Сергей Рахманинов был вынужден покинуть Россию, но никогда её не забывал

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Рахманинов был широко признан ещё до революции в России. После эмиграции на Запад он стал очень популярным и востребованным музыкантом. Он часто устраивал гастрольные выступления, получал высокие гонорары и привлекал внимание публики и прессы. Однако, если посмотреть на его жизнь поближе, становится ясно, что за этой внешней историей успеха скрывается другая история, полная боли расставания с родной землёй, одиночества среди чужих людей, но при этом неиссякающей веры в Бога и Россию.

Помощь коллегам

Начало двадцатых годов ХХ века ознаменовалось разрухой и голодом в Советском Союзе. В те времена композитор Михаил Слонов попросил своего знакомого забрать посылку на почте, в которой содержалось

49 фунтов муки (1 фунт — почти полкило),

25 фунтов риса,

3 фунта чая,

10 фунтов жира,

10 фунтов сахара,

20 банок сгущённого молока и т. д.

Общий вес посылки составлял около 53 килограммов. Сотрудница почтового отделения удивилась: "Кто такой этот Рахманинов? Он что, собирается пол-Москвы накормить?!".

Пианистка Елена Гнесина вспоминала, что

"Рахманинов начал помогать московским музыкантам через американскую организацию АРА, присылая продуктовые посылки. Некоторые из них приходили в мой адрес для передачи другим лицам, в числе которых был А.Т. Гречанинов и другие, которых я не запомнила. Но однажды пришла двойная посылка лично для меня. Я была очень обрадована вниманием, которое проявил ко мне Сергей Васильевич, и была счастлива, что смогу сытно угостить весь коллектив нашего училища. Помню, что мы пили кофе со сгущённым молоком, ели белые пироги и сладкие булочки. Все были довольны и бесконечно благодарны Рахманинову".

Сергей Васильевич ежемесячно высылал 20-30 таких посылок. Он помогал материально писателям, поэтам, артистам и музыкантам. Станиславский, который, как и все, страдал от голода в Москве до начала турне МХАТа в 1922 году по Европе и Америке, расписывался в получении гуманитарной помощи от Рахманинова:

"Я подтверждаю, что полученные мною продукты будут использованы мной лично и не будут проданы или обменяны".

Потеря своей идентичности

Разрыв с Россией оставил кровоточащую рану в сердце Сергея Рахманинова, от которой он не мог оправиться до последних дней своей жизни.

Он был склонен к депрессиям, был замкнутым и чувствительным. В первое время за границей он избегал общения с иностранцами, окружая себя только русскими людьми, и практически не контактировал с "внешним миром". Ему было очень трудно и больно.

Отъезд разделил его жизнь на две части, не только географически, но и творчески: за 25 лет в России он создал 3 концерта, 3 оперы, 2 симфонии, 80 романсов, поэмы "Колокола" и "Остров мёртвых", "Литургию св. Иоанна Златоуста", "Всенощное бдение" и многое другое. А когда уехал, на много лет замолчал. В эмиграции он написал всего 6 произведений, причём 4 были начаты ещё в России. "Я потерял самого себя, лишившись Родины. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остаётся желания творить, и нет другого утешения, кроме безмолвия и воспоминаний", — писал он.

Для него Россия была связана не только с местами, где он рос, где получил яркие впечатления в детстве и юности, о близких людях, языке и культуре. Россия для Рахманинова была неразрывно связана с православной верой. Не случайно самыми лучшими своими творениями он считал "Литургию св. Иоанна Златоуста" и "Всенощное бдение".

Четыре плачущие ноты

Четыре печальные серебряные ноты колоколов Софийского собора запомнились на всю жизнь композитору Сергею Васильевичу Рахманинову. Он часто проводил каникулы у своей бабушки-крёстной Софьи Александровны Бутаковой в Великом Новгороде. Она была глубоко религиозной и водила его в церковь, где он впервые услышал о канонах осмогласия, ангельском пении, которое исполнял хор монастыря.

