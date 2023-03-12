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Олег Логинов

Сталинградская битва. Что мы помним

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Сталинградская битва печально известна как одно из самых крупных, продолжительных и кровопролитных сражений в современной войне: С августа 1942 года по февраль 1943 года более двух миллионов солдат сражались в тесном окружении — и почти два миллиона человек были убиты или ранены в ходе боев, включая десятки тысяч мирных жителей России. Но Сталинградская битва (один из важных промышленных городов России) в конечном итоге переломила ход Второй мировой войны в пользу союзных войск.

Сталинградская битва. Что мы помним

События, предшествующие Сталинградской битве

В разгар Второй мировой войны, захватив весной 1942 года территорию большей части современной Украины и Белоруссии, летом того же года немецкие войска вермахта решили начать наступление на юг России.

Под руководством Иосифа Сталина советские войска уже успешно отразили немецкое нападение на западную часть страны — с конечной целью захвата Москвы - зимой 1941-42 годов. Однако Красная Армия понесла значительные потери в ходе боевых действий, как в живой силе, так и в вооружении.

Сталин и его генералы, включая будущего лидера Советского Союза Никиту Хрущева ожидали нового нападения нацистов на Москву. Однако у Гитлера и вермахта были другие идеи.

Они нацелились на Сталинград, поскольку этот город служил промышленным центром России, производя, помимо прочих важных товаров, артиллерию для войск страны. Река Волга, протекающая через город, также была важным судоходным маршрутом, соединяющим западную часть страны с ее отдаленными восточными регионами.

В конечном итоге Адольф Гитлер хотел, чтобы вермахт занял Сталинград, видя его ценность в пропагандистских целях, учитывая, что он носил имя Сталина. По тем же причинам русские чувствовали особую потребность в его защите.

Когда Гитлер объявил, что при взятии Сталинграда все жители города мужского пола будут убиты, а женщины депортированы, началась кровавая, упорная битва. Сталин приказал всем русским, способным держать в руках винтовку, взяться за оружие для защиты города.

6-я армия вермахта начала наступление 23 августа 1942 года.

Начало Сталинградской битвы

Защитникам Родины сначала удалось замедлить продвижение вермахта в ходе ряда жестоких стычек к северу от Сталинграда. Войска Советского Союза потеряли более 200 000 человек, но они успешно сдерживали немецких солдат.

Твердо зная планы Гитлера, граждане Советского Союза уже вывезли из Сталинграда большую часть запасов зерна и скота. Однако 400 000 с лишним жителей города не были эвакуированы, поскольку российское руководство считало, что их присутствие воодушевит войска.

В течение нескольких дней после начала наступления немецкая авиация Люфтваффе сделала Волгу непроходимой для судоходства и потопила несколько российских торговых судов. С конца августа и до конца штурма Люфтваффе нанесли десятки авиаударов по городу.

Число жертв среди мирного населения неизвестно. Однако считается, что десятки тысяч были убиты, а еще десятки тысяч попали в плен и были принуждены к рабскому труду в лагерях на территории Германии.

К осени 1942 года Сталинград лежал в руинах.

Ни шагу назад!

Несмотря на тяжелые потери и налеты люфтваффе, Сталин приказал своим войскам не отступать, издав знаменитый приказ № 227: "Ни шагу назад!". Те, кто сдавался в плен, подлежали суду военного трибунала и могли быть казнены.

Когда в городе оставалось менее 20 000 солдат и менее 100 танков, сталинские генералы, наконец, начали посылать подкрепления в город и прилегающие районы. На улицах Сталинграда шли бои, обе стороны использовали снайперов, расположившихся на крышах городских зданий.

Российские генералы Георгий Жуков и Александр Василевский командовали войсками в горах к северу и западу от города. Оттуда они начали контратаку, известную как операция "Уран".

Несмотря на то, что войска Советского Союза вновь понесли значительные потери, к концу ноября 1942 года им удалось сформировать вокруг города оборонительное кольцо, в котором оказались почти 300 000 немецких солдат.

В условиях блокады, ограничивающей доступ к припасам, немецкие войска, оказавшиеся в ловушке в Сталинграде, медленно голодали.

Русская зима начинается

Когда в России началась жестокая зима, советские генералы поняли, что немцы окажутся в невыгодном положении, сражаясь в условиях, к которым они не привыкли. Они начали укреплять свои позиции вокруг Сталинграда, отрезая немецкие войска от жизненно важных поставок и, по сути, окружая их все более затягивающейся петлей.

Благодаря успехам русских в близлежащих боях, в том числе в Ростове-на-Дону, в 400 км от Сталинграда, силы Оси — в основном немцы и итальянцы — были истощены. В ходе операции "Малый Сатурн" Советский Союза начал прорывать линии преимущественно итальянских войск к западу от города.

В этот момент немецкие генералы оставили все попытки освободить свои осажденные войска, запертые в Сталинграде. Тем не менее, Гитлер отказывался сдаваться, даже когда его люди медленно голодали и у них заканчивались боеприпасы.

Окончание Сталинградской битвы

К февралю 1943 года русские войска отбили Сталинград и взяли в плен почти 100 000 немецких солдат.

Поражение под Сталинградом стало первой неудачей в войне, которую Гитлер признал публично. Она заставила Гитлера и державы Оси обороняться и укрепила уверенность России, которая продолжала сражаться на Восточном фронте во Второй мировой войне.

В конечном итоге, многие историки считают, что Сталинградская битва стала важным поворотным пунктом в конфликте. Она стала началом марша к победе союзных войск России, Великобритании, Франции и США.

Справка:

Люфтваффе — то название германских военно-воздушных сил, входящих в состав вооруженных сил Германии (рейхсвер, вермахт, бундесвер). В русскоязычном мире это название наиболее часто применяется к ВВС периода нацистской Германии в 1933–1945 годах.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы война россия германия
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