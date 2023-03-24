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Олег Логинов

Битва при Альманзе: победа французов в войне за испанское наследство

3:10
Наследие » Мир

Решающее сражение в войне за испанское наследство произошло 25 апреля 1707 года.

Битва при Альманзе: победа французов в войне за испанское наследство

Джеймс Фицджеймс, герцог Бервикский, был незаконнорожденным отпрыском Арабеллы Черчилль, старшей сестры знаменитого герцога Мальборо и будущего Якова II Английского. Он родился и вырос во Франции и стал компетентным командиром во французской армии во время войны за испанское наследство. Этот конфликт возник из-за спора между Людовиком XIV и австрийскими Габсбургами за вакантный испанский трон, в результате которого на стороне Австрии против французов выступили англичане, голландцы и португальцы.

Война охватила Германию, Италию, Испанию и Нидерланды, и союзники, возглавляемые герцогом Мальборо и принцем Евгением Савойским, одержали значительные победы над французами, включая битву при Бленхейме в 1704 году. Французы были на грани поражения, и англо-португальская армия под командованием графа Голуэя и генерала де Лас Минаса на некоторое время заняла Мадрид. В 1706 году Людовик XIV сделал Бервика маршалом Франции и отправил его командовать в Испании.

Как пишет издание "History today", переломный момент в войне наступил в пасхальный понедельник 1707 года, когда союзная армия столкнулась с Бервиком и его войсками у Альмансы, города с крепостной стеной к юго-западу от Валенсии. Бервик расположил свои войска в две линии: пехота — в центре, французская кавалерия — слева, а испанская кавалерия — справа. Союзная армия состояла из британских, португальских, голландских и гугенотских французских контингентов. По просьбе Лас-Минаса Голуэй отдал португальской кавалерии правый фланг, что оказалось роковой ошибкой.

Согласно собственному рассказу Бервика, испанская кавалерия сначала атаковала противника слева и разбила его, но затем была отбита союзной пехотой в центре. Они отступили, перегруппировались и снова атаковали с тем же результатом. Тогда Бервик перебросил часть своей французской пехоты, и, когда кавалерия снова атаковала, левое крыло союзников было разбито. Бервик также добился успеха на правом фланге, но часть союзной пехоты в центре прорвалась и достигла стен Альманзы. Однако, они были атакованы кавалерией Бервика и отброшены назад, что заставило португальскую кавалерию бежать. Отступление португальской кавалерии оставило фланг британской, голландской и гугенотской пехоты полностью незащищённым, и они потерпели поражение.

Бервик утверждал, что потери союзников составили около 5 000 убитыми и 10 000 пленными, в то время как он сам потерял около 2 000 человек. Однако, данная цифра считается слишком заниженной.

Эта победа сыграла важную роль в обеспечении контроля над Испанией для Бурбонов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы война армия испания история франция португалия
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