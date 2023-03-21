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Олег Логинов

Президент Кеннеди был впечатлён подвигом астронавта Джона Гленна

3:49
Наследие » Мир

В 1959 году НАСА, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, сформировало первую группу астронавтов, также известную как "Первая семёрка", после отбора сотен кандидатов. Одним из них был Джон Гершель Гленн-младший, родившийся в Кембридже, штат Огайо, имевший впечатляющую военную карьеру лётчика-истребителя во Второй мировой войне и Вьетнаме.

Президент Кеннеди был впечатлён подвигом астронавта Джона Гленна

В 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. Соединённые Штаты стремились сравняться или превзойти достижение Советского Союза, и Гленн был выбран для выполнения этой задачи. В день полёта Гленн проснулся в 2:20 утра и позавтракал бифштексом и яичницей. После прохождения заключительного медосмотра он начал подготовку к старту и около 6 часов утра втиснулся в маленькую космическую капсулу "Дружба-7".

Почти четыре часа спустя огромная ракета Atlas стартовала, и Гленн трижды облетел Землю по орбите, преодолев около 81 000 миль на бешеной скорости 17 500 миль в час. Во время полёта у Гленна возникли проблемы с системой стабилизации и теплозащитным экраном, но он и его коллеги на Земле справились с этими трудностями. Через четыре часа, 55 минут и 23 секунды Гленн и капсула "Дружба-7" благополучно приземлились в Атлантике вблизи острова Гранд-Тёрк.

Подвиг Гленна был отмечен с огромным энтузиазмом, и последовавший за ним ажиотаж в средствах массовой информации был очень сильным. Президент Кеннеди даже позвонил Гленну, чтобы поздравить его. После успешного полёта австронавт в сопровождении жены и детей принял участие в триумфальном параде в Вашингтоне. Он произнёс скромную и достойную похвалы речь на совместном заседании Конгресса, которая была встречена бурными аплодисментами.

Исключительные навыки Гленна в области связей с общественностью произвели такое впечатление на президента, что его больше никогда не отправляли в космос.

В 1964 году Гленн вышел из программы астронавтов, чтобы заняться демократической политикой. С 1975 по 1999 год он был сенатором США от штата Огайо.

В 1990-х годах Гленн убедил руководство НАСА снова отправить его в космос для изучения влияния космических полётов на пожилых людей. В 1998 году, в возрасте 77 лет, Гленн отправился в восьмидневный полёт на космическом челноке "Дискавери".

Справка:

Джон Фицджеральд Кеннеди — один из наиболее известных и влиятельных политических деятелей XX века. Он родился 29 мая 1917 года в городе Бруклайн, штат Массачусетс, в семье знатного ирландского католического клана. Кеннеди получил образование в Гарвардском колледже и служил во Второй мировой войне в качестве командира торпедного катера PT-109 на Соломоновых островах. В 1943 году его катер был атакован японскими силами, и Кеннеди, рискуя своей жизнью, спас других членов экипажа. После войны Кеннеди начал свою политическую карьеру, избравшись в Конгресс США от штата Массачусетс. В 1960 году он был выбран на пост президента США.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша космос история джон кеннеди
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