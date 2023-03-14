Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Исследование исторических связей между странами

5:08
Наследие » Мир

Книга Вильгельма Левисона "Англия и континент в восьмом веке" была опубликована сразу после окончания Второй мировой войны. Ее предисловие гласит: "Пусть эти страницы в своей малой мере помогут вновь соединить разорванные связи, когда дела мира вновь займут свое место, утраченное в суматохе войны". Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, не так велики, как тогда. Но, чувствуя, что эти связи снова натянуты, мы, естественно, обращаемся к размышлениям о том, как можно сохранить общее дело и наметить новые пути продвижения вперед.

Исследование исторических связей между странами

Левисон, уважаемый ученый-медиевист, преподавал в Боннском университете. Поскольку он был евреем, он не мог преподавать после введения Нюрнбергских законов в 1935 году. Его бывшие коллеги помогли ему бежать в Англию весной 1939 года, где он смог занять должность в Даремском университете. В 1942 году Морис Поуик пригласил его в Оксфорд, чтобы в следующем году прочитать лекции Форда.

Что сейчас поражает в лекциях Левисона, так это то, что, несмотря на их явную политическую направленность, это, прежде всего, работы трезвого ученого, а не полемика. Он не изображал раннесредневековое прошлое как утопическое видение общеевропейского сотрудничества, чтобы противопоставить его конфликтам своего времени. Более того, он выступал против переноса "мнений и споров более поздних времен в прошлое". Цитируя Спинозу, он призывал людей понимать человеческие действия, а не высмеивать их, оплакивать или проклинать.

Чувство общей европейской культуры было центральным в видении Левисона. Эта культура коренилась в христианстве и латинской образованности, и это означало, что у людей всегда был основной свод верований и книг, независимо от их различий. Европа в седьмом и восьмом веках смирилась с медленным политическим распадом Римской империи и новыми разногласиями и культурными революциями, которые она вызвала. В 1930-х годах Анри Пиренн утверждал, что именно разрушение средиземноморского мира после арабских завоеваний в 630-х и 640-х годах открыло путь для возникновения новых политических и экономических центров на севере. Для Левисона это послужило некоторым фоном для ряда предприятий, которые включали в себя отправку папой Григорием Великим римских миссионеров в языческий английский Кент, прибывших туда в 597 году. Столетие спустя английские миссионеры, включая святого Виллиброрда "апостола фризов" (ум. 739) и святого Бонифация "апостола немцев" (ум. 754), способствовали экспорту новых версий христианской культуры на территорию нынешних Нидерландов и Германии. Эти начинания, в свою очередь, вдохновили христианскую империю Карла Великого (ум. 814 г.).

Левисон уделил особое внимание интеллектуальному обмену между английским и немецким регионами. Английская и немецкая культура была в значительной степени обязана ирландцам, чьи книги и трактаты быстро распространились по Западу благодаря стремлению ирландских монахов, начиная с седьмого века, основывать монастыри за границей или преподавать за рубежом. Северное море также было оживлено торговлей и путешествиями. И если средиземноморский мир в 800 году казался менее целостным, чем в 400 году, это не мешало движению людей и идей между латинскими, византийскими и арабскими центрами. В исторической науке времен Левисона преобладали идеи наций и народов; однако он признавал важность пересечения людьми границ, что в конечном итоге способствовало формированию взаимосвязанной Европы.

Выступая перед английской аудиторией в 1943 году, Левисон в заключение призвал помнить об общем наследии Европы и той роли, которую сыграли мигранты в его формировании. Он процитировал швейцарского ученого Якоба Буркхардта, который сказал: "по-настоящему богатая нация становится богатой, принимая многое от других и развивая это". Свои заключительные слова он взял у латинского поэта: "Теперь соединилось то, что раньше было отдельными мирами". Левисон умер в возрасте 70 лет в 1947 году, когда были посажены только первые семена мира.

Справка:

Оксфордский университет — это британский государственный (публичный) университет, расположенный в городе Оксфорд, Англия. Он является одним из старейших университетов в мире и первым англоязычным университетом на Британских островах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы англия история
Новости
Андрей Максимов: многие родители совершают ошибку, считая детей "недолюдьми"
"Российская газета": ВСУ всё чаще наносят удары из химического оружия в Донбассе
Полковник Макгрегор: конфликт на Украине уничтожает национальную мощь США
Shot: над Новой Москвой вновь заметили неизвестные летательные аппараты
Замглавы Новокаховской ВГА Виталия Гура попытались подорвать в автомобиле
В украинских соцсетях опубликовали "перехват переговоров" бойцов РФ в зоне СВО
Андрей Медведев: в западных СМИ развернута операция по прикрытию наступления ВСУ
Бывший министр безопасности Грузии рассказал, к чему могут привести протесты в стране
Al Jazeera: ПТРК "Корнет" успешно уничтожит западные "Леопарды" и "Абрамсы" в ходе СВО на Украине
Сальдо: дата возвращения Херсона — военная тайна, но это произойдёт в обозримом будущем
Популярное
В Белграде потребовали побыстрее ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.

Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России
РВ: появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ
Украинские боевики захватили российского военного в плен
Польша готовится к прямому столкновению с Россией — Басурин
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Симоньян заподозрили в том, что она католичка из-за перекрестия слева направо
Симоньян заподозрили в том, что она католичка из-за перекрестия слева направо
Последние материалы
Замглавы Новокаховской ВГА Виталия Гура попытались подорвать в автомобиле
В украинских соцсетях опубликовали "перехват переговоров" бойцов РФ в зоне СВО
Андрей Медведев: в западных СМИ развернута операция по прикрытию наступления ВСУ
Бывший министр безопасности Грузии рассказал, к чему могут привести протесты в стране
Исследование исторических связей между странами
ГМ-продукты не приводят к мутациям
Al Jazeera: ПТРК "Корнет" успешно уничтожит западные "Леопарды" и "Абрамсы" в ходе СВО на Украине
Сальдо: дата возвращения Херсона — военная тайна, но это произойдёт в обозримом будущем
Военкор Матюшин: российские солдаты в зоне СВО на позициях переносят грипп и ОРВИ
РИА Новости: Киев ожидает звонка из КНР и спасительного разговора с Си Цзиньпином
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников