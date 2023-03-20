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Олег Логинов

Закон о гербовом сборе повлиял на Американскую революцию

3:38
Наследие » Мир

Закон о гербовом сборе, так и не вступил в полную силу, но имел далеко идущие последствия. Он был принят британским парламентом и подписан королём Георгом III.

Закон о гербовом сборе повлиял на Американскую революцию

Этот закон ввёл налог на печатные документы, включая юридические бумаги, контракты, купчие, лицензии, завещания, судовые документы, рекламу, газеты и журналы в британских колониях в Северной Америке. На эти документы, отправляемые из Великобритании, должны были наклеиваться налоговые марки. Однако, на книги налог не распространялся, в отличие от игральных карт.

Целью этого налога было собрать средства для оплаты британских войск, размещённых в колониях для защиты от нападений. Британское правительство, которое боролось с огромными долгами, считало это разумной мерой. Но колонисты смотрели на это иначе. Хотя у них были свои демократические собрания, у них не было членов парламента в Вестминстере. Колонисты всё чаще ссылались на принцип "не взимать налоги без представительства", поскольку считали несправедливым облагаться налогами, не имея права голоса в процессе принятия решений.

В мае Сэмюэл Адамс, политик из Массачусетса, выразил свою озабоченность на Бостонском городском собрании:

"Если мы облагаемся налогами в любой форме без нашего законного представительства там, где они придумываются, то не низведены ли мы из статуса свободных подданных до жалкого состояния рабов?"

Патрик Генри, адвокат и член палаты бурджессов в Вирджинии, напомнил палате, что даже у Юлия Цезаря был свой Брут, а у Карла I — свой Кромвель. Он предложил, чтобы только власти Виргинии имели право облагать налогами жителей штата, и такая резолюция была принята.

Многие другие колониальные собрания также выступили против нового налога, и когда появились первые марки, их часто изымали и уничтожали. Протест вскоре перерос в насилие, и чиновник, ответственный за распространение марок в Массачусетсе, был повешен. Подобные инциденты произошли в Коннектикуте и Мэриленде, и многих других распространителей заставили уйти в отставку.

Британских войск не хватало для обеспечения соблюдения закона, а колонисты бойкотировали британский экспорт, что пагубно сказывалось на британском бизнесе. В марте 1766 года Гербовый закон был отменен, но он уже привёл в движение цепь событий, которые в конечном итоге привели к обретению Соединёнными Штатами независимости.

Справка:

Кромвель — знаменитый государственный деятель, политик и военный лидер Англии. Он был известен как полководец, руководитель Английской революции, а также вождь индепендентов. В период с 1643 по 1650 год он возглавлял парламентскую армию в звании генерал-лейтенанта, а с 1650 по 1653 годы — служил лорд-генералом. С 1653 по 1658 годы он был лорд-протектором Англии, Шотландии и Ирландии. Кромвель смог одержать ряд побед в Уэльсе и Шотландии, а также подавить выступления парламентской оппозиции. Он поддержал протест армии 20 ноября 1648 года, требующий ареста и строгого наказания Карла I.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша закон война армия деньги англия налоги история великобритания
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