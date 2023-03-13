Начало борьбы за право контролировать рождаемость

3:01 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Маргарет Сэнгер рано осознала важность контроля над рождаемостью. Она родилась в 1879 году, была одним из 11 детей в обедневшей ирландско-американской семье и видела, как ее набожная мать-католичка умерла в 49 лет после 18 беременностей. Она получила образование медсестры, и на ее нетрадиционные взгляды повлияли отец, католик, ставший атеистом, а затем ее первый муж, Уильям Сэнгер, еврейский архитектор, за которого она вышла замуж в 1902 году, когда ей было 22 года.

В 1911 году Сэнгеры поселились в Гринвич-Виллидж на Манхэттене, где они смешались с либеральными левыми, социалистами и анархистами. Маргарет работала медсестрой в трущобах и видела много преждевременных смертей детей и матерей, иногда вызванных незаконными абортами. В 1914 году она опубликовала свой собственный ежемесячный бюллетень "Женщина-бунтарь", который провозглашал, что каждая женщина должна быть хозяйкой своего тела. Пять из семи ее выпусков были запрещены почтовыми властями, и ей было предъявлено обвинение в нарушении законов о непристойности, после чего она уехала за границу, проведя большую часть времени в Англии.

В 1916 году дело против Сангер было прекращено, и она вернулась в Нью-Йорк, чтобы открыть клинику планирования семьи на Амбой-стрит, 46 в Бруклине, первую в своем роде в стране. Она проработала всего несколько дней, пока власти не арестовали ее, и она была приговорена к 30 дням тюремного заключения за нарушение общественного порядка. Широкая огласка, вызванная этим делом и последующими попытками католической церкви и юридических властей заставить ее и других сторонников контроля над рождаемостью замолчать, стала ключевым фактором, способствовавшим росту поддержки идеи легализации планирования семьи.

В 1918 году апелляционный суд Нью-Йорка разрешил врачам выписывать противозачаточные средства, а в 1921 году Сангер основала Американскую лигу контроля рождаемости. Она сочетала обаяние с неутомимой преданностью делу, публикуя книги и статьи, читая лекции и организуя конференции для пропаганды планирования семьи не только в США, но и на международном уровне. Ее арестовывали, угрожали, физически затыкали рот, но в 1953 году она стала первым президентом Международной федерации планирования семьи. Она умерла в возрасте 86 лет в 1966 году, к тому времени противозачаточные средства (хотя и не аборты) были разрешены для супружеских пар почти во всех штатах США.

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