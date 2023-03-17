Убийство Льва Троцкого: трагический конец революционной жизни

4:48 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Лев Бронштейн, родившийся на Украине в 1879 году, был выдающимся большевистским лидером, известным под фамилией Троцкий, образованной от немецкого слова trotz, означающего "неповиновение".

После смерти Ленина в 1924 году к власти пришёл Иосиф Сталин, и Троцкий стал его главной мишенью. В результате он был исключён из Коммунистической партии Советского Союза в 1927 году и сослан в Турцию в 1929 году.

После изгнания Троцкий и его жена Наталья Седова жили во Франции и Норвегии, после чего были приглашены в Мексику, где поселились в районе Койоакан города Мехико. Даже находясь в изгнании, Троцкий продолжал бороться со сталинизмом, и в 1937 году была опубликована его книга "Революция предана", критикующая Сталина за превращение СССР в тоталитарное государство.

Советское правительство было намерено устранить Троцкого. В мае 1939 года Лев и Наталья переехали в дом на Авенида Виена, где их охраняли, но не могли полностью защитить от вреда. 24 мая 1940 года дом подвергся нападению советских агентов. К счастью, Троцкий и Наталья пережили нападение.

После первой неудачной попытки советские агенты предоставили ему в качестве секретарши женщину по имени Сильвия Агелофф. Любовнику Агелофф, Рамону Меркадеру, испанскому коммунисту, было поручено убить Троцкого.

Меркадер выдавал себя за одного из поклонников Троцкого и со временем вошёл в доверие к нему и его окружению. 20 августа 1940 года Меркадер появился в кабинете Троцкого с ледорубом, спрятанным в пальто. Пока они разговаривали, Меркадер вытащил ледоруб и вонзил его в череп Троцкого. Троцкий издал крик боли и стал сопротивляться, укусив Меркадера за руку. Но он не смог помешать Меркадеру бежать.

Наталья бросилась на помощь Троцкому и обнаружила его лежащим на земле с кровью, льющейся из головы. Охранники поймали Меркадера и стали его избивать, но Троцкий потребовал, чтобы его взяли живым для допроса.

Троцкий был доставлен в больницу без сознания и скончался на следующий день в 7:25 вечера в возрасте 60 лет. В похоронной процессии участвовала большая толпа, и он был похоронен в саду дома, расположенного на проспекте Вьена. Его жена, Наталья, заботилась о том, чтобы на его могиле всегда были свежие цветы. Наталья прожила до 1962 года.

Первоначально Меркадер не раскрыл полиции свою истинную личность. Он утверждал, что хотел жениться на Сильвии, но Троцкий не дал ему разрешения, и именно это заставило его совершить убийство. Он возложил вину исключительно на Троцкого. Сильвия была арестована как соучастница, но позже её отпустили.

Меркадера судили и признали виновным в убийстве. Он получил 20-летний тюремный срок и был окончательно освобождён в 1960 году. Фидель Кастро приветствовал его на Кубе, а в следующем году он был объявлен Героем Советского Союза. Меркадер умер в Гаване в 1978 году.

В документе, который называется "Завещание", написанном за несколько месяцев до смерти, Троцкий охарактеризовал Наталью как "неиссякаемый источник любви, щедрости и радости". О себе он писал:

"В течение 43 лет моей сознательной жизни я оставался революционером; 42 из них я боролся под знаменем марксизма… Я умру как пролетарский революционер, марксист, диалектический материалист и, следовательно, непоколебимый атеист. Моя вера в коммунистическое будущее человечества не менее горяча, более того, сегодня она сильнее, чем в годы моей юности".

Справка:

Сталинизм — это термин, который используется рядом историков, политологов, общественных деятелей и журналистов для обозначения политической системы, которая была установлена в Советском Союзе после окончания внутрипартийной борьбы в конце 1920-х — начале 1930-х годов и продолжала существовать до XX съезда КПСС в феврале 1956 года.

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