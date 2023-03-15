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Олег Логинов

Учёный Измайлов пытался укрепить российскую власть на Аляске

3:43
Наследие » Россия

В поисках морских котиков и других животных Русский исследователь Герасим Григорьевич Измайлов достиг побережья Аляски, пришвартовав свой корабль в заливе Якутат.

Учёный Измайлов пытался укрепить российскую власть на Аляске

Хотя большинство американцев считают исследование Дикого Запада начавшимся на востоке и продолжившимся на западе, на самом деле это было наоборот для русских. В далёком северном Тихом океане Россия была отделена от Североамериканского континента только относительно управляемым пространством Берингова моря.

Царь Пётр Великий и его преемники поручили совершить путешествия на восток, к берегу Аляски, включая плавание Витуса Беринга в 1741 году, чьё имя было дано узкому проливу, разделяющему северную Аляску и Россию.

Беринг также принёс в Россию отчёты о том, что меха морских котиков были обильны на земле, которую они назвали Аляской (русское искажение алеутского слова, означающего "полуостров" или "материк"). Русские торговые компании по мехам были созданы и вскоре стали полуофициальными исследовательскими представителями царей. К концу XVIII века британские, испанские и американские суда также плавали по водам у побережья Аляски, и Россия стала всё более обеспокоенной сохранением своих претензий на регион.

Герасим Григорьевич Измайлов присоединился к российским усилиям по исследованию и захвату Аляски в 1776 году, совершив успешное путешествие для добычи мехов, которое увенчалось грузом стоимостью около 86 000 долларов. После этого он совершил множество плаваний для сбора мехов в Аляску, отправляясь из порта Охотска на Восточном побережье России.

В заливе Якутат Измайлов немедленно начал мирную и успешную программу торговли мехами с тлинкитскими индейцами. Он подарил тлинкитскому вождю Ильхаку портрет царя Павла, предположительно, намекая на то, что далёкий монарх должен быть рассмотрен как новый правитель Тлинкитов.

В не очень эффективной попытке ещё больше укрепить российские претензии, Измайлов закопал две большие медные пластины, указывающие "пределы владений России". Больше символический жест, чем фактическое заявление о собственности, они были созданы, чтобы доказать, что Россия была первой западной нацией, прибывшей в этот район. Настоящий российский контроль над регионом был установлен только после того, как были построены места торговли мехами и поселения в следующие десятилетия.

После дальнейшего изучения побережья Аляски, Измайлов в конечном итоге вернулся в свой родной порт Охотск, где, как полагают, он умер в 1796 году. Хотя русские продолжали укреплять своё положение на Аляске в первой половине XIX века, претензии стали тонкими и дорогостоящими. В 1867 году Россия продала регион Аляски Соединённым Штатам за 7 миллионов долларов.

Справка:

Тлинкиты — это коренной народ, проживающий в юго-восточной части Аляски и в соседних районах Канады. Они являются уникальным народом и отличаются от своих соседей, таких как хайда, атапаски, квакиутлы, цимшианы, чугачи и эяки. По своей культуре тлинкиты относятся к индейцам Северо-Западного побережья.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша наука аляска ученые россия путешествия исследование
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