал члена парламента Фергуса О'Коннора, одного из самых харизматичных лидеров чартистов, через реку, чтобы поговорить с Ричардом Мэйном, комиссаром лондонской полиции. Он сообщил, что им не разрешается переходить на северный берег.

Вместо того чтобы пробивать себе дорогу, лидеры чартистов согласились перевезти О'Коннора и петицию через реку на трёх наёмных такси через Вестминстерский мост, что было одновременно унизительным и деморализующим событием для митингующих. Промокшая под дождём толпа на Кеннингтон Коммон рассеялась, и к двум часам дня лорд Джон Рассел доложил королеве Виктории, что демонстрация чартистов провалилась.

По информации издания "History today", петиция, которая, как утверждали чартисты, собрала более 5 700 000 подписей, содержала менее 2 миллионов подписей. Многие страницы были написаны идентичным почерком, а многие были либо подделаны, либо сделаны в шутку. О'Коннор, который так и не смог полностью оправиться от этого испытания, страдал от психических расстройств и четыре года спустя сошёл с ума. Чартизм так и не восстановил свой импульс и остался неудачным движением. Прошло много лет, прежде чем его требования были интегрированы в общепринятую демократическую систему Великобритании.

В заключение следует отметить, что 10 апреля 1848 года чартистское движение потерпело значительное поражение, несмотря на массовую поддержку рабочего класса и усилия его лидеров. Тщательное планирование и подготовка властей предотвратили любые беспорядки и обеспечили безопасность города.

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Чартизм (рус.) Новая история