Исследование исторических связей между странами

5:08 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Книга Вильгельма Левисона "Англия и континент в восьмом веке" была опубликована сразу после окончания Второй мировой войны. Ее предисловие гласит: "Пусть эти страницы в своей малой мере помогут вновь соединить разорванные связи, когда дела мира вновь займут свое место, утраченное в суматохе войны". Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, не так велики, как тогда. Но, чувствуя, что эти связи снова натянуты, мы, естественно, обращаемся к размышлениям о том, как можно сохранить общее дело и наметить новые пути продвижения вперед.

Левисон, уважаемый ученый-медиевист, преподавал в Боннском университете. Поскольку он был евреем, он не мог преподавать после введения Нюрнбергских законов в 1935 году. Его бывшие коллеги помогли ему бежать в Англию весной 1939 года, где он смог занять должность в Даремском университете. В 1942 году Морис Поуик пригласил его в Оксфорд, чтобы в следующем году прочитать лекции Форда.

Что сейчас поражает в лекциях Левисона, так это то, что, несмотря на их явную политическую направленность, это, прежде всего, работы трезвого ученого, а не полемика. Он не изображал раннесредневековое прошлое как утопическое видение общеевропейского сотрудничества, чтобы противопоставить его конфликтам своего времени. Более того, он выступал против переноса "мнений и споров более поздних времен в прошлое". Цитируя Спинозу, он призывал людей понимать человеческие действия, а не высмеивать их, оплакивать или проклинать.

Чувство общей европейской культуры было центральным в видении Левисона. Эта культура коренилась в христианстве и латинской образованности, и это означало, что у людей всегда был основной свод верований и книг, независимо от их различий. Европа в седьмом и восьмом веках смирилась с медленным политическим распадом Римской империи и новыми разногласиями и культурными революциями, которые она вызвала. В 1930-х годах Анри Пиренн утверждал, что именно разрушение средиземноморского мира после арабских завоеваний в 630-х и 640-х годах открыло путь для возникновения новых политических и экономических центров на севере. Для Левисона это послужило некоторым фоном для ряда предприятий, которые включали в себя отправку папой Григорием Великим римских миссионеров в языческий английский Кент, прибывших туда в 597 году. Столетие спустя английские миссионеры, включая святого Виллиброрда "апостола фризов" (ум. 739) и святого Бонифация "апостола немцев" (ум. 754), способствовали экспорту новых версий христианской культуры на территорию нынешних Нидерландов и Германии. Эти начинания, в свою очередь, вдохновили христианскую империю Карла Великого (ум. 814 г.).

Левисон уделил особое внимание интеллектуальному обмену между английским и немецким регионами. Английская и немецкая культура была в значительной степени обязана ирландцам, чьи книги и трактаты быстро распространились по Западу благодаря стремлению ирландских монахов, начиная с седьмого века, основывать монастыри за границей или преподавать за рубежом. Северное море также было оживлено торговлей и путешествиями. И если средиземноморский мир в 800 году казался менее целостным, чем в 400 году, это не мешало движению людей и идей между латинскими, византийскими и арабскими центрами. В исторической науке времен Левисона преобладали идеи наций и народов; однако он признавал важность пересечения людьми границ, что в конечном итоге способствовало формированию взаимосвязанной Европы.

Выступая перед английской аудиторией в 1943 году, Левисон в заключение призвал помнить об общем наследии Европы и той роли, которую сыграли мигранты в его формировании. Он процитировал швейцарского ученого Якоба Буркхардта, который сказал: "по-настоящему богатая нация становится богатой, принимая многое от других и развивая это". Свои заключительные слова он взял у латинского поэта: "Теперь соединилось то, что раньше было отдельными мирами". Левисон умер в возрасте 70 лет в 1947 году, когда были посажены только первые семена мира.

Справка:

Оксфордский университет — это британский государственный (публичный) университет, расположенный в городе Оксфорд, Англия. Он является одним из старейших университетов в мире и первым англоязычным университетом на Британских островах.

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