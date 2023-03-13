Первый в мире сверхзвуковой самолет гражданской авиации

Через пятнадцать лет после того, как американский летчик-испытатель Чак Йегер впервые преодолел звуковой барьер, в холодной войне открылся новый фронт. В то время как американцы и Советский Союз все еще вели борьбу за победу в космической гонке, по обе стороны железного занавеса началась битва за сверхзвуковое превосходство. За несколько месяцев до того, как в 1962 году британское и французское правительства подписали соглашение о совместной разработке первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета, советский лидер Никита Хрущев тайно приказал своим ведущим авиационным инженерам сделать то же самое.

В то время как сверхзвуковые проекты американских компаний Lockheed и Boeing увязли в бюджетных и экологических проблемах, совместное британско-французское предприятие Concorde стало лидером в сверхзвуковой гонке. Советы, отстававшие на годы в области двигателей и авиационных технологий, знали, что есть только один способ наверстать упущенное — шпионаж.

Глава парижского офиса советской авиакомпании "Аэрофлот" Сергей Павлов набрал сеть из членов французской коммунистической партии и платных информаторов, чтобы проникнуть на завод в Тулузе (Франция) компании Aerospatiale. Хотя французы депортировали Павлова в 1965 году после того, как в его портфеле были найдены чертежи шасси самолета Concorde, в течение многих лет после этого секретные агенты продолжали похищать тысячи документов и чертежей в рамках одной из крупнейших операций промышленного шпионажа в истории. Согласно рассекреченному отчету ЦРУ, в шпионскую сеть входила даже пара чехословацких священников, которые помогли пронести свернутые микрофильмы с планами Concorde в тюбиках зубной пасты, которые перевозили шпионы, выдававшие себя за туристов в экспрессе Остенде-Варшава. На заводе Британской авиастроительной корпорации английский шпион под кодовым именем "Эйс" также якобы переправил тысячи секретных документов в Советский Союз.

Благодаря шпионской сети Советский Союз не только догнал Запад, но и поднялся в небо за три месяца до первого испытательного запуска Concorde. 31 декабря 1968 года самолет ТУ-144 (названный так по имени конструкторского бюро Туполева, которое его разработало) вышел из секретного ангара на заснеженной московской взлетно-посадочной полосе и с ревом поднялся в холодное небо, совершив успешный 38-минутный испытательный полет. Всего через несколько дней после возвращения "Аполлона-8" с орбиты Луны Советский Союз совершил свой собственный пропагандистский переворот. Фотографии ТУ-144, попавшие на первые полосы газет по всему миру, потрясли конструкторов Concorde. Гладкий фюзеляж, игольчатый нос и дельтавидные крылья советского самолета были настолько похожи на Concorde, что пресса окрестила его "Конкордским".

После нескольких лет дальнейших разработок модернизированный Ту-144, оснащенный парой крыльев насекомого за кабиной пилота для обеспечения подъемной силы, был представлен на Парижском авиасалоне 1973 года для сверхзвукового поединка с "Конкордом". 3 июня 1973 года "Конкорд" поднялся в небо сразу после безупречной демонстрации своего соперника. Толпа наблюдала за тем, как советский самолет совершил крутой взлет, а затем резко выровнялся. Затем ТУ-144 резко перешел в пикирование, начал разрушаться и превратился в огненный шар, который поглотил район деревни Гуссенвиль. В результате крушения погибли шесть членов экипажа и восемь человек на земле, включая трех детей, игравших на улице.

Власти сообщили, что в результате аварии был уничтожен бортовой самописец "черный ящик", а советское и французское следственные органы возложили вину за катастрофу на пилота. Однако в последующие годы выяснилось, что французский истребитель "Мираж" поднялся в воздух за мгновение до сверхзвуковых самолетов, чтобы тайно сфотографировать TU-144 в полете. Пилот "Конкорда" был предупрежден об истребителе. Пилот ТУ-144 не был предупрежден, что является нарушением правил проведения авиашоу. Предполагается, что советский пилот был напуган "Миражом" во время подъема и предпринял решительные действия, чтобы предотвратить столкновение, что привело к остановке двигателей и роковому хвостовому вращению. "Я считаю, что Советский Союз и французские власти заключили сделку", — сказал аналитик американской разведки Говард Мун в документальном фильме, снятом в 1996 году для британского канала Channel 4. Советы не стали бы упоминать о присутствии "Миража", если бы французы не возложили вину за крушение на структурную неисправность Ту-144".

Было построено всего 17 моделей ТУ-144, и их эксплуатация ограничивалась внутренними рейсами. Еще одна авария в мае 1978 года привела к тому, что после чуть более 100 коммерческих полетов пассажирские полеты Ту-144 были приостановлены. Ту-144 продолжал летать по грузовым маршрутам, пока его окончательно не сняли с эксплуатации в 1983 году.

Concorde, тем временем, боролся с собственными проблемами и так и не оправдал своих надежд на преобразование. Было построено всего 20 самолетов — гораздо меньше, чем 200, запланированных в 1967 году, и он не смог окупить миллиарды долларов, вложенные в него британским и французским правительствами. К тому времени, когда Concorde наконец-то поднялся в воздух в 1976 году, в небе уже господствовал Boeing 747, а мировой нефтяной кризис значительно увеличил эксплуатационные расходы на этот "головокружительный" самолет, который потреблял тонну топлива в минуту при взлете. Шумовые нормы и протесты общественности по поводу звуковых ударов Concorde также вынудили его летать на скоростях ниже сверхзвуковых, за исключением полетов над водоемами. Авария "Конкорда" в июле 2000 года сразу после взлета в Париже, в результате которой погибли 113 человек, вынудила авиакомпании Air France и British Airways приостановить полеты на год. Конкорд вернулся за два месяца до терактов 11 сентября 2001 года, которые привели к глобальному спаду в авиации, а в 2003 году Конкорд был снят с эксплуатации обеими авиакомпаниями.

В 1990-х годах, после распада Советского Союза, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно с российскими аэрокосмическими инженерами модифицировало самолет ТУ-144 для использования в качестве летающей лаборатории в рамках совместной исследовательской программы по разработке сверхзвукового авиалайнера второго поколения. Хотя ТУ-144 родился в условиях напряженности холодной войны, он обрел вторую жизнь в качестве символа маловероятного американо-российского сотрудничества.

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