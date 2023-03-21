Убийство Петра Столыпина: российского реформатора лишили жизни в 49 лет

По случаю 50-летия освобождения крепостных крестьян России в Киеве была открыта статуя в честь царя Александра II. На мероприятии присутствовали царь Николай II и его премьер-министр Пётр Столыпин.

В ходе торжеств в киевской опере была поставлена "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова. Молодой человек по имени Дмитрий Богров, несколько лет проработавший агентом тайной полиции, сообщил властям, что во время оперы планируется покушение на Столыпина. Несмотря на то, что Богров был вооружён, полиция пропустила его в здание.

Во время второго антракта Богров подошёл к Столыпину за кулисами и дважды выстрелил: сначала в руку, а затем в грудь. Столыпин, отказавшийся перед мероприятием надеть бронежилет, распахнул пиджак, обнажив пропитанный кровью жилет. Он заявил, что горд умереть за царя, после чего его отвезли в больницу. Столыпин скончался от ран четыре дня спустя, 18 сентября, в возрасте 49 лет. Богров был казнён через повешение 24 сентября. Поведение полиции вызвало подозрения в её причастности к убийству, но расследование было прекращено по приказу царя Николая по неизвестным причинам.

Будучи премьер-министром с 1906 года, Столыпин стремился превратить российское крестьянство в процветающих независимых мелких фермеров, которые останутся верными императорскому режиму. Он ввёл меры, которые позволили каждому крестьянскому хозяйству обрабатывать индивидуальные участки земли и выйти из-под контроля коммуны. Столыпин проводил эти меры в основном без поддержки Думы или российского парламента, который созывал и распускал по своему усмотрению. Он также безжалостно подавлял оппозицию, и его действия привели к казни многих обвиняемых бунтовщиков, в результате чего петля получила прозвище "столыпинский галстук". Его методы были весьма спорными и встретили яростное сопротивление, и лишь незначительное меньшинство российского крестьянства воспользовалось предоставленными им возможностями.

Справка:

Римский-Корсаков — выдающийся русский композитор, педагог, дирижёр, общественный деятель и музыкальный критик. Он был также участником группы "Могучая кучка". В его музыкальном наследии содержится 15 опер, 3 симфонии, множество симфонических произведений, инструментальных концертов, кантат, камерно-инструментальной, вокальной и духовной музыки.

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