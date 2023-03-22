Томасу Гоббсу грозило судебное преследование, но его защитил король

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Томас Гоббс — философ, провозгласивший, что жизнь вне организованного общества "одинока, бедна, мерзка, жестока и коротка", и считавший, что основной движущей силой человечества является эгоизм, родился в деревне Уэстпорт на окраине Мальмсбери, Уилтшир, Англия.

Гоббс любил рассказывать о том, что он родился недоношенным, так как его мать запаниковала при известии об отплытии испанской Армады. Отец Гоббса постоянно попадал в неприятности из-за пренебрежения священническими обязанностями и в конце концов бросил свой приход и семью, оставив их на произвол судьбы.

В возрасте четырёх лет юного Томаса отдали в школу, где учителя заметили в нём исключительные способности. Когда Томасу было 13 или 14 лет его дядя, Фрэнсис Гоббс, богатый перчаточник из Малмсбери, оплатил его обучение логике и физике в Магдален-Холле в Оксфорде. Гоббс предпочитал астрономию и географию и позже сожалел, что его не учили математике и геометрии, которые, по его мнению, были лучшим введением в логику.

Он получил степень бакалавра искусств и был рекомендован директором Магдален-Холла семье Кавендиш, возглавляемой графом Девонширом. В 1608 году Гоббс был нанят в качестве воспитателя будущего второго графа и провёл большую часть своей жизни в качестве сотрудника, воспитателя, советника и друга семьи Кавендиш, сопровождая их в поездках по Европе.

Когда в 1640 году в Англии началась гражданская война, Гоббс, сторонник роялизма, уехал в Париж, где впоследствии некоторое время преподавал математику будущему Карлу II в изгнании. Его шедевр, "Левиафан", был опубликован в 1651 году. В нём он утверждал, что мощное центральное правительство необходимо для поддержания упорядоченного общества и предотвращения анархии и "войны всех против всех". Однако, он также считал, что правительство, потерявшее контроль над страной, теряет право на послушание подданных. Эта позиция устраивала Кавендишей и других богатых роялистов, которые пошли на соглашение с парламентским режимом (и обратились к Оливеру Кромвелю), но расстраивала многих других.

Нападки Гоббса на Англиканскую церковь также шокировали роялистов, а его обличение папства оскорбило французов. Когда в том же году он вернулся в Англию, его прозвали атеистическим "зверем из Мальмсбери".

После восстановления на троне Карла II Гоббсу грозило судебное преследование, но король защитил его. Последние годы жизни он провел в Хардвик-Холле, поместье Кавендишей в Дербишире, и умер там после инсульта в 1679 году в возрасте 91 года.

Справка:

Роялисты — люди, которые отдают предпочтение конкретному монарху и поддерживают его власть. Термин "роялист" чаще всего используется в отношении сторонников текущего царя или монарха, который недавно был свергнут.

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