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Олег Логинов

Любовь с первого взгляда: история отношений королевы Виктории и принца Альберта

5:20
Наследие » Мир

Когда Виктория взошла на престол в 1837 году в возрасте 18 лет, было много предположений о том, за кого она выйдет замуж. Её немецкий дядя, Леопольд Саксен-Кобургский и Готский, брат её матери и король Бельгии с 1831 года, был ключевой фигурой в её будущих брачных союзах. Леопольд надеялся выдать Викторию за одного из своих племянников, Эрнста или Альберта Саксен-Кобургского и Готского, чтобы ещё больше укрепить европейское влияние своей семьи. Альберт был всего на три месяца младше Виктории, и ему с раннего детства говорили, что однажды он женится на ней.

Любовь с первого взгляда: история отношений королевы Виктории и принца Альберта

В апреле 1836 года, по предложению советника Леопольда, барона Штокмара, мать Виктории Саксен-Кобургская пригласила Эрнста и Альберта в Лондон на празднование 17-летия Виктории в Кенсингтонский дворец вместе с их отцом, герцогом Саксен-Кобургским. Во время этого визита Виктория была сразу же очарована Альбертом, который показался ей чрезвычайно красивым. Они проводили время вместе, разговаривали и играли дуэты на фортепиано, а после того, как в июне Альберт уехал из Лондона в Брюссель, Виктория написала дяде Леопольду письмо, поблагодарив его за "перспективу большого счастья, которую вы помогли мне дать в лице дорогого Альберта", и призналась, что горько плакала при его отъезде.

После вступления Виктории на престол Альберт в письме пожелал ей "долгого, счастливого и славного" правления и послал ей подарки из-за границы. Несмотря на историю неудачных брачных решений в её семье, Виктория была полна решимости не торопиться с замужеством. Посоветовавшись с Леопольдом и бароном Штокмаром, она снова пригласила Альберта и Эрнста в Англию в 1839 году. Когда Виктория снова увидела Альберта в Виндзорском замке, она сразу же поняла, что это тот самый человек.

Виктория призналась в своём дневнике:

"Чувствовать, что я была и есть любима таким Ангелом, как Альберт, было слишком большим удовольствием, чтобы описать! Он — совершенство… О! Как я люблю и обожаю его, я не могу сказать!!!"

Пара проводила каждый момент вместе, пела, танцевала и использовала любую возможность остаться наедине, пока Альберту не пришлось уехать в ноябре, чтобы вернуться в Германию.

Много споров вызвало положение Альберта после свадьбы, включая его ранг, старшинство, организацию домашнего хозяйства и зарплату. Некоторые были недовольны тем, что приходится платить за иностранного принца, а также ходили ложные слухи о том, что Альберт был католиком. Однако, эти вопросы, в конце концов, были улажены, и Альберт был награждён орденом Подвязки и сопровождён обратно в Лондон из Готы в январе 1840 года.

Свадьба, состоявшаяся в феврале в Королевской часовне в Сент-Джеймсском дворце, стала первым браком правящей английской королевы со времён Кровавой Мэри (Мария I).

Виктория была одета в белое платье из тяжёлого шелкового атласа, отделанное хонитонским кружевом, белую кружевную вуаль, бриллиантовые колье и серьги, а также сапфировую брошь, подаренную ей Альбертом. Альберт был одет в форму британского фельдмаршала, его сопровождал эскадрон лейб-гвардейцев. В часовне не хватило места для собравшейся большой толпы, и свадебный завтрак был проведён в Букингемском дворце. Виктория описала день своей свадьбы как самый счастливый день в её жизни.

Виктория забеременела через несколько месяцев после свадьбы. В общей сложности у них с Альбертом родилось девять детей. Альберт оказался замечательным супругом и внёс существенный и позитивный вклад в историю Британии. Его внезапная кончина в возрасте 42 лет в 1861 году была тяжёлой утратой для Виктории, и ей потребовалось много лет, чтобы оправиться от трагедии.

Справка:

Орден Подвязки — это высший рыцарский орден Великобритании и один из самых древних орденов в мире. В соответствии с уставом ордена, число рыцарей не может превышать 24, за исключением монарха, принца Уэльского, членов королевской семьи и иностранных монархов. Согласно уставу, монарх лично выбирает 24 члена ордена, не консультируясь с министрами. Другие члены королевской семьи и иностранные монархи, обычно становятся младшими членами ордена. По мере ухода из жизни старых орденоносцев, монарх награждает новых. Обычно его решение становится известным общественности 23 апреля в День святого Георгия. В июне новые рыцари и дамы принимают участие в процессии в Виндзорской крепости, где им вручается церемониальная подвязка и звезда — символ ордена.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы семья бельгия история германия культура великобритания
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