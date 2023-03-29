Вопреки нищете и голоду: как Великобритания провела первые послевоенные Олимпийские игры

5:15 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В четверг, 29 июля 1948 года, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялось официальное открытие четырнадцатой современной Олимпиады.

На церемонии, проходившей под председательством короля Георга VI, которого сопровождали королева и принцесса Маргарет, присутствовали многие высокопоставленные лица, включая лорда и леди Маунтбаттен, шаха Ирана и Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Трюгве Ли. Свидетелями события стали более 80 000 человек.

В играх приняли участие около 6 000 спортсменов из разных стран — от Афганистана до Югославии. Однако, немцы и японцы не были приглашены, а Советский Союз предпочёл остаться в стороне. Стоит отметить, что Олимпийские игры, запланированные на 1944 год в Великобритании, были отменены из-за Второй мировой войны, поэтому игры 1948 года в Лондоне были важны тем, что они стали преемниками Берлинской Олимпиады 1936 года, которую немецкий режим использовал для нацистской пропаганды.

Участники соревнований прошли маршем по арене, а затем короля официально пригласил открыть игры лорд Бергли, который сам был золотым медалистом Олимпийских игр (в беге на 400 метров с барьерами в 1928 году). После церемонии открытия был поднят олимпийский флаг, и 7 000 голубей были выпущены пролететь над стадионом. Салют из двадцати одного орудия возвестил о прибытии на арену олимпийского огня, который был торжественно зажжён перед щитом с известной цитатой барона де Кубертена, основателя современных Олимпийских игр. Цитата гласила:

"Главное в Олимпийских играх — не победа, а участие. Главное в жизни — не победа, а хорошая борьба".

Несмотря на то, что Великобритания находилась в состоянии послевоенного банкротства, жёсткой экономии и истощения, игры прошли успешно. В день открытия Олимпийских игр в стране закончилось нормирование хлеба. Для игр не была построена Олимпийская деревня, и не было денег на создание новых стадионов. Участники соревнований жили в колледжах и казармах в Лондоне и его окрестностях, а из-за питания по талонам многим приходилось привозить свою еду.

На летних Олимпийских играх 1948 года американцы доминировали в соревнованиях по лёгкой атлетике и плаванию, завоевав наибольшее количество золотых медалей — тридцать восемь, за ними следовали Швеция — семнадцать, Франция и Венгрия — по девять. Великобритания смогла завоевать только три золотые медали, не сумев завоевать золотую медаль в лёгкой атлетике впервые с 1904 года.

Семнадцатилетний Боб Матиас выиграл десятиборье, став самым юным обладателем золотой олимпийской медали в лёгкой атлетике. Харрисон Диллард победил в беге на 100 метров среди мужчин, установив олимпийский рекорд — 10,3 секунды. Артур Уинт из Ямайки установил олимпийский рекорд — 46,2 секунды и завоевал золотую медаль в беге на 400 метров, а также занял второе место в беге на 800 метров. В мужском марафоне был захватывающий финиш: Этьен Гайли из Бельгии лидировал до последнего круга на стадионе, когда после более чем двух с половиной часов бега его обогнал Дельфо Каброра из Аргентины.

Великий чешский бегун на длинные дистанции Эмиль Затопек, также известный как "человек-локомотив", победил на дистанции 10 000 метров, опередив других почти на целый круг, с новым олимпийским рекордом — 29 минут 39,6 секунды. Он также побил олимпийский рекорд на дистанции 5 000 метров, но его с небольшим отрывом от второго места опередил бельгиец Гастон Рейфф.

В женских соревнованиях венгерская фехтовальщица Илона Элек совершила выдающийся подвиг, успешно защитив свой титул в женских рапирах 1936 года после двенадцатилетнего перерыва. Однако, звездой женских соревнований стала удивительная голландская домохозяйка Фанни Бланкерс-Коен. В возрасте тридцати лет, будучи матерью двоих детей, Фанни считалась слишком старой для участия в соревнованиях. Она выиграла спринты на 100 и 200 метров, бег на 80 метров с барьерами с фотофинишем, а также помогла Нидерландам одержать победу в эстафете 4х100 метров. Её успех придал женской лёгкой атлетике мощный импульс.

Как отмечает издание "History today", несмотря на царившую жёсткую экономию, игры в целом были оценены как успешные и завершились 14 августа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

London 1948 Olympic Games - Olympic Flame & Opening Ceremony