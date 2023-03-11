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Олег Логинов

Выжил ли кто-нибудь из Романовых?

3:02
Наследие » Россия

Ранним утром 17 июля 1918 года царь Николай II — последний монарх династии Романовых, которая правила Россией 304 года, — вместе со своей женой Александрой и пятью детьми был казнен большевиками в подвале одного из домов в Екатеринбурге. Однако тела сразу не были найдены, и быстро поползли слухи о том, что один или несколько Романовых выжили.

Выжил ли кто-нибудь из Романовых?

В 1921 году в немецкой психиатрической больнице появилась таинственная женщина, утверждавшая, что она — великая княжна Анастасия, младшая дочь царя. Сторонники этой женщины, известной как Анна Андерсон, вели 30-летнюю судебную тяжбу, чтобы добиться признания "Анастасии" (не говоря уже о доле состояния Романовых), но в 1970 году немецкий суд отклонил ее иск. Андерсон умерла в 1984 году, а анализ ДНК, проведенный в 1990-х годах, окончательно доказал, что она не имела отношения к семье Романовых и, скорее всего, была беспокойной польской женщиной по имени Франциска Шанцковска.

Российские ученые обнаружили останки Николая, Александры и трех их дочерей в 1976 году, но они держали это в секрете до тех пор, пока Советский Союз не оказался на грани распада в 1991 году. Однако два тела так и не были найдены: 13-летнего наследного принца Алексея и одной из его сестер.

Наконец, в 2007 году следователи нашли отдельную могилу, которая, как позже подтвердили ученые, содержала останки Алексея и его 19-летней сестры Марии. Несмотря на то, что тайна, по всей видимости, раскрыта, Русская православная церковь, выражая томительные сомнения, сопротивлялась призывам захоронить останки вместе с останками царской семьи в одном из соборов Санкт-Петербурга.

Справка:

Советский Союз - это многонациональное социалистическое государство-сверхдержава, основанное в 1922 году и расформированное в 1991 году в Европе и Азии. Оно занимало 1/6 часть обитаемой суши и было в своё время самой крупной по площади страной мира на землях, которые ранее занимала Российская империя — без Финляндии, части Польского Царства и некоторых других территорий, но с Галицией, Закарпатьем, частью Пруссии, Северной Буковиной, Южным Сахалином и Курилами.

Русская православная церковь - самая крупная автокефальная поместная православная церковь в мире. Занимает пятое место в диптихе автокефальных православных церквей мира. Самая крупная и влиятельная религиозная организация в России, в Белоруссии, Молдавии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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