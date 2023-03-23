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Олег Логинов

Катастрофа 1958 года в Мюнхене унесла жизни футболистов "Манчестер Юнайтед"

2:59
Наследие » Мир

В послевоенное время "Манчестер Юнайтед" под руководством своего шотландского менеджера Мэтта Басби стал одной из самых ослепительных и увлекательных футбольных команд Англии.

Катастрофа 1958 года в Мюнхене унесла жизни футболистов "Манчестер Юнайтед"

В 1948 году "МЮ" выиграл Кубок Англии, а в 1957 году юные "малыши Басби" стали первым английским клубом, принявшим участие в розыгрыше Кубка Европы. Однако, в следующем году произошла трагедия, когда Басби и его команда возвращались домой после матча в Югославии, и их самолёт разбился в аэропорту Мюнхена во время сильной снежной бури.

Несмотря на наличие снега и льда на взлётно-посадочных полосах, пилот попытался совершить взлёт, но самолёт дважды возвращался из-за проблем с двигателем. Во время третьей попытки самолёт ненадолго поднялся в воздух и врезался в деревянный забор, в результате чего левое крыло ударилось о здание, и самолёт загорелся.

Из сорока четырёх человек, находившихся на борту, погиб двадцать один, включая семь игроков "Юнайтед", трёх официальных лиц и семь спортивных журналистов. Басби был тяжело ранен, а будущий игрок сборной Англии Бобби Чарльтон чудом остался жив, его нашли пристегнутым к своему креслу возле обломков самолёта.

По словам издания "History today", известие о трагедии вызвало шок и скорбь в Манчестере, в результате чего была приостановлена продажа билетов на будущие матчи, а болельщики собрались на "Олд Траффорд", родном стадионе "Юнайтед", чтобы узнать последние новости. Сообщения с соболезнованиями сыпались со всего мира, в том числе от президента Тито. На мемориальном концерте в Шеффилде Манчестерский оркестр Халле исполнил произведение Элгара "Нимрод", после чего последовала минута молчания.

Несмотря на душевную боль, "Манчестер Юнайтед" был полон решимости идти дальше, и десять лет спустя он стал первой английской командой, выигравшей Кубок Европы.

Басби в 1968 году был посвящён в рыцари. В своей автобиографии, опубликованной в 2007 году, сэр Бобби Чарльтон поделился трогательным рассказом об этой трагедии, рассказав, что он до сих пор чувствует вину за то, что выжил, когда его друзья и товарищи по команде погибли.

Справка:

Иосип Броз Тито — выдающийся революционер, политический, государственный, военный и партийный деятель в Югославии. Он возглавлял страну с 1945 года до своей кончины в 1980 году. С декабря 1937 года был руководителем Коммунистической партии Югославии (КПЮ), а с 1966 года — председателем Союза коммунистов Югославии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы футбол англия авария самолет история крушение германия югославия фк манчестер юнайтед
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