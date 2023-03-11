Мятеж на броненосце "Потемкине"

Восстание на "Потемкине" было вызвано разногласиями по поводу продовольствия, но оно не было случайным. Моральный дух в Черноморском флоте России уже давно находился на самом дне, подстегиваемый поражениями в русско-японской войне и широко распространенными гражданскими волнениями в стране. На многих кораблях кипели революционные настроения и неприязнь к аристократическому офицерскому сословию. Одним из главных радикалов "Потемкина" был Афанасий Матюшенко, вспыльчивый квартирмейстер, известный тем, что выступал против жестокой дисциплины флотской жизни. В начале июня 1905 года он и член экипажа "Потемкина" Григорий Вакуленчук вместе с другими недовольными матросами замышляли мятеж в масштабах всего флота. Их дерзкий план предусматривал, что рядовой состав поднимется и нанесет согласованный удар по офицерам. Захватив все корабли флота на Черном море, заговорщики должны были вовлечь крестьянство в восстание, которое свергло бы царя Николая II с российского престола.

Мятеж должен был начаться в начале августа на борту флагманского корабля флота, но события сложились так, что главная роль досталась "Потемкину". Неприятности начались 27 июня, через несколько дней после того, как корабль отплыл из Севастополя для проведения тренировочных маневров. Утром группа новобранцев обнаружила, что говядина, предназначенная для борща на обед, кишит личинками. Матросы пожаловались своим офицерам, но после осмотра корабельным врачом мясо было признано пригодным к употреблению. Экипаж "Потемкина", состоявший из 763 человек, кипел от ярости. Во главе с Матюшенко и Вакуленчуком они решили выразить свой протест, отказавшись есть испорченную пищу.

Когда наступил обед и команда "Потемкина" проигнорировала чаны с борщом, капитан Евгений Голиков заставил их выстроиться на главной палубе. Он и его вспыльчивый первый помощник Ипполит Гиляровский подозревали, что протест связан с революционными группировками, скрывающимися в недрах корабля, и были полны решимости наказать зачинщиков. Пригрозив мужчинам смертью, Голиков отдал простой приказ: "Кто хочет есть борщ, шаг вперед". У многих матросов сдали нервы, и они подчинились, но были и те, кто упрямо стояли на своем. Когда Голиков вызвал морскую охрану — знак того, что он готов прибегнуть к расстрелу, — несколько заговорщиков нарушили строй и укрылись в ближайшей орудийной башне. "Хватит Голикову пить нашу кровь!" крикнул Матюшенко своим товарищам-матросам. "Берите винтовки и патроны… Захватите корабль!".

Не дождавшись реакции офицеров, Матюшенко, Вакуленчук и еще несколько человек побежали в оружейную комнату и вооружились. Когда они попытались пробиться обратно на палубу, завязалась жестокая перестрелка. Первому офицеру Гиляровскому удалось смертельно ранить Вакуленчука, но он и еще несколько преданных ему людей были расстреляны и выброшены за борт. Во время боя ошеломленные офицеры "Потемкина" обнаружили, что лишь немногие из корабельных пехотинцев и матросов, призванных на службу, готовы прийти им на помощь. Матюшенко и его товарищи воспользовались хаосом и разбежались по всему кораблю. Через 30 минут они захватили "Потемкин" и "Измаил", небольшой торпедный катер, служивший кораблем сопровождения. Оставшиеся в живых офицеры были собраны и взяты под охрану. Капитан Голиков был застрелен после того, как его нашли спрятавшимся в каюте.

Восстание на "Потемкине" было преждевременным — запланированное восстание должно было разразиться только через неделю, но Матюшенко был полон решимости продолжать. "Вся Россия ждет, чтобы подняться и сбросить цепи рабства", — сказал он своим товарищам. "Великий день близок". Убедив других членов экипажа присоединиться к делу, мятежники избрали демократический комитет из 25 человек для управления делами судна. Первым делом комитет проголосовал за то, чтобы взять курс на Одессу, черноморский порт, который находился в тисках массовых протестов и забастовок рабочих. Там они планировали запастись провизией и найти поддержку, необходимую для распространения революции на материке.

