В 1932 году Ибн Сауд основал Королевство Саудовская Аравия, которое после его смерти в 1953 году унаследовал его старший сын Сауд.
Государство столкнулось с рядом проблем из-за некомпетентности Сауда и неправильного управления финансами. Следующим правителем стал сводный брат Сауда, Фейсал, который был известен своим мягким, но волевым характером. Фейсал полагался на своего отца и свободно говорил по-английски, благодаря чему получил должность представителя Саудовской Аравии на учредительной конференции Организации Объединённых Наций в 1945 году.
Фейсал считал, что Саудовская Аравия должна стать частью современного мира, и в результате Ибн Сауд назначил его министром иностранных дел в 1930 году. Эту должность он занимал до 1953 года. Когда в страну потекли огромные нефтяные деньги, видные деятели начали чувствовать, что Сауд и его некомпетентные родственники и приближённые используют деньги безответственно, что привело к большим проблемам.
В 1958 году видные члены королевской семьи при поддержке бедуинских шейхов и улемов оказали давление на Сауда, чтобы он передал все исполнительные полномочия Фейсалу. Фейсал немедленно начал сокращать государственные расходы, но вмешательство Сауда привело к отставке Фейсала в 1960 году. Он вернулся в 1962 году после возобновления давления на Сауда.
В марте 1964 года королевские принцы и члены улемов потребовали, чтобы Фейсал стал регентом, на что Сауд неохотно согласился. Позже, в том же году, они потребовали, чтобы Сауд отрёкся от престола, что он с гневом и сделал. После этого Фейсал был провозглашён королём, а Сауд отправился в изгнание в Грецию, где умер в 1969 году после сердечного приступа.
Фейсал был известен своими многочисленными модернизационными реформами, включая
Он ввёл бесплатное здравоохранение, построил школы, больницы, детские дома, аэропорты и дороги, а также способствовал развитию женского образования в Саудовской Аравии. Фейсал также был одним из ведущих противников Израиля и сторонником палестинского национализма. Он пользовался огромным восхищением в арабском мире и умело поддерживал хорошие отношения с Соединёнными Штатами.
Журнал Time выбрал Фейсала человеком года в 1974 году, описав его как
"сурового, аскетичного, проницательного".
Однако, его энергичная программа резко оборвалась в 1975 году, когда на него было совершено покушение одним из его племянников.
Улемы — это общее название для признанных и уважаемых экспертов в теоретических и практических аспектах ислама. Это название со временем стало уважительным прозвищем, отражающим их авторитет и знания.
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