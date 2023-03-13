5 интересных фактов о жизни Льва Толстого

1. Толстой был помешан на самосовершенствовании

Отчасти вдохновленный 13 добродетелями Бенджамина Франклина, изложенными в его автобиографии, Толстой создал, казалось бы, бесконечный список правил, по которым он стремился жить. Хотя некоторые из них кажутся вполне доступными по сегодняшним меркам (ложиться спать в 10 часов и вставать в 5; питаться умеренно и избегать сладкой пищи), другие дают возможность понять, что Толстой всю жизнь боролся со своими личными демонами; например, его желание ограничить посещение публичных домов до двух раз в месяц и его самоосуждение по поводу своих юношеских пристрастий к азартным играм. Начиная с конца подросткового возраста, он время от времени вел "Дневник ежедневных занятий", подробно описывая, как он провел день, и четко планируя, как он собирается провести следующий день. Он также составлял постоянно растущий список своих моральных промахов и даже нашел время для создания руководств, регулирующих все — от прослушивания музыки до игры в карты во время пребывания в Москве.

2. Жена Толстого помогла роману "Война и мир" преодолеть финишную черту

В 1862 году 34-летний Толстой женился на 18-летней Софье Берс, дочери придворного врача, всего через несколько недель после знакомства. В том же году Толстой начал работу над романом "Война и мир", завершив первый набросок в 1865 году. Почти сразу же Толстой приступил к внесению правок, причем Софья отвечала за написание каждой версии от руки (часто с помощью лупы, чтобы расшифровать каракули Толстого на каждом клочке страницы, включая поля). В течение следующих семи лет она переписывала всю рукопись восемь раз (а некоторые отдельные части — почти 30 раз), параллельно родив четверых из 13 детей супругов и управляла их имуществом и делами.

3. Русская православная церковь отлучила его от себя

После успешной публикации "Анны Карениной" в 1870-х годах Толстой, испытывая все больший дискомфорт от своего аристократического происхождения и постоянно растущего богатства, пережил ряд эмоциональных и духовных кризисов, которые в конечном итоге заставили его усомниться в своей вере в догматы организованной религии, которую он считал коррумпированной и противоречащей его толкованию учения Иисуса Христа. Отказ Толстого от религиозных ритуалов, его нападки на роль государства и концепцию прав собственности поставили его на путь столкновения с двумя самыми могущественными структурами России. Несмотря на его аристократическое происхождение, царское правительство установило за ним полицейский надзор, а Русская православная церковь отлучила его от себя в 1901 году.

4. Он вдохновил Ганди

Хотя религиозные и царские лидеры России надеялись уменьшить популярность Толстого, он быстро начал привлекать приверженцев своей новой веры, в которой пацифизм сочетался с христианским анархизмом и пропагандировался аскетический образ жизни. Десятки этих новых "толстовцев" переехали в имение писателя, чтобы быть ближе к своему духовному лидеру, а тысячи других основали поселения в России и по всему миру. Хотя многие из этих коммун просуществовали недолго, некоторые из них действуют и по сей день, в том числе по крайней мере две в Англии. Среди тех, на кого повлияли социальные убеждения Толстого, был Махатма Ганди, который основал кооперативную колонию имени Толстого в Южной Африке и переписывался с автором, приписывая ему свою духовную и философскую эволюцию, особенно в отношении учения Толстого о мирном непротивлении злу.

5. У Толстого и его жены был один из худших браков в истории литературы

Несмотря на первоначальное влечение пары и неоценимую помощь Софьи в его работе, брак Толстых был далеко не безмятежным. По мере роста интереса Толстого к духовным вопросам, его интерес к семье ослабевал, и Софье пришлось взять на себя бремя управления их постоянно растущим бизнесом и следить за постоянно меняющимися настроениями Толстого. К 1880-м годам, когда ученики Толстого жили в семейном поместье, а сам писатель сам стоптал себе обувь и носил крестьянскую одежду, все более сердитая Софья потребовала, чтобы он передал ей контроль над своими издательскими гонорарами, чтобы не разорить семью. В 1910 году 82-летний автор сбежал из семейного дома посреди ночи с одной из своих дочерей, намереваясь поселиться на небольшом участке земли, принадлежащем его сестре. Его исчезновение вызвало сенсацию в прессе, и когда через несколько дней он появился на железнодорожной станции, к нему присоединилась съемочная группа (с кинокамерой на буксире), огромная толпа и его жена. Уже будучи нездоровым, Толстой отказался вернуться домой и, заболев пневмонией, умер в сельской заставе 20 ноября 1910 года.

Справка:

Махатма Ганди — это известный индийский политический и общественный деятель, который был одним из главных лидеров движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) сыграла важную роль в мирных протестах и движениях за изменения, а также повлияла на других сторонников мирных перемен. Его лидерство и стремление к мирному сопротивлению несправедливости и нечестности стали примером для многих людей по всему миру, а его речи и мысли остаются вдохновляющими и до сих пор.

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