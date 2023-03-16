Фейсалу пришлось пройти через многое, прежде чем стать королём Саудовской Аравии

В 1932 году Ибн Сауд основал Королевство Саудовская Аравия, которое после его смерти в 1953 году унаследовал его старший сын Сауд.

Государство столкнулось с рядом проблем из-за некомпетентности Сауда и неправильного управления финансами. Следующим правителем стал сводный брат Сауда, Фейсал, который был известен своим мягким, но волевым характером. Фейсал полагался на своего отца и свободно говорил по-английски, благодаря чему получил должность представителя Саудовской Аравии на учредительной конференции Организации Объединённых Наций в 1945 году.

Фейсал считал, что Саудовская Аравия должна стать частью современного мира, и в результате Ибн Сауд назначил его министром иностранных дел в 1930 году. Эту должность он занимал до 1953 года. Когда в страну потекли огромные нефтяные деньги, видные деятели начали чувствовать, что Сауд и его некомпетентные родственники и приближённые используют деньги безответственно, что привело к большим проблемам.

В 1958 году видные члены королевской семьи при поддержке бедуинских шейхов и улемов оказали давление на Сауда, чтобы он передал все исполнительные полномочия Фейсалу. Фейсал немедленно начал сокращать государственные расходы, но вмешательство Сауда привело к отставке Фейсала в 1960 году. Он вернулся в 1962 году после возобновления давления на Сауда.

В марте 1964 года королевские принцы и члены улемов потребовали, чтобы Фейсал стал регентом, на что Сауд неохотно согласился. Позже, в том же году, они потребовали, чтобы Сауд отрёкся от престола, что он с гневом и сделал. После этого Фейсал был провозглашён королём, а Сауд отправился в изгнание в Грецию, где умер в 1969 году после сердечного приступа.

Фейсал был известен своими многочисленными модернизационными реформами, включая

создание новой судебной системы,

отмену рабства,

поддержку промышленного развития.

Он ввёл бесплатное здравоохранение, построил школы, больницы, детские дома, аэропорты и дороги, а также способствовал развитию женского образования в Саудовской Аравии. Фейсал также был одним из ведущих противников Израиля и сторонником палестинского национализма. Он пользовался огромным восхищением в арабском мире и умело поддерживал хорошие отношения с Соединёнными Штатами.

Журнал Time выбрал Фейсала человеком года в 1974 году, описав его как

"сурового, аскетичного, проницательного".

Однако, его энергичная программа резко оборвалась в 1975 году, когда на него было совершено покушение одним из его племянников.

Справка:

Улемы — это общее название для признанных и уважаемых экспертов в теоретических и практических аспектах ислама. Это название со временем стало уважительным прозвищем, отражающим их авторитет и знания.

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