Брестский мир: унизительное поражение России или хитрый план Ленина?

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Договор, положивший конец участию России в Первой мировой войне, был подписан 3 марта 1918 года.

В 1917 году, когда большевики в результате революции захватили власть в России, страна всё ещё участвовала в Первой мировой войне в качестве союзников Англии, Франции и США против Германии и Австро-Венгрии, союзниками которых были османы. Однако, российская армия была неорганизованна, а немцы продвинулись далеко вглубь страны, оккупировав российские Польшу и Литву.

Главной задачей нового режима было — выйти из войны. Поэтому они поспешно согласились на перемирие, за которым последовала мирная конференция, фактически положившая конец участию России в войне. Ленин был больше заинтересован в подавлении внутренней оппозиции, чем в борьбе с немцами.

Конференция проходила в Брест-Литовске, расположенном на территории современной Беларуси, где находился штаб германской армии, и возглавлял её Троцкий, министр иностранных дел, который руководил российской делегацией. Немецкую и австрийскую делегации возглавляли их министры иностранных дел, Рихард фон Кюльман и Оттакар Чернин, соответственно. Генерал Макс Хоффман, начальник штаба германских армий на восточном фронте, был влиятельной фигурой для немцев, в то время как Талат-паша представлял Османскую империю.

Троцкий умело затягивал дискуссии, надеясь на коммунистическую революцию в Германии и Австрии, которая спасла бы положение России. Однако, этого не произошло, и в феврале Троцкий к удивлению делегатов Центральных держав объявил "ни войны, ни мира". Это означало, что Россия не будет возобновлять боевые действия, но и не согласится уступить территорию или заплатить деньги. Троцкий считал, что немецкая армия истощена, но он ошибался. Центральные державы просто расторгли перемирие и возобновили вторжение, сметая остатки русской армии, а немецкий флот угрожающе направился к Петрограду.

Левые эсеры, входившие в состав правительства, сыграли важную роль в революции 1917 года и пользовались большей поддержкой населения, чем большевики. Они хотели призвать русский народ к партизанской войне против интервентов, считая это лучшим способом вдохновить коммунистическую революцию на Западе. Однако, Ленин опасался, что если немецкое наступление продолжится, режим будет свергнут, поэтому он настаивал на принятии вражеских условий.

Условия были чрезвычайно суровыми. Россия уступила почти половину своей европейской территории: русские Польша, Литва и часть Латвии были переданы Германии и Австрии. Украина, Финляндия, Эстония и остальная часть Латвии были преобразованы в независимые государства под защитой Германии. Бессарабия была передана Румынии, а армянские области на Кавказе достались османам. Россия потеряла значительные площади лучших сельскохозяйственных земель, 80% угольных шахт и половину других отраслей промышленности. Последующее соглашение, подписанное в августе, обязывало страну выплатить шесть миллиардов марок репараций.

Как утверждает издание "History today", Троцкий не смог смириться с унизительным подписанием договора и заставил своего подчинённого подписать его. В России царило смятение, многие расценили договор как отвратительное предательство своей страны. Брестский мир сыграл значительную роль в провоцировании гражданской войны между белыми и красными, как и тот факт, что левые эсеры вышли из правительства, оставив его полностью в руках большевиков, а некоторые из них перешли на сторону белых в гражданской войне.

В разгар этих неспокойных времен союзные державы начали действовать. Французский флот вошёл в Одессу, британские войска прибыли в Мурманск, а японские солдаты были направлены на российский Дальний Восток. Однако, всегда существовала угроза того, что Германия откажется от договора и возобновит вторжение в Россию. В апреле Ленин выступил перед ВЦИК, признавая хрупкость достигнутого мира, заявив:

"Да, мир, к которому мы пришли, неустойчив в высшей степени; полученная нами передышка может быть прервана в любой день".

К счастью, в конце года российскому режиму улыбнулась удача: союзные державы одержали победу в войне. В результате договор был аннулирован, что спасло Россию от худших последствий. Однако, стоит отметить, что Польша, страны Балтии и Финляндия не были возвращены по Версальскому мирному соглашению 1919 года.

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