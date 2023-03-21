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Олег Логинов

Изобретение пулемёта принесло огромную прибыль и унесло миллионы жизней

3:27
Наследие » Мир

История пулемётов уходит корнями в глубь веков.

Изобретение пулемёта принесло огромную прибыль и унесло миллионы жизней

В 1718 году англичанин по имени Джеймс Пакл продемонстрировал скорострельный пистолет. Однако, ружьё не удалось продать, и позже были разработаны различные типы батарейных ружей с многочисленными стволами, установленными на колёсах.

Появление патронов, содержащих топливо, затравку и пулю в одном снаряде значительно улучшило характеристики пулемётов. Их было легче и быстрее заряжать, что обеспечивало более высокую скорострельность.

Первый коммерчески успешный пулемёт был изобретён в США Ричардом Джорданом Гатлингом. Пулемёт был более надежным, чем его предшественники, быстрее заряжался и мог вести длительную стрельбу очередями с меньшим перегревом. Первая модель имела шесть стволов, которые вращались вокруг центральной оси, а боеприпасы хранились в барабане в верхней части машины, который автоматически заряжал каждый ствол, производил выстрел и выбрасывал гильзу. В ходе испытаний в 1870 году Гатлинг произвёл 1 925 выстрелов всего за две с половиной минуты.

Ричард Джордан Гатлинг родился в Северной Каролине в 1818 году и помогал своему отцу, богатому плантатору, изобретать усовершенствованные машины для посева и выращивания хлопка. Поселившись в Сент-Луисе, штат Миссури, в 1844 году, он приспособил эти машины для работы с рисом и пшеницей. В 1857 году он изобрёл паровой плуг, но начало Гражданской войны в США в 1861 году переключило его внимание на разработку пулемёта. Целью Гатлинга было уменьшить человеческий аппетит к войне.

После войны пулемёт стал популярен в армии США и ряде других стран, что привело к многочисленным жертвам на полях сражений. Британская армия и флот получали пулемёты Гатлинга с 1874 года, а Франция и Россия были основными зарубежными заказчиками. Последним американским вариантом была модель 1903 года для армии США, которая датировалась годом смерти самого Гатлинга и использовалась до 1911 года, когда Гатлинги были сняты с производства.

Гатлинг продал свой бизнес фирме Кольт в середине 1880-х годов, и вскоре после этого в Великобритании был изобретён ещё более эффективный пулемёт Максима. Он произвёл ужасные разрушения на Западном фронте во время Первой мировой войны. Тем не менее, "гат" по-прежнему является американским сленгом для обозначения пулемёта.

Справка:

Гражданская война в США — это конфликт между Северным Союзом и Южной Конфедерацией, которая сформировалась из отделившихся штатов. Противоречия между ними были связаны с тем, должно ли рабство распространяться на западные территории, что привело бы к увеличению количества рабовладельческих штатов, или же не допустить этого, что, по общему мнению, привело бы к окончательному упадку рабства. Эта дискуссия стала центральной причиной войны.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша армия война оружие россия история франция убийство технологии
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