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Олег Логинов

Основание государства Израиль: как евреи обрели свою страну

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В 1948 году британское правительство, управлявшее Палестиной на основании мандата, подтверждённого Лигой Наций в 1922 году, оказалось в безвыходной ситуации в связи с еврейско-арабским конфликтом.

Основание государства Израиль: как евреи обрели свою страну

В результате правительство объявило о своём официальном уходе из страны в полночь 14 мая и отказалось от мандата. Верховный комиссар Великобритании, генерал сэр Алан Каннингем, выступил с прощальным посланием 13 мая, призывая евреев и арабов к сохранению мира. 14 мая генерал Каннингем, одетый по всей форме, проехал перед последним выходом из Дома правительства в Иерусалиме в почётном карауле из пятидесяти человек пехоты Хайленда, последних британских войск в стране. Он вылетел в Хайфу, где поприветствовал еврейского мэра и арабского заместителя мэра, после чего в полночь отбыл на британском крейсере "Эвриалус".

В 4 часа того же дня Давид Бен-Гурион, 62-летний лидер Еврейского национального совета, объявил о создании государства Израиль в маленьком художественном музее на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве.

Бен-Гурион эмигрировал из Польши в Палестину в 1906 году, воевал против турок в составе британской армии во время Первой мировой войны, сделал успешную карьеру профсоюзного организатора и политика. Он провозгласил создание еврейского государства в Палестине под названием Израиль в соответствии с естественным и историческим правом еврейского народа и резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Как утверждает издание "History today", провозглашение заняло 20 минут и было зачитано перед аудиторией из примерно 200 человек и передано по новой радиостанции "Голос Израиля" в Тель-Авиве. Прозвучал сионистский гимн "Хатиква" ("Надежда"), и чуть позже 16:30 Бен-Гурион объявил об окончании заседания.

Хотя давняя мечта сионистов о еврейском национальном доме наконец-то осуществилась, новообразованное государство Израиль сразу же оказалось в состоянии войны с Лигой арабских государств. Арабские страны стремились уничтожить все еврейские поселения в Палестине, и уже шли бои в Иерусалиме и других районах страны. Было объявлено чрезвычайное положение, что стало первым случаем за 2000 лет, когда еврейский военачальник в Иерусалиме отдал приказ.

На рассвете 15 мая в страну вторглись три арабские армии из Египта, Сирии и Иордании, а египетские самолёты разбомбили Тель-Авив. В то время как Организация Объединённых Наций пыталась выступить посредником, израильские вооружённые силы, наспех снаряжённые из Чехословакии и Франции, доказали своё превосходство. В результате арабские державы были вынуждены заключить перемирие в 1949 году.

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Как был создан ИЗРАИЛЬ!? Правда!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы оон война египет история израиль иордания тель-авив палестина великобритания
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