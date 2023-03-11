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Олег Логинов

Вторжение США во Вьетнам с разных точек зрения

4:18
Наследие » Мир

Две книги рассматривают войну Соединенных Штатов во Вьетнаме с разных точек зрения. Книга Майкла Г. Корта "The Vietnam War Reexamined" ориентирована на США в двух отношениях: она сосредоточена на американских политических решениях и военных действиях и вовлечена в послевоенный спор между соперничающими "ортодоксальной" и "ревизионистской" школами мысли среди американских историков.

Вторжение США во Вьетнам с разных точек зрения

Согласно ортодоксальной интерпретации, военное вмешательство США во Вьетнам было ошибкой, и война была невыигрышной. Корт утверждает обратное. Военная защита независимого, некоммунистического Южного Вьетнама была логическим продолжением обязательств Америки по сдерживанию распространения коммунизма. Более того, если бы американская кампания не была столь неумелой, "войну можно было бы выиграть ценой гораздо меньшей, чем поражение".

Корт утверждает, что США ошиблись, полагая, что они могут постепенно наращивать военное давление на своего коммунистического противника в Северном Вьетнаме путем неуклонного увеличения численности сухопутных войск и пехотных операций в период с 1965 по 1969 год и поэтапного усиления бомбардировок Северного Вьетнама. Такой подход рассматривал использование оружия, по сути, как разменную монету: противник, как рациональный субъект, в конце концов, достигнет предела и отменит свою попытку объединить Вьетнам под властью коммунистического правительства. Но северовьетнамцы не придерживались американской концепции рациональности; они были полны решимости добиться победы любой ценой и рассматривали постепенную эскалацию противника как признак слабости и отсутствия решимости.

Корт описывает некоторые способы, которыми США должны были вести борьбу, рассматривая такие подходы, как более эффективная противо-повстанческая кампания, перерезание северо-вьетнамских линий снабжения или вторжение в Северный Вьетнам. В частности, США должны были воспользоваться слабостью противника после того, как их тотальная атака, Тетское наступление 1968 года, провалилась; и они не должны были бросать своего южновьетнамского союзника в 1975 году, когда коммунисты вторглись в страну.

Книга Пьера Асселина имеет другие интеллектуальные корни: появление на Западе ученых, которые получили доступ к вьетнамским документальным источникам и публикациям на вьетнамском языке, чтобы рассказать о войне с точки зрения вьетнамцев. Это выдающаяся научная работа, в каждой главе которой содержатся откровения.

Асселин увлекательно рассказывает о том, как биографический опыт формировал мышление коммунистических лидеров Северного Вьетнама. В то время как Корт утверждает, что Хо Ши Мин всегда, на каком-то уровне, был коммунистом, независимо от вьетнамских националистических устремлений, которые он вынашивал, Асселин углубляется в сложности его карьеры, раскрывая моменты, когда он расходился с Советским Союзом и даже со своими соратниками по вьетнамскому коммунизму.

В 1964 году Хо был отодвинут на второй план другим вьетнамским коммунистом, Ле Дуаном. Асселин показывает, как Ле Дуан разработал стратегию победы и как он неоднократно возвращался после неудач. Особый интерес представляет то, как северо-вьетнамцы управляли своими отношениями с двумя великими державами — Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, умело разыгрывая их друг против друга, чтобы добиться максимальной поддержки с обеих сторон.

Как заключает Асселин, пока Ле Дуан был лидером Северного Вьетнама, "никакая цена не была слишком велика" для полной победы, которая всегда была его целью.

Справка:

Тетское наступление — общепринятый термин для описания масштабной атаки коммунистических сил на Южный Вьетнам в 1968 году во время войны.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша война вьетнам
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