Бабушка пела старинные песни и канты, а Серёжа познакомился с гусляром Трофимом Рябининым, который собирал русские былины. Ежедневно у бабушкиного дома проезжал пастух, играя на берестяной жалейке.

Однако, наибольшее впечатление на мальчика произвл колокольный звон храма Феодора Стратилата, расположенного неподалёку от дома бабушки. Знакомый пономарь разрешал Серёже подниматься на колокольню, где он стал разбираться в звонах, названиях колоколов, отличая их по голосам. Особенно запомнился ему перезвон новгородской Софийской церкви, который он описывал как четыре серебряные плачущие ноты, окружённые непрестанно меняющимся аккомпанементом.

Это впечатление было настолько сильным для композитора, что он использовал колокольные тона в своих музыкальных произведениях, таких как симфония-поэма "Колокола" и фортепианная соната № 2.

Рахманинов также очень любил церковное пение и даже написал музыку к литургии святого Иоанна Златоуста и своё величайшее творение "Всенощное бдение" на темы древних песнопений знаменного распева.

Имение в Тамбовской губернии и его обитатели

Отечество Рахманинова — это в первую очередь Святая Русь, верующая и молитвенная. Однако, это также конкретное место, о котором сам Сергей Васильевич писал в эмиграции:

"Живя в России, я постоянно стремился в Ивановку. Положа руку на сердце, должен сказать, что и доныне туда стремлюсь".

Речь идёт об имении в Тамбовской губернии, принадлежавшем тётке и тёще Рахманинова, Варваре Сатиной. В юности, поссорившись со своим учителем профессором Зверевым, у которого жил на полном пансионе, он нашёл пристанище в семье Сатиных, а позже женился на своей кузине Наталье Сатиной и стал фактически владельцем усадьбы.

Вплоть до 1917 года все средства, которые он зарабатывал на концертах и получал от издания своих произведений, Сергей Васильевич вкладывал в Ивановку: строил там новые коровники, ремонтировал конный двор, амбары, привозил технику и новые породы скота… Не раз помогал крестьянам по хозяйству, построил в селе земскую школу.

А в 1913 году, когда заболели обе дочери Рахманинова и врачи уже готовили родителей к тому, что девочки не выживут, произошло чудо: Ира и Таня неожиданно поправились. И в благодарность за то, что Бог даровал детям жизнь, господа подарили крестьянам Ивановки 209 десятин земли.

В последний раз Рахманинов приезжал в Ивановку в 1917 году.

Расставание с родиной

Как же трудно было Сергею Васильевичу расставаться с Ивановкой, местом, которое он любил так сильно! Но когда наступили трудные времена, когда Россия была разорена войной и революцией, он вынужден был уехать из своей родины.

Первым местом эмиграции стал Швейцарский городок. Затем Рахманинов переехал в Дрезден, где продолжал писать музыку, давал концерты, преподавал. Но душа его оставалась в России, в Ивановке, на земле, где рос и созревал он сам.

Он почти не писал музыку о своей родине, но её дух пронизывает многие его произведения, созданные в эмиграции. Русская душа, вера, тоска по родине — все это нашло отражение в его музыке.

И хотя он больше никогда не вернулся в Ивановку, она оставалась для него родным краем, местом, где он был счастлив и где он оставил частичку своей души.

"Свобода" как насмешка

Рахманинов отнёсся к Февральской революции с оптимизмом, считая её ветром перемен, как и многие мыслящие творческие люди в России. Он сразу же передал все средства от первого концерта на нужды армии, а затем дал ещё два концерта в пользу фронта.

Однако, вскоре его энтузиазм уступил место растерянности: что-то пошло не так и не туда… Рахманинов категорически не принял Вторую революцию. Он писал: "Даже при Николае II я чувствовал себя свободнее, чем сейчас, а сейчас слово "свобода” звучит как насмешка!"

Уже в марте композитор пытался уехать за границу, но не смог этого сделать. Однако, в декабре он получил разрешение на выезд и через полгода с женой и двумя дочками покинул Россию. Формально это были гастроли, у него были запланированы выступления в Копенгагене, Осло и Стокгольме. Там он получил несколько предложений из Америки и эмигрировал в США. Ему было 44 года. Рахманинов больше не вернулся домой, но всю свою дальнейшую жизнь на чужбине он провёл, оглядываясь на Россию.

