Новое открытие сооружений майя

Исследователи из Мексики обнаружили новую группу сооружений в Чичен-Ице, знаменитом археологическом памятнике майя, которые, возможно, когда-то принадлежали городской элите. Новая находка была сделана благодаря работе Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH), правительственного бюро, занимающегося вопросами сохранения исторических памятников. До этого открытия эксперты не знали ни о каких жилых строениях в Чичен-Ице.

Жилой комплекс может представлять собой "первую жилую группу, в которой правитель жил со всей своей семьей", — сказал агентству Рейтер Лоренцо Эрнандес Франсиско Перес Руис, археолог из INAH. Хосе Осорио Леон, другой археолог из INAH, говорит, что существование элитной жилой структуры указывает на то, что другие подобные ей могут ждать своего открытия. "Должно быть больше жилых групп, которые еще не исследованы", — сказал он агентству Рейтер. "Изучение этих периферийных групп, расположенных вокруг центральной части, может рассказать нам о других семьях, других группах, которые составляли этот великий город".

Чичен-Ица, считающийся одним из семи чудес света и охраняемый как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это разрушенный город майя, расположенный на полуострове Юкатан в Мексике и занимающий площадь в четыре квадратных мили. Первые поселенцы появились в Чичен-Ица около 550 лет до н. э. На пике своего развития, по мнению экспертов, в этом религиозном, политическом и культурном центре проживало около 35 000 человек. Город был заброшен в 15 веке, а археологические раскопки на этом месте начались более 100 лет назад. Как пишет ЮНЕСКО, "превосходные материалы и строительные технологии, использованные майя при возведении зданий, обеспечили сохранение архитектурной, скульптурной и живописной сущности Чичен-Ицы на протяжении веков".

Каждый год около двух миллионов посетителей приезжают в Чичен-Ицу. Самым известным местом в городе является Эль-Кастильо, большой храм, содержащий многочисленные ссылки на календарь майя. Среди других примечательных сооружений — Храм воинов с сотнями выгравированных колонн и многочисленные площадки для игры в мяч.

На протяжении многих лет археологи продолжают находить новые находки в Чичен-Ице. В 2019 году INAH объявила об обнаружении неисследованной пещеры, в которой находились десятки артефактов, кости и всесожжения богам. Два года спустя рядом с руинами Чичен-Ицы было обнаружено хорошо сохранившееся каноэ майя.

Справка:

Майя — это древняя цивилизация Мезоамерики, которая известна своими выдающимися достижениями в области письменности, искусства, архитектуры, математики и астрономии.

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