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Олег Логинов

Когда появилось избирательное право для женщин в Великобритании

4:50
Наследие » Мир

Лейбористская партия, единственная партия, выступавшая за голоса для женщин, долгое время вела кампанию за голоса для всех взрослых. Женщины проводили кампании за право голоса до войны, некоторые из них становились все более воинственными, поскольку их требования игнорировались, что привело ко все более жестокому сопротивлению.

Когда появилось избирательное право для женщин в Великобритании

Кампания была приглушена во время войны, когда казалось, что вероятность успеха еще меньше. Но к 1916 году либерально-консервативное коалиционное правительство посчитало, что оно должно вознаградить мужчин, сражающихся за Британию. Даже в Германии в 1871 году все взрослые мужчины были лишены избирательных прав. В Британии 40 процентов взрослых мужчин были исключены, в основном за несоблюдение имущественного ценза, который позже был сохранен для женщин. Большинство из них принадлежали к рабочему классу, хотя некоторые неженатые мужчины из среднего класса, жившие в семейной собственности или в качестве квартирантов, также не имели права голоса. Тем не менее, в 1918 году право голоса было предоставлено всем мужчинам в возрасте 21 года или моложе, если они служили на войне — хотя лицам, отказывающимся от участия в выборах по соображениям совести, было запрещено голосовать в течение пяти лет после войны.

Разрешение женщинам голосовать пугало многих мужчин, особенно потому, что, если бы они имели право голоса наравне с мужчинами, они бы составили большинство избирателей. Женщины давно, возможно, всегда, составляли большинство населения, потому что в среднем они жили дольше мужчин. Перепись 1911 года зафиксировала 107 женщин на каждые 100 мужчин в Англии и Уэльсе; в 1921 году этот показатель составлял 110 человек. Этот страх был одной из причин повышения возраста голосования для женщин — некоторые предлагали повысить его до 35 лет.

Британия была необычной в ограничении избирательного права женщин. Во многих других странах, где женщины получили право голоса примерно в это время — в том числе в Германии в 1918 году — они получили его на равных условиях с мужчинами.

Сторонники избирательного права возражали против неравенства, но приняли его как первый шаг и поклялись бороться дальше. Женский социально-политический союз был фактически распущен во время войны, но многие его сторонники продолжали вести кампанию. Национальный союз женских суфражистских обществ Миллисент Гарретт Фосетт был переименован в Национальный союз обществ за равноправное гражданство, призывая женщин, получивших право голоса, использовать его, причем менее консервативно, чем надеялись политики. В ноябре 1918 года они получили право баллотироваться в парламент в возрасте 21 года, как и мужчины.

Затем женщины провели успешную кампанию за законодательные изменения, включая гендерное равенство при разводе, имущественные права и опекунство над детьми, а также доступ к профессиям, включая юриспруденцию. Немногие женщины стали членами парламента, но внепарламентское давление было эффективным, когда политикам требовались голоса женщин, хотя и здесь были свои пределы: активные кампании за равную оплату труда и права на трудоустройство провалились.

Прежде всего, женщины хотели получить равные избирательные права. Когда консерваторы победили на выборах 1924 года, премьер-министр Стэнли Болдуин пообещал женщинам право голоса. Затем он ничего не делал, пока в 1928 году, устав от его уклончивости, они не пригрозили вернуться к боевым действиям. В 1928 году женщины получили право голоса на равных условиях с мужчинами и составили 53 процента избирателей. Газета "Мейл" заявила, что "это может привести к крушению Британской империи". Этого не произошло, хотя выборы 1929 года усилили опасения, впервые сделав лейбористов крупнейшей партией.

Справка:

Лейбористская партия — это одна из двух ведущих политических сил в Соединенном Королевстве. Она ориентирована на левый центр и акцентирует внимание на необходимости увеличения государственного вмешательства в экономику, укрепления социальной справедливости и защиты прав трудящихся.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы выборы великобритания
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