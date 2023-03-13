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Олег Логинов

История главной площади в России

6:03
Наследие » Россия

Построенная прямо к востоку от Кремля, исторической крепости Москвы и центра российского правительства, Красная площадь является домом для некоторых из наиболее характерных и важных достопримечательностей страны. Ее возникновение относится к концу XV века, когда Иван III (Иван Великий) расширил Кремль, чтобы отразить растущую мощь и влияние Москвы. На протяжении веков Красная площадь была важным общественным рынком и местом встреч, здесь находятся богато украшенный собор Василия Блаженного XVI века, Государственный исторический музей и огромный универмаг ГУМ, а также модернистский мавзолей вождя революции Владимира Ленина. В 20 веке площадь стала известна как место проведения масштабных военных парадов и других демонстраций, призванных показать силу Советского Союза.

История главной площади в России

Происхождение Красной площади и ее названия

Многие средневековые русские города строили кремли, или крепости, для защиты от захватчиков. Первоначальный Кремль в Москве возник в 1156 году как деревянное строение к северу от Москвы-реки. По мере роста могущества и богатства москвичей в конце 1400-х годов князь Иван III приказал расчистить территорию, известную сегодня как Красная площадь, которая в то время была трущобами или лачугами, где жили бедные крестьяне и преступники. Иван Великий, как его называли, построил Кремль в его самом великолепном виде, пригласив итальянских архитекторов для возведения новых каменных крепостных стен и таких сооружений, как Успенский собор.

Вопреки распространенному заблуждению, название Красной площади совершенно не связано с малиновым цветом ее многочисленных зданий, а также с ассоциацией Коммунистической партии с красным цветом. В самом начале своего существования Красная площадь была известна как Троицкая площадь, в честь Троицкого собора, который стоял на ее южном конце во времена правления Ивана III. Однако начиная с XVII века, русские стали называть площадь ее нынешним именем — "Красная площадь". Это название происходит от слова "красный", которое на древнерусском языке означало "красивый" и лишь позднее стало означать "красный".

Красная площадь: Центр русской жизни

Царь Иван IV (известный как Иван Грозный) в 1554 году приказал построить на юго-восточной стороне Красной площади собор в честь взятия монгольской крепости Казани. Хотя официально собор назывался Покровским, он был более известен как собор Василия Блаженного из-за ассоциации с нищим пророком, предсказавшим московский пожар 1547 года. Со множеством куполов, башен, куполов, шпилей и арок собор Василия Блаженного остается одним из самых узнаваемых зданий в России.

На протяжении веков Красная площадь выполняла функции центрального рынка, а также места встреч москвичей. Площадь видела бесчисленные речи, демонстрации, парады и другие крупные собрания, многие из которых проходили на белокаменной платформе, построенной в XVI веке и известной как Лобное место. Цари выходили на платформу, чтобы выступить с ежегодными посланиями к русскому народу, а тех, кто не подчинялся царской воле (особенно во времена правления Ивана Грозного и Петра Великого), казнили на Красной площади при большом стечении народа.

Красная площадь в XX веке

В 1930 году, через шесть лет после смерти Владимира Ленина, лидера большевистской революции 1917 года и архитектора советского государства, его останки были захоронены в гранитном мавзолее на западном краю Красной площади. В том же году памятник в честь Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, чьи войска разгромили польское вторжение в 1612 году, был перенесен из передней части собора Василия Блаженного в центр площади. В первой половине 20-го века Красная площадь стала известна как место проведения официальных военных парадов и демонстраций, призванных показать мощь советских вооруженных сил. В драматической демонстрации 7 ноября 1941 года шеренги солдат маршировали рядом с советскими танками прямо из Москвы на фронт Второй мировой войны, находившийся тогда всего в 50 километрах.

Даже после распада Советского Союза Красная площадь остается важным центром культурной жизни России и одним из главных туристических направлений. В 1990 году ЮНЕСКО включила Красную площадь в список объектов Всемирного наследия. Огромный универмаг ГУМ (аббревиатура ГУМ означала "Государственный универсальный магазин"), символ советской эпохи, занимающий всю восточную часть площади, сегодня рекламируется как место для элитных покупок. В северной части площади расположен Государственный исторический музей (построенный в 1873-75 годах), построенный из красного кирпича, в котором собраны лучшие образцы российской истории и искусства. И хотя, возможно, все меньше людей выстраивается в очередь у могилы Ленина, толпы продолжают стекаться на Красную площадь на рок-концерты, фестивали и другие мероприятия.

Справка:

ЮНЕСКО — это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, занимающееся вопросами образования, науки и культуры. Оно также отвечает за составление списка Всемирного наследия, в который включаются известные достопримечательности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы россия площадь история
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