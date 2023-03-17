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Олег Логинов

Извержение вулкана Тамбора в 1815 году: один из самых разрушительных природных катаклизмов в истории

4:51
Наследие » Мир

Над Яванским морем на северном берегу острова Сумбава, расположенного в восточной части Индонезии, возвышается внушительная фигура вулкана Тамбора. Известно, что он извергается время от времени, и считается, что его взрыв в 1815 году стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий за всю историю человечества.

Извержение вулкана Тамбора в 1815 году: один из самых разрушительных природных катаклизмов в истории

Первоначально, 5 апреля, произошло незначительное извержение, как будто вулкан испытывал свою силу, сопровождая это испытание громовыми раскатами. Вскоре начал выпадать пепел, а 10 апреля грохот стал громче и напоминал выстрел из пушки.

Вечером того же дня вулкан извёргся с полной силой, произведя взрыв, который был слышен на расстоянии 1900 км на Суматре.

Земля сильно сотрясалась, огромные валуны разбрасывались как мелкие камешки, вызывая масштабные разрушения во всех направлениях. Из горы вырывались столбы пламени, и при их слиянии образовался шлейф газа, пыли и дыма высотой в несколько километров. Реки раскалённого пепла стекали по склонам со скоростью более 160 км в час, оставляя за собой шлейф разрушений, а затем с кипением и шипением обрушивались в море. Цунами пронеслись по Яванскому морю, вызвав ещё большие разрушения. Вулканический пепел оседал вплоть до Борнео.

В течение нескольких недель пепел и обломки продолжали сыпаться на окружающие районы, вызывая обрушение зданий на многие километры вокруг. Источники пресной воды были загрязнены, урожай погиб, что привело к голоду. Сернистый газ, выбрасываемый вулканом, вызвал лёгочные инфекции, что привело к смерти тысяч людей. Считается, что около 10 000 человек погибли мгновенно, и ещё многие умерли позже от голода и болезней. Число погибших на Сумбаве и близлежащих островах, по разным оценкам, составляет от 60 000 до 90 000 человек.

Губернатор Стэмфорд Раффлз, отвечавший за Яву, которая была захвачена англичанами во время наполеоновских войн, послал офицера на Сумбаву, чтобы доложить о последствиях. Офицер обнаружил, что вокруг всё ещё лежат мёртвые тела, деревни почти опустели, а большинство домов разрушились. Немногие выжившие остро нуждались в пище, и вспыхнула смертельная эпидемия жестокой диареи, вызванная, вероятно, тем, что вулканический пепел загрязнил питьевую воду.

Следующий год имел гораздо более серьёзные последствия: из-за падения общемировой температуры климат и плодородие земли во многих частях света серьёзно пострадали. В середине июня 1816 года Мэри Шелли, Перси Шелли, лорд Байрон и ещё два друга остановились на вилле Диодати в Швейцарии, когда погода была настолько дождливой и туманной, что они были вынуждены оставаться в помещении. Байрон предложил им скоротать время, написав каждый по рассказу ужасов, и именно тогда Мэри Шелли начала писать о Франкенштейне.

В июне 1816 года в штатах Нью-Йорк и Мэн выпал снег, а в Коннектикуте наблюдались заморозки. Холод сохранялся в течение всех летних месяцев в Северной Америке и других регионах, и значительная часть урожая погибла. Сезон муссонов в Индии и Китае был нарушен, что привело к серьёзному сельскохозяйственному ущербу, голоду и вспышкам холеры. 1816 год был назван "годом без лета".

Такие условия продолжались до 1819 года и, как полагают, способствовали возникновению тяжёлых эпидемий сыпного тифа в юго-восточной Европе и восточном Средиземноморье. В Великобритании не удалось собрать урожай, и голод поразил Ирландию, Германию и другие части Европы, что привело к вспышкам беспорядков.

Гора Тамбора остаётся активной и сегодня, её последнее извержение произошло в 1967 году.

Справка:

Яванское море — это межостровное море, расположенное в Тихом океане между островами Калимантан, Сулавеси, Суматра и Ява. Площадь морской поверхности составляет 552 000 км², средняя глубина — 111 метров, а наибольшая — 1272 метра. Объём воды в море Ява составляет 61 000 км³.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы болезни история экология культура индонезия средиземное море
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