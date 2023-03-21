Иммиграция вырастила в США организованную преступность

0:20 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Вероятно, полицейский комиссар Нью-Йорка Теодор Бингем в начале прошлого века, пролистывая криминальную хронику, мурлыкал песенку: "А помнишь, как всё это было…" Действительно, такого разгула организованной преступности и столько банд всех национальностей он не ожидал увидеть у себя дома.

Пол-Европы и российские евреи бросились за тысячи километров от дома, где начали осваивать и делать богатой Америку. Правда, одни это делали на заводах, другие — наживаясь на кошельках своих сограждан. Ведь уже накануне Первой мировой войны в том же Нью-Йорке проживало почти 90 процентов "новых" американцев. А жители пяти кварталов вообще не говорили по-английски.

Националисты и мафиози — одного поля ягода

Нет ничего удивительного в том, что процентов 85 тогдашнего криминала полиция отдавала вновь прибывающим иммигрантам. Лидерами здесь были не только выходцы из Италии, но и значительная часть еврейской диаспоры, которая прибывала из Российской империи. Тогда количество евреев в городе превышало миллион человек.

Здесь можно было увидеть грабителей и преступников всех наций. Сюда перенесли свои национальные и партийные счета националисты всех мастей, члены неаполитанской каморры, сицилийской мафии, китайской "Тонги" и другие. Поэтому и криминал был уже организован по национальному признаку. Правда, разгуляться пока не пришлось. Пить можно было везде ("сухой закон" появится только после войны), а к наркотикам тогда ещё американцев не приучили. Зато ОПГ по-американски "курировали" проституцию, контрабанду, грабежи и налёты на банки. Да и миллионами будущие члены мафиозных группировок не могли похвастаться.

"Заслуга" европейских преступников была и в том, что именно они принесли на американские улицы торговлю "белыми рабынями". Иммигрантки-проститутки заполонили тот же Нью-Йорк. Местные анархисты в притонах откровенно проповедовали убийства, террор и поджоги. На каких только сильных мира сего не готовились здесь покушения. К тому же, задел застреленным американским президентам уже был положен.

Благодатную почву для мафии уже готовило, как это не странно, само государство. В первую очередь, речь идёт о массовой коррупции в полиции, из-за которой главарям банд нередко удавалось уходить от облав.

От российских евреев до "белых рабынь"

Интересно восхождение на преступный олимп выходцев из России — российских евреев, которых тогда по инерции называли "русскими". Надо ли говорить, что свою криминальную славу они уже заслужили в Одессе, Киеве, Петербурге, представляясь, чаще всего, у себя дома поляками. В США они попадали в криминальные сводки под названием "Преступления против собственности". Это ночные и карманные воры, грабежи на большой дороге. Но иностранный криминал отдавал им пальму первенства по линии карманных краж.

Самыми ловкими ворами считаются еврейские мальчики, не достигшие 16 лет. Некоторые из них уже в 10 лет становятся рецидивистами. "Однажды в Америке" снимали не на пустом месте. Еврейские подростки уже давали фору своим старшим "коллегам" по работе. 40 процентов мальчиков, содержавшихся накануне Первой мировой войны в "House of refuge" (тюрьма для малолетних), и 27 из числа предстающих перед судом малолетних "Children Court" — евреи.

И как бы нам не показывали в американских сагах о мафии, итальянцев в начале прошлого века в Нью-Йорке было намного меньше, чем евреев. Но итальянские преступники оказались гораздо опаснее для закона. Из полумиллиона итальянцев, проживающих тогда в городе, процентов 80 были южанами из

Сицилии,

Неаполя,

Калабрии.

Именно они и начали заниматься привычным сегодня рэкетом, обсасывая до косточек богатого земляка — торговца или бизнесмена. Многие из итальянских иммигрантов уже с родины везли в своём багаже богатый набор отсидок на каторге или в тюрьме. И слова "каморра" и "мафия" они знали на зубок. Вот и кочевали они вслед за законопослушными итальянцами по всей Америке, где затевалось какое-либо строительство. А уже на месте поджигали и грабили, если им отказывали в "помощи".

Также надо отметить, что США — действительно страна "больших возможностей". Здесь преступнику было проще спрятаться и заняться своей привычной "работой". В Италии было намного строже — полицейский префект мог отправить преступника на принудительные работы, а после его возвращения поставить под строгий контроль. Посещения ресторанов и театров поднадзорному были запрещены. Зато в Штатах его не знали, а закон "Омерта" (молчание) являлся неписанным законом среди итальянских иммигрантов.

К низшему звену местный криминалитет относил французов и бельгийцев, которых презирал, ведь торговлю "белыми рабынями" организовали в США именно франкоязычные выходцы. Девушки были рабынями и всецело принадлежали своим боссам, чаще всего не имея возможности вырваться и убежать. К тому же, их, как сейчас, так и тогда "вербовали" по всей Европе. В том числе, и в России. Более стойкими в "облико морале" в начале прошло века считались только итальянки и немки. Не шучу, времена меняются.

Понятно, что всем предлагали должности служанок в богатых американских домах, в модных магазинах. Доставка "рабынь" шла через Англию, где их и распределяли по всему американскому континенту. Приводились такие цифры: полтыщи получает Нью-Йорк (девушек везут именно через этот город), 100 тысяч едет на Тихий океан и в Мексику. Больше половины разбирает Южная Америка.

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