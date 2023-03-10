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Олег Логинов

Бал горящих людей

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В первую неделю 1393 года французский двор решил отметить предстоящее третье замужество одной из фрейлин королевы вечеринкой в королевской резиденции, отеле Сен-Поль. В качестве развлечения было организовано харивари — буйное представление шести старших придворных рыцарей, переодетых в костюмы диких лесных людей.

Бал горящих людей

Такие мероприятия поощрялись как средство отвлечения неуравновешенного Карла VI Французского, известного потомкам как Карл Безумный. Его жена, Изабея Баварская, приложила немало усилий, чтобы окружить его экзотической модой и развлечениями.

Костюмы для шаривари были сделаны из льна, пропитанного смолой, к которой были прикреплены обтрепанные льняные пряди, что придавало танцорам волосатый и дикий вид. Их лица закрывали такие же "волосатые" маски, а главная игра заключалась в том, чтобы угадать, кто танцует. Мало кто из зрителей знал, что одним из танцоров был сам Карл.

Из-за легко воспламеняющейся природы костюмов было решено не вносить в зал свечи или факелы во время представления, но, к сожалению, это сообщение не дошло до брата короля, Людовика, герцога д'Орлеана, который появился поздно со своей свитой, несущей зажженные факелы.

Результат был неизбежен. Один из танцоров поймал искру от факелов. Пытаясь потушить себя, он вскоре поджег других танцоров, и началось столпотворение. В этот момент на первый план вышла героическая герцогиня де Берри, которой в то время было всего 14 лет. Она узнала короля и спрятала его под своими юбками, защитив от пламени. Остальным повезло меньше. Сочетание смолы и льна хорошо горело, и, хотя одному танцору удалось спастись, прыгнув в бочку с вином, четверо других сгорели заживо.

Жители Парижа были так расстроены тем, что жизнь короля подверглась столь ничтожному риску, что весь двор был вынужден совершить публичное покаяние. Это событие вошло в историю как Bal des Ardents — "Бал горящих людей".

Справка:

Шаривари — это традиционный свадебный обычай, который происходил во Франции в средние века и в Канаде до конца XIX века. Он был организован в честь повторной свадьбы либо вдовца, либо вдовицы.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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