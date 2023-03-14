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Олег Логинов

Спасение российской субмарины АС-28 "Приз"

Наследие » Россия

7 августа 2005 года российская мини-субмарина АС-28 "Приз" с семью членами экипажа на борту была спасена из глубины Тихого океана. 4 августа судно принимало участие в учениях в бухте Берёзовая, у побережья дальневосточного полуострова Камчатка, когда его винты запутались в кабелях, являющихся частью российской системы мониторинга побережья. Не имея возможности всплыть, экипаж подлодки более трех дней просидел в темноте, замерзая.

Спасение российской субмарины АС-28 "Приз"

В час дня 4 августа "Приз", застрявший на глубине 190 метров под поверхностью океана, подал сигнал бедствия. Российский флот вскоре приступил к организации спасательной операции, обратившись за помощью к Великобритании, США и Японии. В последующие дни, пока три страны мобилизовывали спасательные команды для поездки в восточную часть России, российский флот пытался сначала поднять подлодку из воды, а затем перетащить ее на мелководье, где ее могли бы достать водолазы. Обе попытки были осложнены 60-тонным якорем, прикрепленным к тросам, которые зацепили подлодку. Наконец, когда усилились опасения, что запас кислорода в ловушке скоро закончится, прибыла команда из шести человек на спасательной подлодке Scorpio-45, принадлежащей Великобритании и управляемой ею, которая смогла освободить подлодку. Все семь человек на борту, включая шесть моряков ВМФ России и одного представителя компании, изготовившей подлодку, выжили.

Инцидент на "Призе" произошел всего через пять лет после того, как затонула российская атомная подводная лодка "Курск", в результате чего погибли все 118 человек, находившихся на борту. В той катастрофе российское правительство откладывало обращение за внешней помощью около 30 часов, и на него возложили вину за гибель моряков.

Хотя россияне повсюду испытывали облегчение и радость от того, что судно "Приз" было успешно спасено, другие не могли поверить, что за пять лет, прошедших после трагедии на "Курске", российский флот так и не обзавелся собственным спасательным оборудованием.

Справка:

Подводная лодка "Курск" — это российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей", который был принят в эксплуатацию 30 декабря 1994 года. Он находился в составе Северного флота России в период с 1995 по 2000 год и базировался в Видяево. Однако 12 августа 2000 года произошла катастрофа в Баренцевом море, в 176 км от Североморска, на глубине 108 метров, и "Курск" погиб. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, также погибли. С учетом количества жертв, это стала крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы россия крушение
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