Начало новой жизни

Рахманинов также оказывал благотворительную помощь нуждающимся. Он начал с того, что присылал посылки с мукой и сгущёнкой для знакомых и незнакомых, кто просил его о помощи. Позже Рахманинов начал отдавать примерно треть своих заработков на благотворительность.

Масштабы его помощи были огромными, но знал об этом только очень узкий круг людей: личный секретарь, который переводил деньги, человек, который составлял списки нуждающихся, и члены семьи. Остальным Рахманинов казался замкнутым снобом, который не стеснялся задирать планку гонораров, подписывая очередные контракты. Но никто не знал, куда шли его гонорары, и как много людей получали от него помощь.

В 1922 году Рахманинов купил особняк на берегу Гудзона и продолжал оказывать благотворительную помощь, отдавая значительную часть своих заработков нуждающимся.

Вера Рахманинова в людей

Многие благотворительные организации и частные лица в России проявляют дух пожертвования и сострадания к тем, кто нуждается в помощи. Одним из самых ярких примеров такого человека был Сергей Васильевич Рахманинов.

В США и Европе Рахманинов выступал на благотворительных концертах, оплачивал учёбу личных стипендиатов, помогал соотечественникам найти работу, обеспечивал заказы художникам и скульпторам и покупал русские произведения искусства. Он также был членом благотворительных организаций, помогавших русским студентам-эмигрантам во Франции и Германии. Кроме того, Рахманинов передавал выручку от концертов на помощь бедствующим русским музыкантам, переводил деньги на конкретные адреса, например, изобретателю Игорю Сикорскому.

Сикорский жил в Нью-Йорке и фактически нищенствовал. В то время мало кто интересовался самолётами: в Америке был кризис. Игорь Иванович конструировал свои первые самолёты буквально в курятнике, так как не было никаких денег.

Однажды Сергей Васильевич помог Сикорскому, когда тот нуждался в деньгах для создания своего самолёта. Рахманинов не только подарил ему 5000 долларов, но и верил в его идею. По другой версии, композитор купил на 5000 долларов акции компании Сикорского и стал её вице-президентом.

Также Рахманинов помогал Комитету помощи учащейся русской молодёжи в эмиграции. Он регулярно перечислял им деньги и даже лично выбрал студента, которому ежегодно переводил 150 долларов на образование. Способный студент Павел Милованов стал первым стипендиатом Рахманинова. Композитор интересовался его судьбой и заботился о нём, а также о других стипендиатах.

Личность в деталях

Рахманинов сумел обеспечить свою семью, но не жил в роскоши. Он приобрёл дома и землю в разных странах, но сохранял скромный стиль одежды и избегал саморекламы.

Кроме того, Рахманинов был очень пунктуальным и интеллигентным человеком. Он всегда придерживался принципов и отказывался от участия в помпезных мероприятиях.

История о том, как Рахманинов пытался убежать от фотокорреспондента, очень символична для его личности. Он не хотел быть знаменитостью, а просто занимался тем, что любил.

Советская пресса против композитора

Сергей Васильевич Рахманинов избегал политики в течение четырнадцати лет, проведённых им в эмиграции. Его мать и брат остались в Советской России, и он не хотел причинять им неприятности.

Однако, в 1931 году Рабиндранат Тагор посетил Советский Союз и был впечатлён "советским экспериментом", о чём заявил в интервью американской прессе. Русская эмиграция отреагировала на это яростно, составив коллективное письмо, которое подписали многие знаменитости, включая Рахманинова. Как всегда, он не мог принять восхваление системы, которая уничтожала жизни людей.

