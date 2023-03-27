Поход Ивана Грозного на Казань: осада неприступной татарской крепости

2:55 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

В пятнадцатом веке Иван III, также известный как Иван Великий, расширил территорию Великого княжества Московского и получил независимость от монгольской Золотой Орды. Его внук, Иван IV, которого называли Грозным, стал великим князем в возрасте трёх лет. В шестнадцать лет он настоял на том, чтобы его короновали не только как великого князя, но и как царя всей России.

Иван IV сразу же предпринял агрессивные действия против казанских татар, которые постоянно совершали набеги на Московию в поисках добычи и рабов для рынков Персии и Турции. Казанское ханство контролировало несколько важных торговых путей и проходы через Урал в Сибирь. Несмотря на безуспешные попытки поставить его под свой контроль, Иван построил крепость Свияжск на восточном берегу Волги в качестве пограничной базы. Он угрожал священной войной, на что казанский хан ответил вежливо, пригласив Ивана на пир.

В августе 1552 года Иван во главе большого войска осадил Казань, которая представляла собой обнесённый стенами и рвами город, расположенный на холме. У него была пехота, конница, аркебузиры, казаки и много татар, а также тяжёлая артиллерия, которая была доставлена по Волге. Москвичи обстреливали деревянные стены из пушек, но безрезультатно, а пехотные атаки были отбиты. Бури и проливные дожди сдували шатры москвичей и превращали их лагерь в грязь. Как пишет издание "History today", после проведения языческих обрядов войском Ивана Грозного непогода прекратилась.

Осада затянулась, и когда пленных татар привязали к кольям недалеко от стен в надежде, что их мольбы убедят защитников сдаться, татарские лучники застрелили их, заставим тем самым замолчать. Сапёры рыли туннели под стенами и взрывали мины, которые разрушили часть оборонительных сооружений и взорвали городскую систему водоснабжения. Спустя почти шесть недель люди Ивана ворвались в город, защитники-татары были подавлены, многие были убиты, а Казань разграблена.

Иван вернулся в Москву, где его ждали героический приём и известие о том, что жена родила ему сына и наследника. В Казани мусульманское население было изгнано, а русские колонисты переселены в город. Мечети были заменены русскими православными церквями, а местных татар заставили принять христианство. Четыре года спустя, в 1556 году, Иван присоединил Астраханское ханство, что сделало всю Волгу русской рекой и дало Москве полный контроль над важным торговым путём к Каспийскому морю.

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