Человек за гильотиной: жизнь и наследие доктора Жозефа-Игнаса Гильотена

4:00 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Человек, давший начало печально известному устройству для казни, известному как гильотина, родился в Сенте, городе, расположенном на юге Франции, в 1738 году.

После окончания школы он продолжил своё образование в Париже и стал врачом. В 1789 году он был избран депутатом от Парижа в Учредительное собрание, где быстро зарекомендовал себя как видный деятель.

Несмотря на свои политические пристрастия Гильотен, был убеждённым противником смертной казни. Но он понимал, что если казни должны приводиться в исполнение, то крайне важно, чтобы они были как можно более гуманными и безболезненными. Поэтому он предложил использовать простой механизм для замены различных жестоких и мучительных методов казни, таких как сожжение заживо, повешение, четвертование и утопление. Более того, он стремился положить конец аристократической привилегии казни топором или мечом.

Создание машины для быстрого и эффективного обезглавливания жертв, известной как гильотина, часто приписывают хирургу Антуану Луи. Хотя в других частях Европы уже существовали прототипы этого устройства, пропаганда Гильотена сыграла важную роль в принятии этого метода в качестве единственного метода казни во Франции в 1791 году.

Первая гильотина была установлена в Париже в 1792 году, а её первой жертвой стал осуждённый разбойник. В последующие годы жертвами гильотины стали многие выдающиеся личности, включая Людовика XVI, Шарлотту Кордей, Марию Антуанетту, Жоржа Дантона и Максимилиана Робеспьера.

После смерти Гильотена в 1814 году его семья стыдилась ассоциации своего имени с гильотиной и потребовала от французского правительства изменить название устройства. Однако, их просьба была отклонена, поэтому семья в конечном итоге решила изменить свою фамилию.

Последним человеком, казнённым на гильотине во Франции, был убийца в 1977 году, а смертная казнь была отменена в 1982 году. Но гильотина использовалась и в других частях Европы, в том числе в нацистской Германии, где она унесла жизни примерно 16 500 человек.

Справка:

Людовик XVI — последний король Франции из династии Бурбонов. Он был сыном дофина Людовика Фердинанда и унаследовал трон у своего деда Людовика XV в 1774 году. В течение его правления началась Великая французская революция после созыва Генеральных штатов в 1789 году.

Мария Антуанетта — королева Франции и Наварры, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. Она вышла замуж за короля Франции Людовика XVI в 1770 году. После начала Французской революции Мария-Антуанетта была обвинена в вдохновении контрреволюционных заговоров и интервенции, ставшей предметом гнева революционных сил.

Жорж Дантон — французский революционер, выдающийся политический деятель и оратор, а также один из отцов-основателей Первой французской республики. Он был сопредседателем клуба кордельеров, министром юстиции во время Французской революции, а также первым председателем Комитета общественного спасения. Во время революционного террора Жорж Жак Дантон был казнён, оставив после себя славу бесстрашного и целеустремленного лидера.

Максимилиан Робеспьер — адвокат и один из наиболее известных и влиятельных политических деятелей Великой французской революции.

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