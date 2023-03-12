Социальной переворот новой элиты в Нью-Йорке

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На протяжении большей части XIX века единственным оперным театром в Нью-Йорке была Академия музыки, построенная нью-йоркской элитой. Только самые старые и знатные семьи владели местами в эксклюзивных ложах театра.

Новых богачей пускали только на "французские балы", организованные Французским клубом гармонии, на которых состоятельные мужчины "танцевали" с полуодетыми куртизанками. Хотя это могло развлечь некоторых мужчин-миллионеров из числа приезжих (и ужаснуть их семьи), настоящим социальным призом было посещение оперного сезона.

Поэтому приезжие богачи Нью-Йорка решили построить свой собственный оперный театр, во всех отношениях лучший, чем тот, из которого их исключили. 28 апреля 1880 года группа богатых промышленников собралась в ресторане Delmonico's для сбора подписей. Они предложили построить новый оперный театр, в два раза больше Академии, на углу 39-й улицы и Бродвея, с тремя ярусами частных лож, предназначенных не для старой элиты, а для таких же, как они.

Академия слишком поздно осознала свою ошибку и в панике предложила добавить новые ложи для нуворишей и им подобных, но теперь настала их очередь обделить старый театр.

Оперный театр Метрополитен открылся 22 октября 1883 года и в одночасье завоевал успех. Первый сезон начался с представления "Фауст" Шарля Гуно, главную роль в котором исполнила шведская сопрано Кристина Нильссон. Социальный переворот в Нью-Йорке был завершен.

Справка:

Нью-Йорк — это самый большой город в Соединенных Штатах, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Общее население города составляет 8 467 513 человек, а в агломерации проживает 19,77 млн. жителей. Нью-Йорк расположен на юго-восточном побережье штата Нью-Йорк, у Атлантического океана. Голландские колонисты основали город в начале XVII века, и до 1664 года он носил название Новый Амстердам.

Кристина Нильссон - выдающаяся шведская оперная певица, которая славилась своим кристально чистым сопрано и превосходной техникой исполнения в стиле бельканто. Она была одной из главных конкуренток легендарной оперной дивы Викторианской эпохи, Аделины Патти.

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