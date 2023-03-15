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Олег Логинов

Британский принц лично пытался решить проблему с размещением бездомных в Лондоне

2:40
Наследие » Мир

Бездомность стала острой проблемой в Лондоне с ускорением переселения из деревень в города в начале XIX века. Бродячие рабочие прибыли в огромных количествах, чтобы копать каналы и строить железнодорожные линии. Где им было жить? Что им есть? Если рабочий терял свою работу, он и его семья становились бездомными.

Британский принц лично пытался решить проблему с размещением бездомных в Лондоне

Быстрый рост трущоб, часто в непосредственной близости от богатых районов, пугал тех, кто принадлежал к среднему классу. Журналы, такие как Graphic, Illustrated London News и Sketch, шокировали своих читателей изображениями нищеты. Религиозные пропагандисты разжигали скандал памфлетами, описывающими ужасы трущоб.

Принц Альберт, стремясь улучшить жилищные условия для бедных, привлёк в 1840-х архитектора Генри Робертса. Робертс был почётным архитектором Общества по Улучшению Условий Рабочего Класса. Построенные рядом с Британским музеем в 1849 году, здания стоят и по сей день. Они иллюстрируют проблему для реформаторов: как спроектировать большие здания для множественного заселения отдельными семьями, не подвергая их налогу на окна? Робертсу было поручено спроектировать модельные коттеджи для бедных семей, которые были представлены на Всемирной выставке в 1851 году, в год отмены налога на окна.

Певснер не был привлечён в суд: управление домов Rowton ограничилось просьбой публичных извинений в новой статье. Они также отправили приглашение Певснеру провести ночь в одном из своих зданий, чтобы он мог увидеть всё своими глазами. Его реакция не записана, но можно предположить, что он не нашёл это смешным.

Справка:

Принц Альберт — принц из династии Саксен-Кобург-Готских в Саксонии. Он был мужем Виктории, королевы Великобритании и Ирландии, а также императрицы Индии.

Налог на окна — налог предполагавший, что владельцы зданий должны платить больше, если в их здании больше окон. Согласно этому налогу, за каждый дом владелец должен был выплачивать 2 шиллинга ежегодно, а также 4 шиллинга, если в здании было больше десяти окон, или 8 шиллингов, если окон было больше двадцати.

Всемирная выставка — это международное мероприятие, которое символизирует индустриализацию и является площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы жилье лондон англия история великобритания
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