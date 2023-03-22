Алькатрас: от известной тюрьмы до туристического объекта

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Когда-то считавшийся одной из самых страшных тюрем в мире, изолированный остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско сегодня стал популярным туристическим объектом.

Первым европейцем, открывшим этот район, был Хуан Мануэль де Айяла, испанский исследователь, который назвал остров "Исла де лос Алькатрас", что означает "остров пеликанов", что позже было переведено на английский язык как "Алькатрас". В 1850-х годах армия Соединённых Штатов построила на острове крепость для защиты Сан-Франциско, но она никогда не использовалась и в 1868 году была превращена в военную тюрьму. Большая часть первоначальной крепости была разрушена в 1909 году, и заключённым было поручено построить новую тюрьму, которая со временем стала известна как "Скала".

В 1933 году, в связи с репутацией Алькатраса как тюрьмы, правительство США взяло его под свой контроль и превратило в федеральную тюрьму для опасных гражданских заключённых. Первая партия осуждённых прибыла сюда в следующем году под усиленной охраной агентов ФБР и маршалов США. Джеймс А. Джонстон стал первым начальником тюрьмы и управлял ею железной рукой до 1948 года.

Персонал тюрьмы, состоящий примерно из 150 человек и их семей, проживал на острове. Обычно в тюрьме содержалось около 250 заключённых, каждый из которых занимал небольшую камеру длиной 9 футов, шириной 5 футов и высотой 7 футов.

Самым известным заключённым был гангстер Аль Капоне , который провёл здесь время с 1934 по 1939 год.

, который провёл здесь время с 1934 по 1939 год. Джордж "Пулемёт" Келли , названный так в честь своего любимого оружия, отбывал срок в Алькатрасе с 1942 по 1959 год.

, названный так в честь своего любимого оружия, отбывал срок в Алькатрасе с 1942 по 1959 год. Элвин "Жуткий" Карпис , находился там с 1936 по 1962 год.

, находился там с 1936 по 1962 год. Роберту Страуду, также известному как "птичий человек Алькатраса", убийце-психопату, который разводил птиц в тюрьме Ливенворт в Канзасе, не разрешалось иметь птиц во время пребывания на Алькатрасе с 1942 по 1959 год.

В период с 1934 по 1963 год 36 заключённых пытались совершить побег из Алькатраса, 23 из них были пойманы, шестеро погибли в процессе, а остальные пять, предположительно, утонули в заливе или были выброшены в море.

В 1963 году Роберт Ф. Кеннеди, занимавший пост генерального прокурора, принял решение закрыть тюрьму из-за непомерно высокой стоимости доставки грузов на остров по сравнению с другими федеральными пенитенциарными учреждениями. В 1969 году группа коренных американцев заявила о своём праве собственности на остров и занимала его до тех пор, пока федеральные маршалы не выдворили их оттуда в 1971 году. В следующем году остров стал частью зоны отдыха "Золотые ворота" и был открыт для посещения.

Справка:

Аль Капоне — итальянско-американский гангстер, который активно действовал в Чикаго в период с 1920 по 1930 годы. Под прикрытием мебельного бизнеса и химчисток он занимался незаконной торговлей алкоголем, азартными играми и проституцией. Кроме того, он заслужил славу благотворителя, открыв сеть бесплатных общепитов для местных безработных жителей.

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