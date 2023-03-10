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Олег Логинов

Последствия открытия гробницы Тутанхамона

3:58
Наследие » Мир

В конце 1922 года британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона, умершего в 1323 году до нашей эры в возрасте около 18 лет, в Долине царей, расположенной на другой стороне Нила от Луксора в Египте. Фараонов хоронили там с 16 по 11 век до нашей эры. Большинство гробниц было разграблено, а гробница Тутанхамона была первой, найденной почти нетронутой.

Последствия открытия гробницы Тутанхамона

Пятый граф Карнарвон, увлеченный египтолог-любитель, финансировавший проект, вместе с Картером и его командой вошел в погребальные камеры, где они обнаружили мумифицированное тело молодого фараона и множество религиозных предметов, настенных рисунков и надписей, а также оборудование, необходимое ему в загробной жизни.

Это открытие произвело сенсацию в мировой прессе, были опубликованы истории о проклятии, наложенном на каждого, кто осмелится проникнуть в гробницу фараона. Лондонская газета "Таймс" и журнал "Нью-Йорк Уорлд" напечатали рассуждения в бестселлере Марии Корелли о том, что "самое страшное наказание следует за любым опрометчивым вторжением в запечатанную гробницу". Вскоре лорд Карнарвон умер в Каире в возрасте 56 лет, и в городе погас свет, что вызвало бешеную волну спекуляций. Артур Конан Дойл заявил американской прессе, что причиной смерти Карнарвона мог стать "злой элементальный дух", созданный священниками для защиты мумии.

На самом деле никакого проклятия в гробнице найдено не было, но смерти в последующие годы различных членов команды Картера и реальных или предполагаемых посетителей места происшествия поддерживали эту историю, особенно случаи смерти от насилия или при странных обстоятельствах. Среди предполагаемых жертв проклятия были принц Египта Али Камель Фахми Бей, застреленный своей женой в 1923 году; сэр Арчибальд Дуглас Рид, который якобы сделал рентген мумии и загадочно умер в 1924 году; сэр Ли Стэк, генерал-губернатор Судана, который был убит в Каире в 1924 году; Артур Мейс из команды Картера по раскопкам, который, как говорят, умер от отравления мышьяком в 1928 году; секретарь Картера Ричард Бетелл, который якобы умер задушенным в своей постели в 1929 году; и его отец, который покончил жизнь самоубийством в 1930 году.

Большинство людей, работавших в гробнице или посещавших ее, прожили долгую жизнь, но это не подорвало веру в проклятие тех, кто хотел в него верить. Сам Картер со злостью отверг всю идею проклятия, но когда он умер в одиночестве и несчастье от болезни Ходжкина в своей лондонской квартире в марте 1939 года в возрасте 64 лет, история о проклятии мумии вновь ожила в его некрологах и сохранилась до сих пор.

Справка:

Тутанхамон — правитель Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, властвовавшим приблизительно в период между 1332 и 1323 годами до нашей эры. Он славился своими военными подвигами и умением управлять народом, а также являлся одним из самых молодых фараонов в истории Египта.

Болезнь Ходжкина — это злокачественное заболевание лимфатической ткани, которое характеризуется наличием гигантских клеток в пораженных лимфатических узлах. Эти клетки обнаруживаются при микроскопическом исследовании и являются основным признаком заболевания.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы египет
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