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Олег Логинов

Варшавский договор стал политическим ответом НАТО

3:34
Наследие » Советское наследие

Договор о взаимной помощи между коммунистическими государствами был подписан 14 мая 1955 года.

Варшавский договор стал политическим ответом НАТО

После трёхдневных дискуссий в Варшаве был заключён Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, создавший восточный военный аналог Организации Североатлантического договора (НАТО) западных держав.

Договор был заключён, в основном, в ответ на обретение Западной Германией независимости и её последующее вступление в НАТО. Делегацию Советского Союза в Варшаве возглавлял премьер-министр Николай Булганин, в неё входили министр иностранных дел Молотов и два влиятельных военных — маршалы Жуков и Конев. Кроме того, присутствовали премьер-министры Украины, Беларуси, Латвии, Литвы и Эстонии, а также китайский генерал-коммунист в качестве наблюдателя. Договор был подписан Советским Союзом и семью государствами Восточной Европы:

  • Албанией,
  • Болгарией,
  • Чехословакией,
  • Восточной Германией,
  • Венгрией,
  • Польшей,
  • Румынией.

Основной целью пакта было сохранение советской империи и удержание в узде государств-сателлитов. Ключевым положением договора было предоставление Москве права держать войска, размещённые в странах-сателлитах. Договор должен был действовать в течение двадцати лет или до тех пор, пока не будет создан приемлемый пакт безопасности между Востоком и Западом.

Продлённый в 1975 году и вновь в 1985 году договор предусматривал единое военное командование, первоначально под командованием маршала Конева, с доминированием Красной Армии и штаб-квартирой в Москве. Было введено стандартизированное оружие и военные уставы Красной Армии, совместное обучение, ежегодные манёвры и униформа в стиле Красной Армии.

Договор также обязывал его участников приходить на помощь друг другу в случае нападения и консультироваться между собой по важным международным вопросам, связанным с их общими интересами.

Политический консультативный комитет договора состоял из секретарей коммунистических партий стран-участниц. Другие государства, выражающие "готовность помочь усилиям миролюбивых государств по сохранению мира и безопасности наций", были приглашены присоединиться к договору, но никто из них этого не сделал.

Как пишет издание "History today", постоянное присутствие советских войск в странах-участницах вызвало недовольство в Польше и Венгрии, где в 1956 году произошли волнения. Однако, это позволило советскому режиму более эффективно бороться с инакомыслием. В Польше Никита Хрущёв отступил от конфронтации, но не в Венгрии, где решимость правительства выйти из пакта была встречена силой, и в Будапеште люди сражались с советскими танками голыми руками. В 1968 году договор был применён, когда Советский Союз перебросил войска Варшавского договора из Польши, Восточной Германии, Венгрии и Болгарии в Чехословакию, чтобы восстановить контроль над режимом в Праге. Варшавский договор был официально объявлен недействительным в июле 1991 года в Праге на конференции представителей оставшихся стран-участниц.

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КИ Варшавского договора: как СССР в НАТО вступал.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ссср нато чехия польша европа история венгрия албания германия болгария
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