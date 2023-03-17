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Олег Логинов

Джордж Стефенсон: первопроходец, создавший первую в мире железнодорожную систему

3:08
Наследие » Мир

Джордж Стефенсон — человек, родившийся в семье рабочего класса в Уайламе, Нортумберленд, в 1781 году. Он стал знаменитым, благодаря своему вкладу в развитие первой в мире железнодорожной системы.

Джордж Стефенсон: первопроходец, создавший первую в мире железнодорожную систему

Хотя после смерти в 1848 году Стефенсона называли "отцом железных дорог", этот титул оспаривается некоторыми историками из-за участия других инженеров. В частности, Роберта Тревитика, который построил первый паровоз, передвигающийся по рельсам в 1803 году. В своей книге "Великая железнодорожная революция" Кристиан Вольмар предполагает, что талант Стивенсона заключался в усовершенствовании чужих идей, а не в том, что он был единственным изобретателем.

Ранняя жизнь Стефенсона прошла в работе на шахте в Уайламе, где работал его отец. Джордж начал учить себя читать и писать в возрасте 18 лет и получил базовое понимание арифметики. Он работал в нескольких других колониях в этом районе, прежде чем в 1812 году стал главным механиком в Киллингворте. Здесь, в 1814 году, он построил локомотив "Блюхер", который мог тащить восемь гружёных вагонов со скоростью четыре мили в час. Значительное усовершенствование Стефенсоном паровой системы локомотива придало ему большую мощность и сделало его первым полностью эффективным паровым железнодорожным локомотивом.

Репутация Стефенсона росла, и он продолжил разработку усовершенствованного типа железнодорожных путей и построил ещё несколько локомотивов для Киллингворта и других заводов. В 1821 году он убедил одного бизнесмена заказать паровоз для железнодорожной линии Стоктон-он-Тис — Дарлингтон. Локомотив, позже названный Locomotion, совершил свой первый рейс с 450 пассажирами в 1825 году, проехав 40 км от Дарлингтона до Стоктона со скоростью 24 км в час. Это был первый в мире общественный пассажирский паровоз.

К 1830 году "Ракета" Стефенсона, способная развивать скорость 58 км в час, работала на железной дороге Ливерпуля и Манчестера в Ланкашире вместе с другими "железными конями", построенными на его заводе в Ньюкасле. Вклад Стефенсона сыграл решающую роль в начале железнодорожной эры, сделав его путеводной звездой в этой отрасли.

Справка:

Нортамберленд — это старинное церемониальное графство на северо-востоке Англии, которое также является унитарной единицей. Согласно данным на 2007 год, население составляет 310,6 тыс. человек, что ставит его на 44-е место по численности населения среди остальных графств. Административный центр графства — Морпет.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы поезд дорога история транспорт технологии великобритания
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