Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Новое открытие сооружений майя

Наследие » Мир

Исследователи из Мексики обнаружили новую группу сооружений в Чичен-Ице, знаменитом археологическом памятнике майя, которые, возможно, когда-то принадлежали городской элите. Новая находка была сделана благодаря работе Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH), правительственного бюро, занимающегося вопросами сохранения исторических памятников. До этого открытия эксперты не знали ни о каких жилых строениях в Чичен-Ице.

Новое открытие сооружений майя

Жилой комплекс может представлять собой "первую жилую группу, в которой правитель жил со всей своей семьей", — сказал агентству Рейтер Лоренцо Эрнандес Франсиско Перес Руис, археолог из INAH. Хосе Осорио Леон, другой археолог из INAH, говорит, что существование элитной жилой структуры указывает на то, что другие подобные ей могут ждать своего открытия. "Должно быть больше жилых групп, которые еще не исследованы", — сказал он агентству Рейтер. "Изучение этих периферийных групп, расположенных вокруг центральной части, может рассказать нам о других семьях, других группах, которые составляли этот великий город".

Чичен-Ица, считающийся одним из семи чудес света и охраняемый как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это разрушенный город майя, расположенный на полуострове Юкатан в Мексике и занимающий площадь в четыре квадратных мили. Первые поселенцы появились в Чичен-Ица около 550 лет до н. э. На пике своего развития, по мнению экспертов, в этом религиозном, политическом и культурном центре проживало около 35 000 человек. Город был заброшен в 15 веке, а археологические раскопки на этом месте начались более 100 лет назад. Как пишет ЮНЕСКО, "превосходные материалы и строительные технологии, использованные майя при возведении зданий, обеспечили сохранение архитектурной, скульптурной и живописной сущности Чичен-Ицы на протяжении веков".

Каждый год около двух миллионов посетителей приезжают в Чичен-Ицу. Самым известным местом в городе является Эль-Кастильо, большой храм, содержащий многочисленные ссылки на календарь майя. Среди других примечательных сооружений — Храм воинов с сотнями выгравированных колонн и многочисленные площадки для игры в мяч.

На протяжении многих лет археологи продолжают находить новые находки в Чичен-Ице. В 2019 году INAH объявила об обнаружении неисследованной пещеры, в которой находились десятки артефактов, кости и всесожжения богам. Два года спустя рядом с руинами Чичен-Ицы было обнаружено хорошо сохранившееся каноэ майя.

Справка:

Майя — это древняя цивилизация Мезоамерики, которая известна своими выдающимися достижениями в области письменности, искусства, архитектуры, математики и астрономии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы мексика археология
Новости
В Сети появились кадры с Максимом Галкиным* в его школьные годы: "Милый ботаник"
РВ: десантники ВС РФ уничтожили отряд боевиков ВСУ в лесах у Кременной
Ксения Собчак жёстко раскритиковала поведение Вячеслава Манучарова: "Можно по морде получить"
2023 Tesla Model S и Model X получат значительное снижение цен
В Госдуме заявили о закулисном договорнячке западных стран после терактов на "Северных потоках"
В военной разведке США заявили, что лишь у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы
Президент Франции Макрон призвал не дать конфликту на Украине превратиться в глобальную войну
Ахеджакова написала прощальное письмо: Держись
Волочкова заявила, что не будет обращать внимание за унизившую её Малиновскую
Диетолог Белёва назвала рыбу, гречку, масло и овсянку самыми полезными продуктами при ожирении печени
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
РВ: бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
ВСУ готовят ловушку для армии РФ в Артёмовске — Баранец
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
Стало известно, как сбежавшие из РФ актёры живут за границей
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
Последние материалы
РВ: десантники ВС РФ уничтожили отряд боевиков ВСУ в лесах у Кременной
Ксения Собчак жёстко раскритиковала поведение Вячеслава Манучарова: "Можно по морде получить"
Новое открытие сооружений майя
Хитрости для тех, кому некогда убираться
2023 Tesla Model S и Model X получат значительное снижение цен
В Госдуме заявили о закулисном договорнячке западных стран после терактов на "Северных потоках"
В военной разведке США заявили, что лишь у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы
Президент Франции Макрон призвал не дать конфликту на Украине превратиться в глобальную войну
Восприятие реальности зависит от нашего опыта
Ахеджакова написала прощальное письмо: Держись
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников