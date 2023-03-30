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Олег Логинов

Копьё, пронзившее Иисуса, спасло участников Первого крестового похода от мучительной смерти

4:50
Наследие » Мир

15 июня 1098 года армия Первого крестового похода обнаружила в городе Антиохия Святое копьё — то самое, которое пронзило бок Христа на кресте.

Копьё, пронзившее Иисуса, спасло участников Первого крестового похода от мучительной смерти

В начале июня 1098 года армия Первого крестового похода двинулась на юг через Сирию с целью захватить Иерусалим у сарацин. По пути им удалось взять город Антиохию. Однако, ликование была недолгим, так как армия оказалась осаждена грозным турецким и арабским войском. Крестоносцы были заперты в городе, их запасы быстро закончились, что привело к падению боевого духа. Отчаявшись, крестоносцы спасли ситуацию благодаря чудесному открытию.

Крестьянин по имени Пётр Варфоломей, выходец из Провансаля, потребовал аудиенции у графа Провансальского, одного из главных руководителей крестового похода, и епископа Ле-Пюи. Получив аудиенцию, он объяснил, что святой Андрей явился ему в видении и сообщил, что Святое копьё, то самое копьё, которое пронзило бок Христа на кресте, находится в соборе Святого Петра в Антиохии.

Хотя епископ отнёсся к этой истории скептически, граф Раймонд был впечатлён, и среди осаждённых крестоносцев началось волнение. 15 июня граф Раймонд и другие сопровождали Петра Варфоломея в собор, где по его указанию рабочие копали пол. Сначала ничего не было найдено, и граф Раймонд ушёл в разочаровании. Пётр, на котором была только рубашка, спрыгнул в траншею и с триумфом достал кусок железа, который все тут же приняли за наконечник священного копья.

Как сказал сэр Стивен Рансиман, историк крестовых походов:

"Сейчас бесполезно судить о том, что произошло на самом деле".

Раймонд из Агилерса, авторитетный историк, служивший одним из капелланов графа, был свидетелем событий и сообщил, что видел железо в земле до того, как Пётр Варфоломей начал им размахивать. Был ли Пётр хитрецом или обладал божественным даром предчувствовать драгоценность зарытого металла, сказать невозможно. Тем не менее, находка оказала глубокое влияние на жителей города, и даже скептики оставили свои сомнения при себе, благодаря явному подъёму боевого духа крестоносцев.

Волнение в городе достигло апогея, и 28 июня, следуя инструкциям, полученным через Петра Варфоломея от святого Андрея, который в другом видении гарантировал победу, крестоносцы отплыли из Антиохии. Их возглавлял лучший солдат, норманнский воин Боэмонд из Таранто, а Святое копьё нёс Раймонд из Агилера. Несмотря на слабость от голода, крестоносцы пребывали в приподнятом настроении, а некоторые даже утверждали, что видели небесных кавалеристов на белых конях, едущих им на помощь во главе со Святым Георгием.

В яростном бешенстве крестоносцы отправили осаждавших их сарацин в бегство. Эта победа стала поворотным моментом в Первом крестовом походе и помогла проложить путь к захвату Иерусалима.

Триумф закрепил крестовый поход, и граф Раймонд сохранил копьё, относясь к нему с величайшим почтением. Оружие оказалось ценным дополнением к его коллекции, поскольку он вёл непрерывную борьбу за власть с принцем Боэмоном. Однако, доверие к реликвии было поставлено под сомнение из-за недоверия к честности Петра Варфоломея. Сомнения в подлинности реликвии были настолько велики, что в апреле 1099 года Пётр решил пройти испытание огнём, чтобы доказать его подлинность.

В Страстную пятницу, 8 апреля, Пётр прошёл через узкий проход между двумя огромными кучами пылающих дров, одетый только в тунику и с копьём в руках. Как отмечает издание "History today", он получил сильные ожоги и умер от мучительной боли 20 апреля. В результате мало кто в армии крестоносцев, кроме провансальцев, продолжал верить в подлинность копья.

Копьё некоторое время хранилось в Константинополе, а затем было перевезено в собор Святого Петра в Риме. Несмотря на ослабление доверия к нему, оно играло важную роль в средневековых европейских легендах, особенно в связи со Святым Граалем, потиром, использовавшимся во время Тайной вечери, который считался самой священной реликвией искупительной крови Христа. Эти две реликвии часто упоминались вместе в рассказах о походах рыцарей Круглого стола короля Артура.

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ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД на пальцах
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы рим оружие история израиль религия иерусалим палестина
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