Опубликованное в газете "Нью-Йорк таймс" письмо было очень резким. В Советском Союзе на него сначала не обратили внимания. Однако, в Большом зале Московской консерватории была исполнена симфоническая поэма Рахманинова "Колокола", и началось… Журнал "За пролетарскую музыку" опубликовал обличительную статью "Дадим отпор вылазке реакции", в которой Рахманинова и Бальмонта (автора перевода поэмы Эдгара По "Колокола") назвали "заклятыми врагами советской власти" и "белоэмигрантами-фашистами".

Помощь родине в борьбе с нацизмом

Затем началась война, и Рахманинов сделал непривычный для него шаг: он, хотя и продолжал испытывать неприязнь к большевикам и не признавал советскую власть, понял, что судьба его родины важнее, чем идеологические разногласия. Для него было важно помочь своим соотечественникам победить нацизм, который вызывал у него отвращение.

Когда фашисты вторглись на территорию республик Союза, Рахманинов поставил перед собой условие: треть сбора от каждого концерта будет переведена в фонд помощи Советскому Союзу. 28 июня 1941 года композитор обратился к русским эмигрантам с призывом: "Независимо от отношения к большевизму и Сталину, настоящие патриоты России должны помочь своей Отчизне одолеть агрессоров". В некоторых кругах его даже прозвали "красным".

Одним из первых чеков, отправленных советскому консулу в Нью-Йорке, Рахманинов приложил письмо:

"Это единственный способ, которым я могу выразить своё сочувствие страданиям народа моей родины за последние несколько месяцев".

Ещё одно пожертвование он прокомментировал так:

"От одного из русских — скромный вклад в борьбу нашего народа с врагом. Я верю в нашу полную победу".

Музыкант путешествовал по США и Канаде, проводя благотворительные концерты и перечисляя десятки тысяч долларов в Американский фонд помощи Советскому Союзу. Средства, собранные Рахманиновым, использовались для закупки медикаментов для Советской армии, что привело к улучшению его отношений с советскими властями. Они благодарили его и уверяли, что "истинные патриоты всегда будут обеспечены свободой жизни и творчества в нашей стране".

Есть доказательства того, что Рахманинов собирался провести благотворительные концерты в Ленинграде, Сталинграде и Москве. Он даже начал работу над "Сталинградской симфонией" и планировал объявить о своём возвращении в Советский Союз. Рахманинов встречался с советским послом в США, чтобы получить визу, которую якобы одобрил сам Молотов, находясь в США летом 1942 года. В день своего семидесятилетия Рахманинов получил поздравительную телеграмму от десяти советских композиторов.

Казалось бы, всё шло своим чередом, но в 1943 году здоровье музыканта резко ухудшилось, и ему был диагностирован рак. В последние дни жизни Рахманинов, редко приходя в сознание, просил жену читать ему новости о событиях на русском фронте. Узнав о победе под Сталинградом, он прошептал: "Слава Богу!".

За несколько дней до своего семидесятилетия, 27 марта 1943 года, Рахманинов причастился и тихо скончался ночью, не приходя в сознание.

Справка:

Константин Сергеевич Станиславский — выдающийся русский и советский театральный режиссёр, актёр, педагог, теоретик и реформатор театра. Он был первым народным артистом Советского Союза в 1936 году и был удостоен ордена Ленина в 1937 году за свой выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Станиславский также был почётным членом Академии наук Советского Союза с 1925 года.

Игорь Иванович Сикорский — выдающийся русский и американский авиаконструктор, учёный и изобретатель. Он стал создателем многих революционных изобретений в авиации, включая первый в мире четырёхмоторный самолёт "Русский витязь" в 1913 году, а также тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик и пассажирский самолёт "Илья Муромец" в 1914 году. Кроме того, Сикорский разработал трансатлантический гидроплан и серийный вертолёт одновинтовой схемы в США в 1942 году.

Вячеслав Михайлович Молотов — известный русский революционер, советский политический, государственный деятель. Он занимал должность председателя Совета народных комиссаров Советского Союза в период с 1930 по 1941 годы, а также народного комиссара иностранных дел Советского Союза в 1939-1946 годах, и министра иностранных дел Советского Союза в периоды с 1946 по 1949 и с 1953 по 1956 годы.

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