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Олег Логинов

Главные доказательства причины гибели "Курска" так и остались на дне моря

2:37
Наследие » Россия

На дно Баренцева моря 12 августа 2000 года ушла российская атомная подводная лодка, на которой находилось 118 членов экипажа, погибших в результате аварии. Точная причина катастрофы остаётся неизвестной.

Главные доказательства причины гибели "Курска" так и остались на дне моря

"Курск" вышел в море 10 августа, чтобы принять участие в военных учениях с российскими военными. Корабли, самолёты и подводные лодки России встретились в Баренцевом море, которое находится выше Полярного круга, чтобы отработать боевые маневры. 12 августа "Курску" предстояло выпустить учебный торпедный залп, но в 11:29 утра, перед выполнением этого задания, произошли два взрыва в передней части корабля, и он ушёл на дно моря.

"Курск" был длиной 500 футов и весил 24 000 тонн. Он имел два ядерных реактора и мог развивать скорость до 28 узлов. Это была самая большая атакующая подводная лодка в мире, приблизительно в три раза больше самых больших подводных лодок ВМС США.

Судьба 118 российских членов экипажа на борту Курска оставалась неизвестной, и несколько стран предложили помощь в спасательной операции, но правительство России отказалось от любой помощи. Когда через неделю дайверы наконец достигли Курска, они не обнаружили признаков жизни.

Под огромным давлением президент России Владимир Путин согласился поднять подводную лодку с морского дна для расследования, хотя никакой корабль или объект такого размера ранее не были извлечены из океанского дна. Более того, учитывая, что Баренцево море замерзает большую часть года, операция имела очень короткий промежуток времени для работы.

Используя 100 миллионов долларов, лучшие доступные технологии и международную команду экспертов, Курск был поднят 26 сентября 2001 года, примерно через год после катастрофы. К сожалению, команда была вынуждена отрезать переднюю часть корабля от остальной подлодки, чтобы поднять её на поверхность, что оставило главные доказательства причины взрывов на дне моря.

Справка:

ВМС США — один из компонентов американских вооружённых сил. Они превосходят все другие морские силы мира в своём количестве авианосцев: на январь 2019 года находится в строю 11 авианосцев (включая 10 авианосных ударных групп).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы курск армия россия авария оружие история крушение технологии владимир путин
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