Голод и холод: русским колонистам не удалось закрепиться на берегах Америки

3:24 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Россия установила свои претензии на богатства Дикого Запада, основав форт Росс на северном побережье Сан-Франциско.

Растущая империя с длинным тихоокеанским побережьем во многих отношениях была в привилегированном положении, чтобы сыграть ведущую роль в освоении и развитии Запада. Русские начали своё расширение на североамериканский континент в 1741 году с масштабной научной экспедиции на Аляску. К началу 19 века полугосударственная Русско-Американская компания активно конкурировала с британскими и американскими меховыми компаниями, распространяясь до берегов контролируемой Испанией Калифорнии.

Колонисты Аляски из России испытывали трудности с производством своей собственной пищи из-за короткого плодородного сезона на севере. Постоянное поселение вдоль более умеренных берегов Калифорнии может служить источником пищи и базой для использования изобильных морских выдр в регионе. С этой целью большая группа русских и алеутов отправилась в Калифорнию, где они основали форт Росс на северном побережье Сан-Франциско.

Однако, Форт Росс оказался неспособен выполнять обе свои предполагаемые функции в течение длительного времени. К 1820-м годам морские выдры, которые когда-то были обильны в регионе, были почти полностью истреблены. Кроме того, попытки колонистов заняться фермерством оказались неудачными, потому что прохладные туманные лета вдоль побережья затрудняли выращивание желаемых фруктов и зерновых. Картофель процветал, но его можно было выращивать так же легко и в Аляске.

В то же время русские всё больше вступали в конфликты с мексиканцами и растущим количеством американцев, заселяющих регион. Разочаровавшись в коммерческом потенциале поселения Форт Росс и осознавая, что у них нет реальных шансов заявить на него политические претензии, русские решили продать его.

После неудачных попыток заинтересовать британцев и мексиканцев фортом, русским наконец удалось найти покупателя в лице Джона Саттера. Саттер купил Форт Росс в 1841 году за 30 000 долларов без обеспечения, которые он никогда не выплатил. Он разобрал форт, чтобы обеспечить свою колонию в долине Сакраменто, где через семь лет случайное открытие стало началом Калифорнийской золотой лихорадки.

Справка:

Калифорнийская золотая лихорадка — это добыча золота, которая происходила без организации и координации в Калифорнии в период с 1848 по 1855 годы. Эта лихорадка началась 24 января 1848 года, когда Джеймс В. Маршалл обнаружил золото вблизи лесопилки Саттера, которая находилась на реке Американ-Ривер и принадлежала калифорнийскому предпринимателю Джону Саттеру. Сразу после распространения новости о находке золота, примерно 300 тысяч человек из разных штатов США и зарубежных стран прибыли в Калифорнию, чтобы добывать золото. Эта неорганизованная массовая добыча золота стала одним из самых крупных и самых известных золотых рушей в мировой истории.

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