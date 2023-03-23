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Олег Логинов

Тильзитский мир: договор, который отложил войну России и Франции

3:56
Наследие » Мир

Наполеон Бонапарт, император Франции, грелся в лучах славы после ряда блестящих побед, включая Аустерлиц, Йену и Фридланд.

Тильзитский мир: договор, который отложил войну России и Франции

В последней битве он нанёс сокрушительный удар по армиям Австрии, Пруссии и России. Французская кавалерия, окрылённая успехом, в июне 1807 года ворвалась в Тильзит (ныне Советск). Расположенный на реке Неман, которая обозначала границу между прусской и русской территориями в Польше.

Когда русская и прусская армии была разгромлены, царь Александр I предложил провести мирные переговоры между ним, Наполеоном и королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом. Наполеон увидел в этом возможность укрепить свои позиции в Западной и Центральной Европе и одновременно изолировать Британию, поэтому он согласился на переговоры.

Как пишет издание "History today", Александр отправил эмиссара, чтобы сообщить Наполеону о том, что союз между Францией и Россией "обеспечит счастье и спокойствие всего мира". Конференция проходила на плоту, наспех построенном французами на середине реки. На нём были установлены два больших белых шатра, на главном из которых красовалась большая зелёная буква "N", обращённая к французской стороне реки, и большая буква "A", обращённая к русской стороне.

25 июня участников переправили на плоту в лодках для первой встречи. Французская лодка рванулась вперёд, Наполеон стремился первым достичь плота. Когда прибыл царь, Наполеон подошёл поприветствовать его. Александр, как сообщается, сказал:

"Сир, я ненавижу англичан не меньше, чем вы, и готов помочь вам в любом предприятии против них".

На что Наполеон ответил:

"В таком случае всё можно быстро уладить между нами и заключить мир".

Беседы продолжались в течение нескольких дней, причём Наполеон и Александр оба находились в Тильзите, перемежаясь с развлечениями по вечерам. Они обедали вместе каждый день и часто беседовали наедине до глубокой ночи. Оба лидера полюбили друг друга, обнимались при встрече, держались за руки во время прогулок и даже обменивались плащами и носовыми платками. Александр велел Русской православной церкви отозвать своё осуждение Наполеона как антихриста, сделанное в 1806 году. Однако, Наполеон иногда делал завуалированные замечания, в которых намекал, что трон Александра был получен в результате отцеубийства, ссылаясь на убийство его отца, Павла I, в 1801 году.

7 июля Франция и Россия подписали договор, за которым 9 июля последовал ещё один договор между Францией и Пруссией. И Россия, и Пруссия должны были участвовать в Континентальной системе, целью которой было подорвать торговлю Великобритании, закрыв свои порты для британских кораблей и нейтральных судов, участвующих в британской торговле.

К Пруссии относились с унизительным презрением. Её заставили уступить территорию для создания нового Великого герцогства Варшавского союзнику Наполеона, королю Саксонии, и Вестфальского королевства, которое было отдано его младшему брату Жерому Бонапарту. Кроме того, Пруссия должна была сократить свою армию до 40 000 человек, выплатить значительную компенсацию французам и терпеть французскую военную оккупацию до тех пор, пока деньги не будут переданы.

К концу 1810 года Александр открыл российские порты для нейтральных судов из-за вреда, нанесённого блокадой экономике его страны. В результате, Наполеон вторгся в Россию в июне 1812 года.

 

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы война россия история франция наполеон
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