В ту же ночь "Потемкин" прибыл в гавань Одессы. В надежде сплотить рабочих, несколько человек сошли на берег и положили труп Вакуленчука у Ришельевских ступеней, знаменитой лестницы, служившей воротами в город. "Граждане Одессы!" — гласила записка, приколотая к его груди. Перед вами лежит тело матроса броненосца "Потемкин" Вакуленчука, зверски убитого первым офицером за то, что он отказался есть несъедобный борщ". Погребальный костер быстро привлек внимание зрителей, и прошло немного времени, прежде чем тысячи горожан пришли выразить свою поддержку мятежникам. Пока народ собирался в Одессе, весть о восстании на "Потемкине" наконец дошла до Николая II. Царь приказал своим военным во что бы то ни стало подавить мятеж. "Каждый час промедления может стоить рек крови в будущем", — предупредил он.

К позднему вечеру следующего дня одесская набережная заполнилась протестующими рабочими. Многие из них призывали экипаж "Потемкина" присоединиться к ним и захватить город, и с наступлением ночи толпа начала бунтовать и поджигать близлежащие здания. По приказу Николая II военный гарнизон города ворвался в гавань, прижал толпу к набережной и начал беспорядочную стрельбу. Особенно жуткая сцена развернулась на ступенях Ришелье, где конные казаки-гвардейцы прорубили саблями кровавую просеку через толпу. Опасаясь задеть мирных жителей, артиллеристы "Потемкина" не стреляли и ждали, когда утихнет хаос. К тому времени, когда оно, наконец, утихло, на улицах лежало около 1000 одесситов.

Одесская резня сломила дух многих повстанцев, но Матюшенко и другие сторонники восстания все еще рассчитывали распространить восстание на остальной флот. Когда 1 июля царская Черноморская эскадра вышла на их перехват, "Потемкин" вышел навстречу и сделал два, казалось бы, самоубийственных прохода через центр боевого строя. Сочувствующие экипажи отказались стрелять по мятежникам, и прежде чем флот смог уйти, матросы на борту броненосца "Святой Георгий" перебили своих офицеров. "Потемкин" и его новый сестринский корабль с триумфом вернулись в Одессу, но их ликование было недолгим. В восстании на "Святом Георгии" участвовала лишь небольшая фракция мятежников, и многие члены экипажа по-прежнему питали симпатии к царизму. Вскоре после прибытия в гавань лоялисты устроили контрбунт, захватили корабль и сдали его городскому военному гарнизону.

Внезапный поворот судьбы стал горьким ударом для мятежников. Контрбунт "Святого Георгия" стал доказательством того, что восстание всего флота никогда не осуществится, и, поскольку Одесса теперь находилась под охраной, экипаж "Потемкина" не имел возможности пополнить запасы угля и пресной воды. Вечером матросы снялись с якоря и покинули гавань. Следующие несколько дней они блуждали по Черному морю в поисках припасов и поддержки, но не нашли ни того, ни другого. Окончательный удар был нанесен во время стоянки в крымском порту Феодосии, где около двух десятков членов экипажа были убиты или захвачены в плен при попытке добыть уголь. Перед лицом иссякающего топлива и угрозы захвата флотом моряки, наконец, проголосовали за прекращение плавания. 8 июля они отплыли в румынский порт Костанца, где сдали "Потемкин" в обмен на политическое убежище. В качестве последнего акта восстания они открыли шлюзы корабля и залили его водой, после чего покинули судно.

Отменив свое восстание, мятежники с "Потемкина" пошли каждый своей дорогой. Многие из них предпочли провести остаток жизни в изгнании, но несколько человек вернулись в Россию, чтобы предстать перед военным судом. Матюшенко стал знаменитым революционером и даже встречался с Владимиром Лениным в Швейцарии. Позже он вернулся в Россию, чтобы продолжить борьбу против царя, но был схвачен и казнен в октябре 1907 года. Прошло еще десять лет, прежде чем Николай II был окончательно свергнут, и после прихода к власти коммунизма советские пропагандисты превратили черноморских мятежников в первых героев революции. В 1925 году их подвиг даже был воссоздан на серебряном экране в знаменитом немом фильме "Броненосец "Потемкин"".

Справка:

Русско-японская война — это война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией, Кореей и Жёлтым морем.

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