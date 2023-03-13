Легенда о Крысолове из Гамельна могла быть основана на реальных событиях

5:22 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Кто не знает сказки братьев Гримм о Гамельнском крысолове, который якобы увёл из города детей в отместку за то, что городские власти недоплатили ему денег за услуги по изгнанию крыс? Сказка была основана на легенде, а легенда, возможно, на событиях, имевших место на самом деле. Во всяком случае, в пользу этого имеются некоторые доказательства.

Флейта Дудочника

Суть легенды такова. Однажды город Гамельн в Нижней Саксонии подвергся нашествию крыс. В конце концов, грызуны даже стали нападать на кошек и собак и кусать лежавших в колыбелях младенцев. Магистрат объявил крупную денежную награду тому, кто поможет избавить город от зубастых террористов.

Как свидетельствует хроника, "в день Иоанна и Павла" в Гамельне появился "одетый в пёстрые покровы флейтист". Откуда он пришёл, и кем он был, никто не ведал… Отцы города пообещали флейтисту в случае, если он избавит Гамельн от крыс, отсыпать "столько золота, сколько он сможет унести" (в других вариантах называется сумма в несколько сот гульденов). Договорившись о цене, музыкант вынул из кармана серебряную флейту и принялся на ней играть. На эти звуки к нему со всех концов города стали сбегаться крысы. Он увёл вереницу крыс к ближайшей реке Везер, там они вошли в воду и утонули.

Однако, когда избавитель явился за своим вознаграждением, руководство магистрата отказалось выдать ему обещанную плату. Вернее, ему выдали всего лишь кошель с серебром. Но Дудочник (так его называют в некоторых вариантах легенды) отказался от этой "милостыни". Он ушёл и какое-то время спустя вновь объявился, уже одетый в охотничий костюм и красную шляпу. Крысолов опять начал играть на флейте, но на этот раз к нему сбежались уже не крысы, а дети со всего города. Дудочник увёл их с собой, и они никогда больше не вернулись к своим родителям.

Надпись на табличке

И по сей день старинное здание городской ратуши в Гамельне по адресу Остерштрассе, 28 называют Домом Крысолова, так как именно в нём была найдена табличка с историей похищения Дудочником городских детей. Сейчас она красуется на фасаде здания. Надпись на ней гласит:

"В год 1284, в день Иоганна и Пауля 26 июля, волынщик [или флейтист] в пёстрой одежде забрал 130 детей, рождённых в Гамельне".

Однако, табличка появилась только в XVII столетии, а содержание её является отсылкой к хронике 1430 года, которая, в свою очередь, ссылается на "старые летописи". В "деле" есть показания "матери священника Иоганна фон Люде", которая будто бы стала свидетельницей тех событий. В ту пору она была девочкой-подростком.

То есть, факт исчезновения детей вроде бы имел место. А всё остальное?

Реальные версии

Согласно одной из версий, выдвинутых исследователями этого мифа, и фактуры, на которой он основан, "пропавшие" дети могли умереть от чумы. Но на тот период на территории Германии не было зафиксировано никаких вспышек этой болезни.

Другая версия — это крестовый поход. В XIII веке в Западной Европе были популярны эти движения. Например, немецкие дети однажды под руководством проповедников отправились в Палестину освобождать Гроб Господень. На деле же мало кто добирался до пункта назначения, а если кому-то удавалось пересечь Средиземное море, то он чаще всего попадал в рабство. Возможно, в этом и заключалась цель организаторов "проекта" — под благовидным предлогом заполучить в своё распоряжение ребятишек, чтобы затем выгодно продать выживших в пути работорговцам.

Ещё один вариант — заселение детьми пустующих земель. И, скорее всего, тоже рабство. Маленьких рабов могли использовать для тяжёлых физических работ по освоению будущих пространств для жизни.

Наконец, самая мрачная альтернатива — от малышей могли элементарно избавиться. Известно, что в бедных семьях в голодную пору детей, порой, убивали или заводили в лес, оставляли в безлюдных местах, чтобы не кормить лишних ртов. Довольно жестоко, но из песни слов не выкинешь. Возможно, гамельнских малышей просто утопили. А историю с Крысоловом могли и придумать, чтобы скрыть истину.

"Двойники" Крысолова

Кстати, похожие предания распространены и в других местах. В австрийском городе Корнойбург рассказывают про человека, который в 1646 году якобы утопил всех крыс в рукаве Дуная.

Он также не получил от властей обещанной платы и в наказание забрал у горожан детей, которых затем продал на рынке в Константинополе.

А в ещё одном немецком городе, Цвиккау, крыс изгонял некий Катценвайт, который после обмана с платой увёл из города… нет, не детей — но всех кошек! Что, наверное, способствовало новому нашествию крыс.