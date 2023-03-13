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Олег Логинов

Последняя крупная кавалерийская атака в истории

Наследие » Мир

С саблями наголо, около 600 итальянских кавалеристов выкрикнули свой традиционный боевой клич "Савойя!" и галопом понеслись навстречу 2 000 советских пехотинцев, вооруженных пулеметами и минометами. 23 августа 1942 года (по некоторым источникам — 24 августа) кавалеристы, участвовавшие во вторжении стран Оси в Советский Союз во время Второй мировой войны, пытались закрыть брешь, образовавшуюся между итальянской и немецкой армиями вдоль реки Дон. Это должно было стать концом эпохи. Хотя эксперты считают, что более мелкие и менее хорошо задокументированные кавалерийские атаки, вероятно, имели место позже во время Второй мировой войны и, возможно, в 1970-х годах в Родезии (ныне Зимбабве), они обычно описывают эту атаку как последнюю крупную атаку кавалерии в истории.

Последняя крупная кавалерийская атака в истории

В тесном строю итальянские кавалеристы бросились на левый фланг и тыл советской линии, бросая ручные гранаты и рубя саблями. Несмотря на тяжелые потери, они затем прошли через линию в обратном направлении и помогли выбить советских солдат с их позиций. Другие кавалерийские наступления Второй мировой войны были не столь удачны. В начале конфликта польские уланы якобы атаковали немецкий пехотный батальон и потерпели предсказуемо катастрофические результаты. Последняя американская атака произошла на Филиппинах в январе 1942 года, когда вооруженные пистолетами всадники 26-го кавалерийского полка на время рассеяли японцев. Два месяца спустя японские войска в Бирме почти полностью уничтожили индийский полк под британским командованием.

На самом деле, скорострельное оружие, по сути, сделало кавалерийские атаки устаревшими более века назад. Но старые традиции умирают с трудом. На протяжении тысячелетий такие знаменитые полководцы, как Александр Македонский, Ганнибал, Чингисхан и Фридрих Великий, использовали конных воинов с большой эффективностью. Алекс Беляковски, доцент Колледжа командования и Генерального штаба армии США, говорит об этом так: "Если вы видите всех этих парней, несущихся на вас, человеческий инстинкт для подавляющего числа людей заключается в том, чтобы бежать как черт от ладана. Тогда все становится проще, потому что, когда они убегают, вы можете их перебить".

Наполеон Бонапарт, создавший собственную мощную кавалерию, обычно ослаблял вражеские ряды артиллерийским огнем, а затем посылал своих кюйрасиров для решающего удара. "Французская кавалерия при Наполеоне была известна как лучшая в мире", особенно в том, как она управляла крупными соединениями, говорит Джеффри Т. Фаулер, доцент Американского военного университета. "Они были очень хорошо обучены до такой степени, что могли останавливаться, были маневренными, могли менять направление". Тем не менее, даже они потерпели катастрофическое поражение при Ватерлоо в 1815 году.

На протяжении всего XIX и начала XX века кавалерия была основным компонентом партизанских и антипартизанских операций. Но никогда больше они не блистали в сражениях. Во время Крымской войны русская артиллерия разнесла британскую кавалерию на куски. Вскоре после этого командиры Союза и Конфедерации во время Гражданской войны в США поняли, что посылать своих всадников по открытой местности против нарезных мушкетов самоубийственно. В результате они стали беречь кавалерию для разведывательных целей и дальних рейдов в тыл врага. Во время франко-прусской войны произошло еще больше массовых убийств, в том числе, когда толпы мертвых французских всадников и лошадей помешали последующей попытке марша через эту местность. После этого немецкий медицинский корпус установил, что за все время войны от сабельных ран умерло всего шесть солдат.

Однако лишь немногие из этих уроков усвоились до Первой мировой войны, в которой армии с обеих сторон были представлены конными уланами и мечниками. "Вы идете против пулеметов с длинной палкой", — сказал Беляковский. "Это один из примеров нежелания отказываться от чего-то только потому, что мы всегда делали это так". В течение первой части войны кавалерия играла определенную роль в качестве глаз и ушей армии. Но, по крайней мере, на Западном фронте, их уничтожали толпами при каждой атаке на позиции, укрепленные колючей проволокой, траншеями, автоматическим оружием и танками.

Возможно, потому, что на менее технологически развитом Восточном фронте несколько кавалерийских атак действительно удались, армии по-прежнему не хотели отказываться от своих лошадей. Кавалерия даже имела своих сторонников в Соединенных Штатах, которые были одной из первых полностью механизированных стран. "Лошадь и мул — это не музейные экспонаты", — писал полковник Джон Ф. Уолл в отчете 1951 года, хранящемся сейчас в архивах Кавалерийской ассоциации США. "Если их полностью выбросить сейчас, то в последующие дни они появятся вновь".

В наше время конницу заменили танки для ударных атак, бронемашины и вертолеты для транспортировки и самолеты для разведки. Но даже при наличии такого современного вооружения лошадь все равно время от времени приходит на помощь. Например, в 2001 году американские войска в Афганистане были сфотографированы верхом на лошадях рядом со своими союзниками из Северного альянса.

Справка:

Франко-прусская война — это война между империей Наполеона III и германскими государствами под руководством Пруссии, которая стремилась к европейскому господству.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы война россия италия
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