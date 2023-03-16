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Олег Логинов

Мост на века: британцу Брюнелю удалось спроектировать инженерное чудо

3:41
Наследие » Мир

Изамбарда Кингдома Брюнеля часто называют титаном среди титанов своего времени.

Мост на века: британцу Брюнелю удалось спроектировать инженерное чудо

Он был ответственен за строительство Великой Западной железной дороги, первого парохода, пересёкшего Атлантику, и самого большого в мире корабля. Кроме того, Брюнель спроектировал множество железнодорожных станций, доков, туннелей и мостов, многие из которых получили высокую оценку за идеальное сочетание эффективности и красоты.

Среди его самых заметных работ — захватывающий дух мост, построенный им через ущелье Эйвон и расположенный к западу от Бристоля. Мост длиной 412 м и высотой 75 м является свидетельством его инженерного мастерства и художественного чутья.

В 1829 году был объявлен конкурс на разработку проекта моста через ущелье. Брюнель, которому в то время было около двадцати лет, быстро представил свои проекты. Однако, Томас Телфорд, известный инженерный эксперт, которому было поручено судить конкурс, отклонил все работы, сославшись на то, что предложенные Брюнелем пролёты — слишком длинные. Брюнелю было предложено создать новый проект, и в результате в 1831 году был проведён второй конкурс, который Брюнель с радостью выиграл.

Строительство моста началось только в 1836 году из-за финансовых трудностей. Для транспортировки строительных материалов через ущелье над ним был установлен железный брус длиной 1 000 футов, а под ним подвешена корзина. При первой же попытке брус упал в реку.

Согласно легенде, Брюнель настоял на том, чтобы ехать в корзине во время второй попытки, и когда она застряла на полпути, ему удалось взобраться на перекладину и починить её. Говорят, что корзина стала популярным местом для романтических свиданий.

Работы по строительству моста были приостановлены в 1843 году из-за нехватки средств, и в конечном итоге он был достроен в 1864 году, после смерти Брюнеля в 1859 году. Институт гражданских инженеров решил достроить мост, как дань его памяти. Церемония открытия была грандиозной, на ней присутствовало около 150 000 человек. Из центра Бристоля вышла процессия солдат, сопровождаемая 16 оркестрами и многочисленными развевающимися флагами.

Хоть мост и был предназначен для конного транспорта, он был настолько хорошо спроектирован, что сейчас по нему проезжает более 10 000 автомобилей в день, помимо велосипедистов и пешеходов. Он управляется благотворительным фондом и является любимой достопримечательностью Бристоля.

Мост Брюнеля в ущелье Эйвон — это инженерный шедевр, в котором органично сочетаются функциональность и красота. Он является свидетельством его гениальности и напоминанием о том, каких выдающихся достижений можно добиться с помощью творчества и упорного труда.

Справка:

Бристоль — это крупный город в Англии, который имеет статус унитарной единицы и является церемониальным графством. Он расположен на берегу реки Эйвон, недалеко от места её впадения в Бристольский залив Атлантического океана. Бристоль также является крупным портом на юго-западе Великобритании.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы англия история транспорт технологии строительство великобритания
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